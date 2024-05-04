Последствия ракетной атаки РФ 3 мая по Кропивницкому району: раненый мужчина в тяжелом состоянии. ФОТО

В Кропивницком районе Кировоградщины сейчас работает комиссия, которая обследует пострадавшие домовладения после вчерашней ракетной атаки врага.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия атаки РФ на Кировоградскую область 3 мая 2024 года

По словам Райковича, повреждены 20 частных домов, из них 3 подверглись серьезным разрушениям.





"Последствия помогают ликвидировать коммунальщики. Комиссия составляет акты, чтобы оперативно начать восстановление поврежденного имущества", - говорится в сообщении.

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Что известно о раненом из-за атаки на Кировоградщину?

Также Райкович отмечает, что пострадавшего мужчину оперативно прооперировали. По данным ОВА, его состояние стабильно тяжелое.

Как сообщалось, 3 мая россияне ударили ракетами по Кропивницкому району Кировоградской области, ранен человек, есть повреждения инфраструктуры и частных домов.