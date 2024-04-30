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Из-за вражеского удара КАБами по Харькову повреждено много гаражей, горели автомобили. ВИДЕО+ФОТО

Сегодня, 30 апреля, войска РФ ударили управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре Харькова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

По данным спасателей, две авиабомбы попали по гражданской инфраструктуре в Киевском и Холодногорском районах города. Один человек погиб, также есть пострадавшие.

"В Киевском районе Харькова мощный взрыв повредил админздания и более 40 частных гаражей - в трех возник пожар, загорелись 3 легковых автомобиля, повреждены еще 6. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание", - говорится в сообщении.

Харків приліт у гаражі
Харків приліт у гаражі
Харків приліт у гаражі

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В ГСЧС также отмечают, что в Холодногорском районе вражеская бомба вызвала разрушения в двух гражданских зданиях.

Как информировал ранее Цензор.НЕТ, утром 30 апреля в Харькове были слышны взрывы. Враг ударил по Харькову КАБами. По состоянию на 11.13 в результате удара по городу 1 человек погиб, 7 ранены. Также сообщалось, что в результате удара РФ по Харькову погиб работник "Укрзалізниці" Александр Кот.

Автор: 

обстрел (27114) Харьков (7475) КАБ (354)


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Кляті свинонелюди!
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30.04.2024 13:55 Ответить
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30.04.2024 14:04 Ответить
Це ще не геноцид українського народу? ООН, ОБСЄ та інші безхребетні організації будуть озабочуватись? Українцям вже починати ядерну бомбу робити?
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30.04.2024 14:07 Ответить
Просто в одностороннем порядке выйти из соблюдения этого меморандума для начала. Ведь мы его единственные пока соблюдаем. Остальные подписанты абсолютно нет. И заявить о создании яо тактического. А эти конторы давно спалились. Лет с 20 запросто. Мы просто не знали, пока сами не попали в эту войну. Там только по балканским событиям были предьявы этим бюрократам на грязьпромовском бабле живущем давно.
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30.04.2024 14:38 Ответить
Ot udarov kabov Charkov spasiot F-16,nado zdat ix,drugix variantov netu
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30.04.2024 14:08 Ответить
 
 