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Пропонували полковнику Служби безпеки 1 млн доларів хабаря - СБУ затримала ділків. ФОТОрепортаж

У Києві співробітники СБУ затримали ділків, які пропонували 1 млн доларів хабаря одному з офіцерів Головного слідчого управління Служби безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Як зазначається, за ці гроші  фігуранти хотіли, щоб посадовець посприяв їм у рейдерському захопленні видобувної компанії-власниці одного з найбільших кар’єрів у Вінницькій області.

Співробітник СБУ мав безпідставно зареєструвати кримінальне провадження проти гірничого підприємства.

На Вінниччині полковнику СБУ пропонували 1 млн доларів хабаря
На Вінниччині полковнику СБУ пропонували 1 млн доларів хабаря

Деталі справи

Рейдери планували під виглядом понятих взяти участь в обшуках на території компанії, щоб оцінити її технологічні потужності.

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Надалі вони мали намір заволодіти майном підприємства. Саме для цього їм і потрібно було  сприяння посадовця СБУ.

Але про отриману "пропозицію" полковник спецслужби  доповів керівництву. Завдяки цьому всіх чотирьох рейдерів було затримано під час спроби передачі першої частини хабаря в одному із ресторанів столиці.

За даними СБУ, під час обшуків за місцями проживання затриманих на території столичного регіону та в їхніх автомобілях виявлено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи.

На Вінниччині полковнику СБУ пропонували 1 млн доларів хабаря

Слідчі Служби безпеки повідомили всім чотирьом затриманим про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

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Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Хмельниччині працівнику судової охорони, який за $20 000 обіцяв "домовитися" з ДБР про закриття справи, повідомлено про підозру.

Автор: 

хабар (4702) СБУ (12812)


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Топ коментарі
+4
Какая честность, какая жертвенность! Прямо не люди, а ангелы чести в СБУ! Аж рыгать от этого пиара хочется!
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10.05.2024 16:53
+3
Нєхєр полковникам СБУ у робочий час під час війни по ресторанах столичних шаритися - тоді хабарів пропонувати не будуть
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10.05.2024 16:47
+2
Та ти, шо? Може й нєхєр доповідати про хабаря і викривати злодіїв???
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10.05.2024 17:27
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Нєхєр полковникам СБУ у робочий час під час війни по ресторанах столичних шаритися - тоді хабарів пропонувати не будуть
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10.05.2024 16:47 Відповісти
Та ти, шо? Може й нєхєр доповідати про хабаря і викривати злодіїв???
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10.05.2024 17:27 Відповісти
Какая честность, какая жертвенность! Прямо не люди, а ангелы чести в СБУ! Аж рыгать от этого пиара хочется!
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10.05.2024 16:53 Відповісти
да это просто нужно было хоть раз отказаться на публику, та вся братия- это крыша наркоты,проституции и оружия
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10.05.2024 18:22 Відповісти
Пропонували -- значить точно знали що беруть ! Просто чекістам теж треба показувати що вони "не даремно" хліб їдять. Та й що таке лімон баксів ? Вони з іншого лоха п"ять лімонів зістрежуть. Ніхто з них на одну зарплату не живе. В кожного своя "грядка на городі" !!!
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10.05.2024 17:12 Відповісти
А хіба пойняті приймають участь у обшуках?
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10.05.2024 17:38 Відповісти
Звісно, приймають
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10.05.2024 19:32 Відповісти
Не знали негідники що полкан вже давно на утриманні у конкуруючої компанії. Ось така неприємність і вийшла.
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10.05.2024 17:40 Відповісти
А що трапилося? Просили два? Треба було одразу до дружини голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка звертатися. І справу владнали б, і Юлія Вітюк придбала б ще одну квартиру за надані "юридичні послуги".

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10.05.2024 18:06 Відповісти
Це те сбу що в лютому -березні 2022 року брала приступом кордони України в напрямку ЄС разом зі своїми сімями,це "гнидовояки"
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10.05.2024 20:18 Відповісти
Отак просто на вулиці чи в ресторані підійшли і - чувак, хочеш лимон? Маю думку, що горе-рейдери акціонери фірми або кредитори, яких бортанули.
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11.05.2024 00:27 Відповісти
 
 