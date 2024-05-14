Доба на Донеччині: Під вогнем окупантів - три райони. Пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська протягом доби 11 разів завдали ударів по Донеччині, пошкоджено низку будинків. Інформації про постраждалих не надходило.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район.

Росіяни обстріляли Мар'їнську громаду, зокрема Красногорівку, Костянтинівку, Максимільянівку і Антонівку. Також у Веселому Гаю Кархівської громади пошкоджено 3 будинки.

Краматорський район.

Внаслідок ударів по Торському Лиманської громади пошкоджено будинок. Також пошкоджено будинок у Миколаївці Костянтинівської громади.

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Бахмутський район.

11 приватних будинків, багатоповерхівка і 3 господарчі будівлі пошкоджено у Часовоярській громаді. У Сіверську пошкоджено 2 будинки і нежитлову споруду.

Всього за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 318 людей, зокрема 46 дітей.

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