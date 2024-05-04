Наслідки ракетної атаки РФ 3 травня по Кропивницькому району: поранений чоловік у важкому стані. ФОТО
У Кропивницькому районі Кіровоградщини наразі працює комісія, як обстежує постраждалі домоволодіння після вчорашньої ракетної атаки ворога.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки атаки РФ на Кіровоградщину 3 травня 2024 року
За словами Райковича, пошкоджено 20 приватних будинків, з них 3 зазнали серйозних руйнувань.
"Наслідки допомагають ліквідовувати комунальники. Комісія складає акти, щоб оперативно розпочати відновлення пошкодженого майна", - йдеться у повідомленні.
Що відомо про пораненого через атаку на Кіровоградщину?
Також Райкович зазначає, що постраждалого чоловіка оперативно прооперували. За даними ОВА, його стан стабільно важкий.
Як повідомлялося, 3 травня росіяни вдарили ракетами по Кропивницькому району Кіровоградської області, поранено людину, є пошкодження інфраструктури та приватних будинків.
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І поїздка матиме один напрям.
комісія це влада, силовики, юстиція?
Гейпрокурор нарахував бл. 600 вбитих дітей. Ну, так ООН скаже куму Ємрака(реально! кум) - встаньте в чергу, у нас тут.... а у нас, ХАМАС.
комісари мля. яка зарплата у цих комісіоністів, ой, комісіонерів? складають тетріс в кабінетах, а поварів(кажуть) і бомжів(тут був матеріал, та вон - ) женуть в штурмовики.