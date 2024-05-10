Предлагали полковнику Службы безопасности 1 млн долларов взятки, - СБУ задержала дельцов. ФОТОрепортаж
В Киеве сотрудники СБУ задержали дельцов, которые предлагали 1 млн долларов взятки одному из офицеров Главного следственного управления Службы безопасности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Как отмечается, за эти деньги фигуранты хотели, чтобы чиновник посодействовал им в рейдерском захвате добывающей компании-владельца одного из крупнейших карьеров в Винницкой области.
Сотрудник СБУ должен был безосновательно зарегистрировать уголовное производство против горного предприятия.
Детали дела
Рейдеры планировали под видом понятых принять участие в обысках на территории компании, чтобы оценить ее технологические мощности.
В дальнейшем они намеревались завладеть имуществом предприятия. Именно для этого им и нужно было содействие должностного лица СБУ.
Но о полученном "предложении" полковник спецслужбы доложил руководству. Благодаря этому все четыре рейдера были задержаны при попытке передачи первой части взятки в одном из ресторанов столицы.
По данным СБУ, во время обысков по местам жительства задержанных на территории столичного региона и в их автомобилях обнаружена компьютерная техника, мобильные телефоны и черновые записи.
Следователи Службы безопасности сообщили всем четырем задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним, в Хмельницкой области работнику судебной охраны, который за $20 000 обещал "договориться" с ГБР о закрытии дела, сообщено о подозрении.
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