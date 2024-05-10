Пропонували полковнику Служби безпеки 1 млн доларів хабаря - СБУ затримала ділків. ФОТОрепортаж
У Києві співробітники СБУ затримали ділків, які пропонували 1 млн доларів хабаря одному з офіцерів Головного слідчого управління Служби безпеки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Як зазначається, за ці гроші фігуранти хотіли, щоб посадовець посприяв їм у рейдерському захопленні видобувної компанії-власниці одного з найбільших кар’єрів у Вінницькій області.
Співробітник СБУ мав безпідставно зареєструвати кримінальне провадження проти гірничого підприємства.
Деталі справи
Рейдери планували під виглядом понятих взяти участь в обшуках на території компанії, щоб оцінити її технологічні потужності.
Надалі вони мали намір заволодіти майном підприємства. Саме для цього їм і потрібно було сприяння посадовця СБУ.
Але про отриману "пропозицію" полковник спецслужби доповів керівництву. Завдяки цьому всіх чотирьох рейдерів було затримано під час спроби передачі першої частини хабаря в одному із ресторанів столиці.
За даними СБУ, під час обшуків за місцями проживання затриманих на території столичного регіону та в їхніх автомобілях виявлено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи.
Слідчі Служби безпеки повідомили всім чотирьом затриманим про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, на Хмельниччині працівнику судової охорони, який за $20 000 обіцяв "домовитися" з ДБР про закриття справи, повідомлено про підозру.
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