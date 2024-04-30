Через ворожий удар КАБами по Харкову пошкоджено багато гаражів, горіли автівки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 30 квітня, війська РФ вдарили керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі Харкова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

За даними рятувальників, дві авіабомби влучили по цивільній інфраструктурі у Київському та Холодногірському районах міста. Одна людина загинула, також є постраждалі.

"У Київському районі Харкова потужний вибух пошкодив адмінбудівлі та понад 40 приватних гаражів - у трьох виникла пожежа, зайнялись 3 легкові автомобілі, пошкоджені ще 6. Рятувальники оперативно ліквідували загорання", - йдеться у повідомленні.







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У ДСНС також наголошують, що у Холодногірському районі ворожа бомба спричинила руйнації у двох цивільних будівлях.

Як інформував раніше Цензор.НЕТ, зранку 30 квітня у Харкові було чути вибухи. Ворог вдарив по Харкову КАБами. Станом на 11.13 внаслідок удару по місту 1 людина загинула, 7 поранені. Також повідомлялося, що унаслідок удару РФ по Харкову загинув працівник "Укрзалізниці" Олександр Кот.