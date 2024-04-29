Рашисти будують новий аеродром під Бєлгородом. СУПУТНИКОВІ ФОТО
У Бєлгородській області РФ росіяни будують нове летовище. Відстань від ворожого аеродрому до кордону України становить 75 км.
Про це заявив OSINT-дослідник RedIntelPanda в соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
Відомо, що будівництво цього летовища розпочалося ще минулого року, однак з початком зими роботи призупинили. Після настання тепла окупанти відновили роботи над об’єктом.
"Після зимової відлиги роботи відновилися. 27 квітня 2024 року на злітно-посадковій смузі триває укладання базового шару або самого покриття. Sentinel Hub вимірює злітно-посадкову смугу приблизно на 1800 метрів", - йдеться у дописі геодослідника.
На супутникових знімках можна побачити будівництво аеродрому росіянами.
Як повідомлялося, у ніч на суботу, 27 квітня, дрони СБУ атакували ворожий військовий аеродром "Кущевск" та два НПЗ у Краснодарському краї РФ.
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