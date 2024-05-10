Сутки на Донетчине: Войска РФ обстреляли 3 района области, ранен человек, повреждены дома. ФОТОрепортаж
Российские оккупационные войска в течение суток 15 раз ударили по территории Донецкой области, ранения получил один человек.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Покровский район
Россияне обстреляли в Марьинской громаде Красногоровку, Константиновку, Парасковиевку и Антоновку. В Селидово в результате ударов повреждены 7 домов. В Остром Кураховской громады ранен 1 человек.
Краматорский район
В Заречном Лиманской громады повреждены 4 дома. Также под огнем - окраины Константиновской громады.
Бахмутский район
Россияне обстреляли Часовоярскую громаду, в результате чего были повреждены 11 частных домов и 2 промышленных здания. В Торецке повреждены 2 многоэтажки. В Сиверске поврежден дом.
Всего за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 300 человек, в том числе - 33 ребенка.
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