РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11484 посетителя онлайн
Новости Фото
3 552 13

На Закарпатье будут судить руководителя ОО, который ввозил в Украину автомобили как гуманитарную помощь и продавал их. ФОТО

На Закарпатті судитимуть керівника ГО, що ввозив в Україну автомобілі як гуманітарну допомогу та продавав їх

Перед судом предстанет основатель общественной организации из Мукачевского района, продававший автомобили, ввезенные в Украину, как гуманитарная помощь. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура в социальной сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщили в прокуратуре, весной прошлого года мужчина ввез из-за границы как гуманитарную помощь внедорожники "Mitsubishi" и "Mercedes", которые должны были доставить на нужды закарпатских военных.

Вместо этого мужчина решил продать эти машины, поэтому разместил соответствующее объявление в одной из социальных сетей. Он непосредственно контактировал с потенциальными покупателями, а в конце мая прошлого года мужчине удалось продать два авто за 14 600 евро, после чего он сразу был разоблачен правоохранителями.

Читайте также: Будут судить оккупанта, похитившего с предприятия имущество на более чем миллион гривен во время оккупации Дымера

Отмечается, что по инициативе прокуратуры два указанных транспортных средства уже передали на нужды Вооруженных сил. Третий автомобиль планируют направить военным в ближайшее время.

Дело закарпатца уже направлено в суд.

"Ужгородская окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении основателя общественной организации из Мукачевского района по факту продажи гуманитарной помощи во время военного положения (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины)", - говорится в сообщении прокуратуры.

На Закарпатті судитимуть керівника ГО, що ввозив в Україну автомобілі як гуманітарну допомогу та продавав їх

На Закарпатті судитимуть керівника ГО, що ввозив в Україну автомобілі як гуманітарну допомогу та продавав їх

На Закарпатті судитимуть керівника ГО, що ввозив в Україну автомобілі як гуманітарну допомогу та продавав їх

Санкция инкриминируемой фигуранту дела статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Читайте также: Задержание перевозчиков в Закарпатье: В ТЦК заявили, что водители - такие же граждане, как и другие, и должны иметь военно-учетные документы

Ранее правоохранители задержали на Закарпатье организатора переправки мужчин через границу в Румынию. За свои "услуги" он брал по 8 тысяч долларов с человека.

Автор: 

суд (25093) Закарпатская область (2584)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
Виділяти кошти для такого,знаючи ,що Ужгород саме занедбане місто.Країна аферистів торгашів і злодіїв, тож не дивно ,що багато людей не хоче захищати таку країну.
показать весь комментарий
03.05.2024 19:02
+2
Не першии і не останніи - журналісти провірили волонтера гонщика - 10 машин він відправив на передок - журналісти приіхали до иого обістя - підняли дрон а на подвір"і ше 5 машин - так і живем
показать весь комментарий
03.05.2024 18:11
+1
діти родини кірюхи тимошенка...
показать весь комментарий
03.05.2024 18:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
расшифруй шо ты тут намолол...
показать весь комментарий
03.05.2024 18:15 Ответить
Ты что сказать то хотел, мамкинраст?
показать весь комментарий
03.05.2024 18:32 Ответить
діти родини кірюхи тимошенка...
показать весь комментарий
03.05.2024 18:09 Ответить
Не першии і не останніи - журналісти провірили волонтера гонщика - 10 машин він відправив на передок - журналісти приіхали до иого обістя - підняли дрон а на подвір"і ше 5 машин - так і живем
показать весь комментарий
03.05.2024 18:11 Ответить
волонтера гонщика? Мочанова, чи шо?))
показать весь комментарий
03.05.2024 18:14 Ответить
Ні - ці шо переганяють а не ганяються на раллі
показать весь комментарий
03.05.2024 18:20 Ответить
от лошара!
і на таможні відлистав. і в податковій відлистав.
а строк отримає.
показать весь комментарий
03.05.2024 18:12 Ответить
Тим часом депутати ужгородської міськради виділили 10 млн грн на ремонт будівлі ТЦК, так розумію купили собі бронь ціною 500 fpv дронів . То хто більше шкодить країні?
показать весь комментарий
03.05.2024 18:56 Ответить
Виділяти кошти для такого,знаючи ,що Ужгород саме занедбане місто.Країна аферистів торгашів і злодіїв, тож не дивно ,що багато людей не хоче захищати таку країну.
показать весь комментарий
03.05.2024 19:02 Ответить
 
 