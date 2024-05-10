Пропонували полковнику Служби безпеки 1 млн доларів хабаря - СБУ затримала ділків. ФОТОрепортаж

У Києві співробітники СБУ затримали ділків, які пропонували 1 млн доларів хабаря одному з офіцерів Головного слідчого управління Служби безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Як зазначається, за ці гроші фігуранти хотіли, щоб посадовець посприяв їм у рейдерському захопленні видобувної компанії-власниці одного з найбільших кар’єрів у Вінницькій області.

Співробітник СБУ мав безпідставно зареєструвати кримінальне провадження проти гірничого підприємства.





Деталі справи

Рейдери планували під виглядом понятих взяти участь в обшуках на території компанії, щоб оцінити її технологічні потужності.

Також читайте: Керівника порту "Чорноморськ" намагалися підкупити за 12 мільйонів хабаря

Надалі вони мали намір заволодіти майном підприємства. Саме для цього їм і потрібно було сприяння посадовця СБУ.

Але про отриману "пропозицію" полковник спецслужби доповів керівництву. Завдяки цьому всіх чотирьох рейдерів було затримано під час спроби передачі першої частини хабаря в одному із ресторанів столиці.

За даними СБУ, під час обшуків за місцями проживання затриманих на території столичного регіону та в їхніх автомобілях виявлено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи.

Слідчі Служби безпеки повідомили всім чотирьом затриманим про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Дивіться: Голову райсуду на Дніпропетровщині викрито на одержанні 2500 доларів хабаря, - САП. ФОТО

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Хмельниччині працівнику судової охорони, який за $20 000 обіцяв "домовитися" з ДБР про закриття справи, повідомлено про підозру.