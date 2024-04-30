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Через ворожий удар КАБами по Харкову пошкоджено багато гаражів, горіли автівки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 30 квітня, війська РФ вдарили керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі Харкова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

За даними рятувальників, дві авіабомби влучили по цивільній інфраструктурі у Київському та Холодногірському районах міста. Одна людина загинула, також є постраждалі.

"У Київському районі Харкова потужний вибух пошкодив адмінбудівлі та понад 40 приватних гаражів - у трьох виникла пожежа, зайнялись 3 легкові автомобілі, пошкоджені ще 6. Рятувальники оперативно ліквідували загорання", - йдеться у повідомленні.

Харків приліт у гаражі
Харків приліт у гаражі
Харків приліт у гаражі

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У ДСНС також наголошують, що у Холодногірському районі ворожа бомба спричинила руйнації у двох цивільних будівлях.

Як інформував раніше Цензор.НЕТ, зранку 30 квітня у Харкові було чути вибухи. Ворог вдарив по Харкову КАБами. Станом на 11.13 внаслідок удару по місту 1 людина загинула, 7 поранені. Також повідомлялося, що унаслідок удару РФ по Харкову загинув працівник "Укрзалізниці" Олександр Кот.

Автор: 

обстріл (28435) Харків (5591) КАБ (355)


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Кляті свинонелюди!
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30.04.2024 13:55 Відповісти
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30.04.2024 14:04 Відповісти
Це ще не геноцид українського народу? ООН, ОБСЄ та інші безхребетні організації будуть озабочуватись? Українцям вже починати ядерну бомбу робити?
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30.04.2024 14:07 Відповісти
Просто в одностороннем порядке выйти из соблюдения этого меморандума для начала. Ведь мы его единственные пока соблюдаем. Остальные подписанты абсолютно нет. И заявить о создании яо тактического. А эти конторы давно спалились. Лет с 20 запросто. Мы просто не знали, пока сами не попали в эту войну. Там только по балканским событиям были предьявы этим бюрократам на грязьпромовском бабле живущем давно.
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30.04.2024 14:38 Відповісти
Ot udarov kabov Charkov spasiot F-16,nado zdat ix,drugix variantov netu
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30.04.2024 14:08 Відповісти
 
 