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На Закарпатті судитимуть керівника ГО, що ввозив в Україну автомобілі як гуманітарну допомогу та продавав їх. ФОТО

На Закарпатті судитимуть керівника ГО, що ввозив в Україну автомобілі як гуманітарну допомогу та продавав їх

Перед судом постане засновник громадської організації з Мукачівщини, який продавав автомобілі, ввезені в Україну як гуманітарна допомога. Чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.

Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура в соціальній мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомили в прокуратурі, навесні минулого року чоловік ввіз з-за кордону як гуманітарну допомогу позашляховики "Mitsubishi" та "Mercedes", які мали доставити на потреби закарпатських військових. 

Натомість чоловік вирішив продати ці автівки, тож розмістив відповідне оголошення в одній із соціальних мереж. Він безпосередньо контактував із потенційними покупцями, а наприкінці травня минулого року чоловікові вдалося продати два авто за 14 600 євро, після чого він одразу був викритий правоохоронцями.

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Зазначається, що з ініціативи прокуратури два вказані транспортні засоби вже передали на потреби Збройних Сил. Третій автомобіль планують направити військовим найближчим часом.

Справу закарпатця уже скеровано до суду.

"Ужгородська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо засновника громадської організації з Мукачівщини за фактом продажу гуманітарної допомоги під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України)", - йдеться у повідомленні прокуратури.

На Закарпатті судитимуть керівника ГО, що ввозив в Україну автомобілі як гуманітарну допомогу та продавав їх

На Закарпатті судитимуть керівника ГО, що ввозив в Україну автомобілі як гуманітарну допомогу та продавав їх

На Закарпатті судитимуть керівника ГО, що ввозив в Україну автомобілі як гуманітарну допомогу та продавав їх

Санкція інкримінованої фігуранту справи статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 7 років із конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

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Раніше правоохоронці затримали на Закарпатті організатора переправлення чоловіків через кордон до Румунії. За свої "послуги" він брав по 8 тисяч доларів з особи.

Автор: 

суд (11676) Закарпатська область (2048)


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Топ коментарі
+3
Виділяти кошти для такого,знаючи ,що Ужгород саме занедбане місто.Країна аферистів торгашів і злодіїв, тож не дивно ,що багато людей не хоче захищати таку країну.
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03.05.2024 19:02
+2
Не першии і не останніи - журналісти провірили волонтера гонщика - 10 машин він відправив на передок - журналісти приіхали до иого обістя - підняли дрон а на подвір"і ше 5 машин - так і живем
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03.05.2024 18:11
+1
діти родини кірюхи тимошенка...
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03.05.2024 18:09
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расшифруй шо ты тут намолол...
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03.05.2024 18:15 Відповісти
Ты что сказать то хотел, мамкинраст?
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03.05.2024 18:32 Відповісти
діти родини кірюхи тимошенка...
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03.05.2024 18:09 Відповісти
Не першии і не останніи - журналісти провірили волонтера гонщика - 10 машин він відправив на передок - журналісти приіхали до иого обістя - підняли дрон а на подвір"і ше 5 машин - так і живем
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03.05.2024 18:11 Відповісти
волонтера гонщика? Мочанова, чи шо?))
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03.05.2024 18:14 Відповісти
Ні - ці шо переганяють а не ганяються на раллі
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03.05.2024 18:20 Відповісти
от лошара!
і на таможні відлистав. і в податковій відлистав.
а строк отримає.
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03.05.2024 18:12 Відповісти
Тим часом депутати ужгородської міськради виділили 10 млн грн на ремонт будівлі ТЦК, так розумію купили собі бронь ціною 500 fpv дронів . То хто більше шкодить країні?
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03.05.2024 18:56 Відповісти
Виділяти кошти для такого,знаючи ,що Ужгород саме занедбане місто.Країна аферистів торгашів і злодіїв, тож не дивно ,що багато людей не хоче захищати таку країну.
показати весь коментар
03.05.2024 19:02 Відповісти
 
 