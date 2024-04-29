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Рашисти будують новий аеродром під Бєлгородом. СУПУТНИКОВІ ФОТО

У Бєлгородській області РФ росіяни будують нове летовище. Відстань від ворожого аеродрому до кордону України становить 75 км.

Про це заявив OSINT-дослідник RedIntelPanda в соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

Відомо, що будівництво цього летовища розпочалося ще минулого року, однак з початком зими роботи призупинили. Після настання тепла окупанти відновили роботи над об’єктом.

"Після зимової відлиги роботи відновилися. 27 квітня 2024 року на злітно-посадковій смузі триває укладання базового шару або самого покриття. Sentinel Hub вимірює злітно-посадкову смугу приблизно на 1800 метрів", - йдеться у дописі геодослідника.

На супутникових знімках можна побачити будівництво аеродрому росіянами.

росіяни будують аеропорт в Бєлгородській області

росіяни будують аеродром в Бєлгородській області

Як повідомлялося, у ніч на суботу, 27 квітня, дрони СБУ атакували ворожий військовий аеродром "Кущевск" та два НПЗ у Краснодарському краї РФ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пуски ракет MGM-140 ATACMS у ніч з 16 на 17 квітня та їхнє влучання в аеродром окупованого Джанкоя. ВIДЕО

Автор: 

аеродром (300) Бєлгород (504)


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Топ коментарі
+10
Ну так роз'ї#аште там будівельну техніку , в чому проблема ? Знову лярди для закупівлі далекобійних дронів розікрали ?
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29.04.2024 16:21
+7
Назвуть "Бєлгородская Чєрнобаєвка".
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29.04.2024 16:22
+7
рашист підготовляє "інфраструктуру" для літаків,в той час, як "зелезрадники" палець в палець не вдарили. де , можна було ,розмістити пару дсятків F-16
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29.04.2024 16:28
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Буде на чому попрактiковатись!
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29.04.2024 16:19 Відповісти
Ну так роз'ї#аште там будівельну техніку , в чому проблема ? Знову лярди для закупівлі далекобійних дронів розікрали ?
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29.04.2024 16:21 Відповісти
так наступного дня нову привезуть, цієї "техніки", як гівна.
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29.04.2024 18:35 Відповісти
*за банею.
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29.04.2024 18:36 Відповісти
Назвуть "Бєлгородская Чєрнобаєвка".
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29.04.2024 16:22 Відповісти
а що прогнозує, наймедійніший зі всіх військових розвідників світу, буданов.
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29.04.2024 16:22 Відповісти
звичайний розпил грошей.
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29.04.2024 16:24 Відповісти
Погании знак - впевнені до піздєца
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29.04.2024 16:26 Відповісти
Не впевнені, а тупі.
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29.04.2024 16:39 Відповісти
Ніколи не потрібно недооцінювати ворога
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29.04.2024 16:41 Відповісти
Это нереальная наглость.
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29.04.2024 16:27 Відповісти
рашист підготовляє "інфраструктуру" для літаків,в той час, як "зелезрадники" палець в палець не вдарили. де , можна було ,розмістити пару дсятків F-16
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29.04.2024 16:28 Відповісти
Без паніки. Під ф-16 будуються не просто арочні ангари, а підземні бункери. І не тому, що "Зе" раптом порозумнішав, а тому, що це була умова передачі.
Вибач, що тобі забули повідомити про це
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29.04.2024 16:43 Відповісти
мені ,без повідомлень, зрозуміло, що таке "зелене будівництво доріг,для швидкої окупації України ,і що таке будівництво капонірів ,ангарів ,чи то підземних авіабаз , для захисту України і її народу ,на кшталт тих, котрі збудували в Ірані ,"полотенцем перетягнуті" (((https://mil.in.ua/uk/news/iran-pokazav-pidzemnu-aviabazu-oqab-44/
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29.04.2024 16:53 Відповісти
Законна ціль. Долетить все!
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29.04.2024 16:38 Відповісти
А чего об этом узнают от какого то RedIntelPanda, а не от всезнающего Буданова?
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29.04.2024 16:53 Відповісти
будiвництво погодили з СБУ?
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29.04.2024 18:00 Відповісти
то сухопутну залізницю з кримом побудували, теперь аеропорт. Це знущання?? де наша відповідь?
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29.04.2024 22:45 Відповісти
задовбало - читати пор успіхи москалів
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30.04.2024 00:35 Відповісти
Можна було б "Вільхою" дістати...
...а нема, суки Зє-лені!
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30.04.2024 10:04 Відповісти
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01.05.2024 00:22 Відповісти
 
 