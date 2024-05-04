РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11259 посетителей онлайн
Новости Фото Война
3 010 4

Последствия ракетной атаки РФ 3 мая по Кропивницкому району: раненый мужчина в тяжелом состоянии. ФОТО

В Кропивницком районе Кировоградщины сейчас работает комиссия, которая обследует пострадавшие домовладения после вчерашней ракетной атаки врага.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия атаки РФ на Кировоградскую область 3 мая 2024 года

По словам Райковича, повреждены 20 частных домов, из них 3 подверглись серьезным разрушениям.

Наслідки ракетної атаки на Кіровоградщину 3 травня 2024 року
Наслідки ракетної атаки на Кіровоградщину 3 травня 2024 року

"Последствия помогают ликвидировать коммунальщики. Комиссия составляет акты, чтобы оперативно начать восстановление поврежденного имущества", - говорится в сообщении.

Также читайте: На Кировоградщине вечером работали силы ПВО: Повреждены несколько жилых домов. ФОТО

Что известно о раненом из-за атаки на Кировоградщину?

Также Райкович отмечает, что пострадавшего мужчину оперативно прооперировали. По данным ОВА, его состояние стабильно тяжелое.

Как сообщалось, 3 мая россияне ударили ракетами по Кропивницкому району Кировоградской области, ранен человек, есть повреждения инфраструктуры и частных домов.

Автор: 

обстрел (27129) ракеты (3569) Кировоградская область (630)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Напередодні на Кіровоградській побував зе,медальки роздавав.
показать весь комментарий
04.05.2024 12:59 Ответить
Потрібно Зе відправити в Москву, там точно щось згорить, а потім підтопить, звичайно після землетрусу.
показать весь комментарий
04.05.2024 13:22 Ответить
Якщо поїде в Москву,то за зіркою героя-те що він зробив,інший більше би не зміг на його місці.
І поїздка матиме один напрям.
показать весь комментарий
04.05.2024 13:33 Ответить
"Наслідки допомагають ліквідовувати комунальники. Комісія складає акти, щоб оперативно розпочати відновлення пошкодженого майна", - йдеться у повідомленні. Джерело:
комісія це влада, силовики, юстиція?
Гейпрокурор нарахував бл. 600 вбитих дітей. Ну, так ООН скаже куму Ємрака(реально! кум) - встаньте в чергу, у нас тут.... а у нас, ХАМАС.
комісари мля. яка зарплата у цих комісіоністів, ой, комісіонерів? складають тетріс в кабінетах, а поварів(кажуть) і бомжів(тут був матеріал, та вон - ) женуть в штурмовики.
показать весь комментарий
04.05.2024 13:28 Ответить
 
 