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Новини Фото Війна
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Наслідки ракетної атаки РФ 3 травня по Кропивницькому району: поранений чоловік у важкому стані. ФОТО

У Кропивницькому районі Кіровоградщини наразі працює комісія, як обстежує постраждалі домоволодіння після вчорашньої ракетної атаки ворога.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки атаки РФ на Кіровоградщину 3 травня 2024 року 

За словами Райковича, пошкоджено 20 приватних будинків, з них 3 зазнали серйозних руйнувань.

Наслідки ракетної атаки на Кіровоградщину 3 травня 2024 року
Наслідки ракетної атаки на Кіровоградщину 3 травня 2024 року

"Наслідки допомагають ліквідовувати комунальники. Комісія складає акти, щоб оперативно розпочати відновлення пошкодженого майна", - йдеться у повідомленні.

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Що відомо про пораненого через атаку на Кіровоградщину? 

Також Райкович зазначає, що постраждалого чоловіка оперативно прооперували. За даними ОВА, його стан стабільно важкий.

Як повідомлялося, 3 травня росіяни вдарили ракетами по Кропивницькому району Кіровоградської області, поранено людину, є пошкодження інфраструктури та приватних будинків.

Автор: 

обстріл (28449) ракети (4023) Кіровоградська область (568)


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Напередодні на Кіровоградській побував зе,медальки роздавав.
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04.05.2024 12:59 Відповісти
Потрібно Зе відправити в Москву, там точно щось згорить, а потім підтопить, звичайно після землетрусу.
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04.05.2024 13:22 Відповісти
Якщо поїде в Москву,то за зіркою героя-те що він зробив,інший більше би не зміг на його місці.
І поїздка матиме один напрям.
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04.05.2024 13:33 Відповісти
"Наслідки допомагають ліквідовувати комунальники. Комісія складає акти, щоб оперативно розпочати відновлення пошкодженого майна", - йдеться у повідомленні. Джерело:
комісія це влада, силовики, юстиція?
Гейпрокурор нарахував бл. 600 вбитих дітей. Ну, так ООН скаже куму Ємрака(реально! кум) - встаньте в чергу, у нас тут.... а у нас, ХАМАС.
комісари мля. яка зарплата у цих комісіоністів, ой, комісіонерів? складають тетріс в кабінетах, а поварів(кажуть) і бомжів(тут був матеріал, та вон - ) женуть в штурмовики.
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04.05.2024 13:28 Відповісти
 
 