Сутки на Донетчине: Под огнем оккупантов - три района. Повреждены дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупационные войска в течение суток 11 раз нанесли удары по Донецкой области, поврежден ряд домов. Информации о пострадавших не поступало.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

Россияне обстреляли Марьинскую громаду, в частности - Красногоровку, Константиновку, Максимильяновку и Антоновку. Также в Веселом Гаю Карховской громады повреждены 3 дома.

Краматорский район

В результате ударов по Торскому Лиманской громады поврежден дом. Также поврежден дом в Николаевке Константиновской громады.

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Бахмутский район

11 частных домов, многоэтажка и 3 хозяйственные постройки повреждены в Часовоярской громаде. В Сиверске повреждены 2 дома и нежилое сооружение.

Всего за сутки россияне 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 318 человек, в том числе, 46 детей.

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