Президент Словакии Чапутова посетила Мощун, где почтила память погибших защитников. ФОТОРЕПОРТАЖ
Президент Словакии Зузана Чапутова посетила Киевскую область.
Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.
"За время войны это уже третий визит госпожи президента. Буча, Ирпень, Бородянка. Все последствия "русского мира" она видела собственными глазами.
Сегодня посетили Мощун. Это еще один населенный пункт, который подвергся значительным разрушениям вследствие полномасштабного вторжения российских оккупантов. У мемориала "Ангелы Победы" почтили память погибших защитников Мощуна. Благодаря их смелости и героизму наступление на Киев было остановлено.
От жителей Киевщины поблагодарил госпожу Зузану за ее последовательную позицию и поддержку Украины. Во времена войны неоценимо иметь настоящих друзей", - рассказал он.
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