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Новини Фото Війна
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Доба на Донеччині: Війська РФ обстріляли 3 райони області, поранено людину, пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська протягом доби 15 разів вдарили по території Донеччини, внаслідок чого поранення дістала одна особа.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район.

Росіяни обстріляли у Мар'їнській громаді Красногорівку, Костянтинівку, Парасковіївку та Антонівку. У Селидовому внаслідок ударів пошкоджено 7 будинків. У Гострому Курахівської громади поранено 1 особу.

Краматорський район.

У Зарічному Лиманської громади пошкоджено 4 будинки. Також під вогнем околиці Костянтинівської громади.

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Бахмутський район.

Росіяни обстріляли Часовоярську громаду, внаслідок чого було пошкоджено 11 приватних будинків і 2 промислові будівлі. У Торецьку пошкоджено 2 багатоповерхівки. У Сіверську пошкоджено будинок.

Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 300 людей, зокрема 33 дитини.

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Обстріли Донеччини 9 травня
Обстріли Донеччини 9 травня
Обстріли Донеччини 9 травня
Обстріли Донеччини 9 травня
Обстріли Донеччини 9 травня
Обстріли Донеччини 9 травня

Автор: 

обстріл (28449) Донецька область (8453)


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