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Сутки на Донетчине: Под огнем оккупантов - три района. Повреждены дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупационные войска в течение суток 11 раз нанесли удары по Донецкой области, поврежден ряд домов. Информации о пострадавших не поступало.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

Россияне обстреляли Марьинскую громаду, в частности - Красногоровку, Константиновку, Максимильяновку и Антоновку. Также в Веселом Гаю Карховской громады повреждены 3 дома.

Краматорский район

В результате ударов по Торскому Лиманской громады поврежден дом. Также поврежден дом в Николаевке Константиновской громады.

Также смотрите: Сутки на Донетчине: под огнем 3 района, есть жертвы. ФОТОрепортаж

Бахмутский район

11 частных домов, многоэтажка и 3 хозяйственные постройки повреждены в Часовоярской громаде. В Сиверске повреждены 2 дома и нежилое сооружение.

Всего за сутки россияне 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 318 человек, в том числе, 46 детей.

Смотрите также: Один против четырех врагов: воин 5-й бригады НГУ самостоятельно сдержал штурм оккупантов. ВИДЕО боя

Наслідки обстрілів Донеччини 13 травня
Наслідки обстрілів Донеччини 13 травня
Наслідки обстрілів Донеччини 13 травня
Наслідки обстрілів Донеччини 13 травня
Наслідки обстрілів Донеччини 13 травня

Автор: 

обстрел (27151) Донецкая область (9648)


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14.05.2024 12:46 Ответить
 
 