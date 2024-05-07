Сутки на Донетчине: 1 человек погиб, 4 получили ранения. РФ 11 раз обстреляла территорию области. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские войска в течение минувших суток 11 раз атаковали населенные пункты Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин.
Волновахский район.
В результате российского удара в Великой Новоселке поврежден дом.
Покровский район.
В Елизаветовке Марьинской громады поврежден инфраструктурный объект. Также россияне обстреляли Курахово, Кураховку и Веселый Гай.
Краматорский район.
В Заречном Лиманской громады разрушен гараж. В Ильиновской громаде повреждены 4 дома: 2 в Калиновом и 2 в Старой Николаевке.
Бахмутский район.
Также россияне нанесли удар по Торецку, повреждены 3 многоэтажки, админздание и инфраструктурный объект. В Часовоярской громаде повреждены 10 частных домов и 2 хозяйственные постройки.
Всего за сутки россияне 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 506 человек, в том числе 51 ребенок.
По словам Филашкина, 1 человек в Петровке погиб, а 4 получили ранения в Константиновке.
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