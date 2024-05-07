Сутки на Донетчине: 1 человек погиб, 4 получили ранения. РФ 11 раз обстреляла территорию области. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска в течение минувших суток 11 раз атаковали населенные пункты Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин.

Волновахский район.

В результате российского удара в Великой Новоселке поврежден дом.

Покровский район.

В Елизаветовке Марьинской громады поврежден инфраструктурный объект. Также россияне обстреляли Курахово, Кураховку и Веселый Гай.

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Краматорский район.

В Заречном Лиманской громады разрушен гараж. В Ильиновской громаде повреждены 4 дома: 2 в Калиновом и 2 в Старой Николаевке.

Бахмутский район.

Также россияне нанесли удар по Торецку, повреждены 3 многоэтажки, админздание и инфраструктурный объект. В Часовоярской громаде повреждены 10 частных домов и 2 хозяйственные постройки.

Всего за сутки россияне 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 506 человек, в том числе 51 ребенок.

По словам Филашкина, 1 человек в Петровке погиб, а 4 получили ранения в Константиновке.

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