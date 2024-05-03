На Закарпатті судитимуть керівника ГО, що ввозив в Україну автомобілі як гуманітарну допомогу та продавав їх. ФОТО

Перед судом постане засновник громадської організації з Мукачівщини, який продавав автомобілі, ввезені в Україну як гуманітарна допомога. Чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.

Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура в соціальній мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомили в прокуратурі, навесні минулого року чоловік ввіз з-за кордону як гуманітарну допомогу позашляховики "Mitsubishi" та "Mercedes", які мали доставити на потреби закарпатських військових.

Натомість чоловік вирішив продати ці автівки, тож розмістив відповідне оголошення в одній із соціальних мереж. Він безпосередньо контактував із потенційними покупцями, а наприкінці травня минулого року чоловікові вдалося продати два авто за 14 600 євро, після чого він одразу був викритий правоохоронцями.

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Зазначається, що з ініціативи прокуратури два вказані транспортні засоби вже передали на потреби Збройних Сил. Третій автомобіль планують направити військовим найближчим часом.

Справу закарпатця уже скеровано до суду.

"Ужгородська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо засновника громадської організації з Мукачівщини за фактом продажу гуманітарної допомоги під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України)", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Санкція інкримінованої фігуранту справи статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 7 років із конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

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Раніше правоохоронці затримали на Закарпатті організатора переправлення чоловіків через кордон до Румунії. За свої "послуги" він брав по 8 тисяч доларів з особи.