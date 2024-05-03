На Закарпатье будут судить руководителя ОО, который ввозил в Украину автомобили как гуманитарную помощь и продавал их. ФОТО

Перед судом предстанет основатель общественной организации из Мукачевского района, продававший автомобили, ввезенные в Украину, как гуманитарная помощь. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура в социальной сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщили в прокуратуре, весной прошлого года мужчина ввез из-за границы как гуманитарную помощь внедорожники "Mitsubishi" и "Mercedes", которые должны были доставить на нужды закарпатских военных.

Вместо этого мужчина решил продать эти машины, поэтому разместил соответствующее объявление в одной из социальных сетей. Он непосредственно контактировал с потенциальными покупателями, а в конце мая прошлого года мужчине удалось продать два авто за 14 600 евро, после чего он сразу был разоблачен правоохранителями.

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Отмечается, что по инициативе прокуратуры два указанных транспортных средства уже передали на нужды Вооруженных сил. Третий автомобиль планируют направить военным в ближайшее время.

Дело закарпатца уже направлено в суд.

"Ужгородская окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении основателя общественной организации из Мукачевского района по факту продажи гуманитарной помощи во время военного положения (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины)", - говорится в сообщении прокуратуры.

Санкция инкриминируемой фигуранту дела статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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Ранее правоохранители задержали на Закарпатье организатора переправки мужчин через границу в Румынию. За свои "услуги" он брал по 8 тысяч долларов с человека.