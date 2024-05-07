Доба на Донеччині: 1 особа загинула, 4 дістали поранення. РФ 11 разів обстріляла територію області. ФОТОрепортаж

Російські війська протягом минулої доби 11 разів атакували населені пункти Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін.

Волноваський район.

Внаслідок російського удару у Великій Новосілці пошкоджено будинок.

Покровський район.

У Єлизаветівці Мар'їнської громади пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Також росіяни обстріляли Курахове, Курахівку та Веселий Гай.

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Краматорський район.

У Зарічному Лиманської громади зруйновано гараж. В Іллінівській громаді пошкоджено 4 будинки: 2 у Калиновому і 2 у Старій Миколаївці.

Бахмутський район.

Також росіяни завдали удару по Торецьку, пошкоджено 3 багатоповерхівки, адмінбудівлю та інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській громаді пошкоджені 10 приватних будинків і 2 господарчі будівлі.

Всього за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 506 людей, зокрема 51 дитину.

За словами Філашкіна, 1 особа у Петрівці загинула, 4 дістали поранення у Костянтинівці.

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