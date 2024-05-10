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Президент Словакии Чапутова посетила Мощун, где почтила память погибших защитников. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Словакии Зузана Чапутова посетила Киевскую область.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

"За время войны это уже третий визит госпожи президента. Буча, Ирпень, Бородянка. Все последствия "русского мира" она видела собственными глазами.

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Сегодня посетили Мощун. Это еще один населенный пункт, который подвергся значительным разрушениям вследствие полномасштабного вторжения российских оккупантов. У мемориала "Ангелы Победы" почтили память погибших защитников Мощуна. Благодаря их смелости и героизму наступление на Киев было остановлено.

От жителей Киевщины поблагодарил госпожу Зузану за ее последовательную позицию и поддержку Украины. Во времена войны неоценимо иметь настоящих друзей", - рассказал он.

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Зузана Чапутова у Мощуні
Зузана Чапутова у Мощуні
Зузана Чапутова у Мощуні
Зузана Чапутова у Мощуні
Зузана Чапутова у Мощуні
Зузана Чапутова у Мощуні
Зузана Чапутова у Мощуні
Зузана Чапутова у Мощуні
Зузана Чапутова у Мощуні
Зузана Чапутова у Мощуні
Зузана Чапутова у Мощуні
Зузана Чапутова у Мощуні

Автор: 

Словакия (981) Чапутова Зузана (42)


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Прощальний візит, все ж.
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10.05.2024 22:31 Ответить
Вічна пам"ять Героям,які віддали свої життя за вільну Україну!
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10.05.2024 23:10 Ответить
Шкода, що такі славні і приязні для України європейські діячі - як ця пані Зузанна, відходять від політичних справ. А як вона старалась допомогти нам, ЗСУ весь час, поки той Фіцо не прийшов. Але- не тільки у нас вибирають прокацапське буратіно.
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11.05.2024 00:17 Ответить
На цю пані і подивитись приємно - дякуємо за емпатію до нас. А фіцо більше на садиста схожий.
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11.05.2024 08:24 Ответить
 
 