Наслідки ракетної атаки РФ 3 травня по Кропивницькому району: поранений чоловік у важкому стані. ФОТО

У Кропивницькому районі Кіровоградщини наразі працює комісія, як обстежує постраждалі домоволодіння після вчорашньої ракетної атаки ворога.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки атаки РФ на Кіровоградщину 3 травня 2024 року

За словами Райковича, пошкоджено 20 приватних будинків, з них 3 зазнали серйозних руйнувань.





"Наслідки допомагають ліквідовувати комунальники. Комісія складає акти, щоб оперативно розпочати відновлення пошкодженого майна", - йдеться у повідомленні.

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Що відомо про пораненого через атаку на Кіровоградщину?

Також Райкович зазначає, що постраждалого чоловіка оперативно прооперували. За даними ОВА, його стан стабільно важкий.

Як повідомлялося, 3 травня росіяни вдарили ракетами по Кропивницькому району Кіровоградської області, поранено людину, є пошкодження інфраструктури та приватних будинків.