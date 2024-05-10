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Предлагали полковнику Службы безопасности 1 млн долларов взятки, - СБУ задержала дельцов. ФОТОрепортаж

В Киеве сотрудники СБУ задержали дельцов, которые предлагали 1 млн долларов взятки одному из офицеров Главного следственного управления Службы безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, за эти деньги фигуранты хотели, чтобы чиновник посодействовал им в рейдерском захвате добывающей компании-владельца одного из крупнейших карьеров в Винницкой области.

Сотрудник СБУ должен был безосновательно зарегистрировать уголовное производство против горного предприятия.

На Вінниччині полковнику СБУ пропонували 1 млн доларів хабаря
На Вінниччині полковнику СБУ пропонували 1 млн доларів хабаря

Детали дела

Рейдеры планировали под видом понятых принять участие в обысках на территории компании, чтобы оценить ее технологические мощности.

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В дальнейшем они намеревались завладеть имуществом предприятия. Именно для этого им и нужно было содействие должностного лица СБУ.

Но о полученном "предложении" полковник спецслужбы доложил руководству. Благодаря этому все четыре рейдера были задержаны при попытке передачи первой части взятки в одном из ресторанов столицы.

По данным СБУ, во время обысков по местам жительства задержанных на территории столичного региона и в их автомобилях обнаружена компьютерная техника, мобильные телефоны и черновые записи.

На Вінниччині полковнику СБУ пропонували 1 млн доларів хабаря

Следователи Службы безопасности сообщили всем четырем задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Смотрите: Председатель райсуда на Днепропетровщине разоблачен на получении 2500 долларов взятки, - САП. ФОТО

Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Хмельницкой области работнику судебной охраны, который за $20 000 обещал "договориться" с ГБР о закрытии дела, сообщено о подозрении.

Автор: 

взятка (6158) СБУ (19893)


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Топ комментарии
+4
Какая честность, какая жертвенность! Прямо не люди, а ангелы чести в СБУ! Аж рыгать от этого пиара хочется!
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10.05.2024 16:53
+3
Нєхєр полковникам СБУ у робочий час під час війни по ресторанах столичних шаритися - тоді хабарів пропонувати не будуть
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10.05.2024 16:47
+2
Та ти, шо? Може й нєхєр доповідати про хабаря і викривати злодіїв???
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10.05.2024 17:27
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Нєхєр полковникам СБУ у робочий час під час війни по ресторанах столичних шаритися - тоді хабарів пропонувати не будуть
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10.05.2024 16:47 Ответить
Та ти, шо? Може й нєхєр доповідати про хабаря і викривати злодіїв???
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10.05.2024 17:27 Ответить
Какая честность, какая жертвенность! Прямо не люди, а ангелы чести в СБУ! Аж рыгать от этого пиара хочется!
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10.05.2024 16:53 Ответить
да это просто нужно было хоть раз отказаться на публику, та вся братия- это крыша наркоты,проституции и оружия
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10.05.2024 18:22 Ответить
Пропонували -- значить точно знали що беруть ! Просто чекістам теж треба показувати що вони "не даремно" хліб їдять. Та й що таке лімон баксів ? Вони з іншого лоха п"ять лімонів зістрежуть. Ніхто з них на одну зарплату не живе. В кожного своя "грядка на городі" !!!
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10.05.2024 17:12 Ответить
А хіба пойняті приймають участь у обшуках?
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10.05.2024 17:38 Ответить
Звісно, приймають
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10.05.2024 19:32 Ответить
Не знали негідники що полкан вже давно на утриманні у конкуруючої компанії. Ось така неприємність і вийшла.
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10.05.2024 17:40 Ответить
А що трапилося? Просили два? Треба було одразу до дружини голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка звертатися. І справу владнали б, і Юлія Вітюк придбала б ще одну квартиру за надані "юридичні послуги".

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10.05.2024 18:06 Ответить
Це те сбу що в лютому -березні 2022 року брала приступом кордони України в напрямку ЄС разом зі своїми сімями,це "гнидовояки"
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10.05.2024 20:18 Ответить
Отак просто на вулиці чи в ресторані підійшли і - чувак, хочеш лимон? Маю думку, що горе-рейдери акціонери фірми або кредитори, яких бортанули.
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11.05.2024 00:27 Ответить
 
 