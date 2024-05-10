Президентка Словаччини Чапутова відвідала Мощун, де вшанувала загиблих оборонців. ФОТОрепортаж

Президентка Словаччини Зузана Чапутова відвідала Київщину.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.

"За час війни це вже третій візит пані Президентки. Буча, Ірпінь, Бородянка. Всі наслідки пришестя "руского міра" вона бачила на власні очі.

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Сьогодні відвідали Мощун. Це ще один населений пункт, який зазнав значних руйнувань внаслідок повномасштабного вторгнення російських окупантів. Біля меморіалу "Янголи Перемоги" вшанували пам'ять загиблих оборонців Мощуна. Завдяки їх сміливості та героїзму наступ на Київ був зупинений.

Від мешканців Київщини подякував пані Зузані за її послідовну позицію та підтримку України. В часи війни неоціненно мати справжніх друзів", - розповів він.

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