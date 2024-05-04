Последствия ракетной атаки РФ 3 мая по Кропивницкому району: раненый мужчина в тяжелом состоянии. ФОТО
В Кропивницком районе Кировоградщины сейчас работает комиссия, которая обследует пострадавшие домовладения после вчерашней ракетной атаки врага.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия атаки РФ на Кировоградскую область 3 мая 2024 года
По словам Райковича, повреждены 20 частных домов, из них 3 подверглись серьезным разрушениям.
"Последствия помогают ликвидировать коммунальщики. Комиссия составляет акты, чтобы оперативно начать восстановление поврежденного имущества", - говорится в сообщении.
Что известно о раненом из-за атаки на Кировоградщину?
Также Райкович отмечает, что пострадавшего мужчину оперативно прооперировали. По данным ОВА, его состояние стабильно тяжелое.
Как сообщалось, 3 мая россияне ударили ракетами по Кропивницкому району Кировоградской области, ранен человек, есть повреждения инфраструктуры и частных домов.
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І поїздка матиме один напрям.
комісія це влада, силовики, юстиція?
Гейпрокурор нарахував бл. 600 вбитих дітей. Ну, так ООН скаже куму Ємрака(реально! кум) - встаньте в чергу, у нас тут.... а у нас, ХАМАС.
комісари мля. яка зарплата у цих комісіоністів, ой, комісіонерів? складають тетріс в кабінетах, а поварів(кажуть) і бомжів(тут був матеріал, та вон - ) женуть в штурмовики.