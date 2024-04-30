Из-за вражеского удара КАБами по Харькову повреждено много гаражей, горели автомобили. ВИДЕО+ФОТО
Сегодня, 30 апреля, войска РФ ударили управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре Харькова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
По данным спасателей, две авиабомбы попали по гражданской инфраструктуре в Киевском и Холодногорском районах города. Один человек погиб, также есть пострадавшие.
"В Киевском районе Харькова мощный взрыв повредил админздания и более 40 частных гаражей - в трех возник пожар, загорелись 3 легковых автомобиля, повреждены еще 6. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание", - говорится в сообщении.
В ГСЧС также отмечают, что в Холодногорском районе вражеская бомба вызвала разрушения в двух гражданских зданиях.
Как информировал ранее Цензор.НЕТ, утром 30 апреля в Харькове были слышны взрывы. Враг ударил по Харькову КАБами. По состоянию на 11.13 в результате удара по городу 1 человек погиб, 7 ранены. Также сообщалось, что в результате удара РФ по Харькову погиб работник "Укрзалізниці" Александр Кот.
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