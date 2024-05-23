"Нам свое делать": в Киеве презентовали фильм о военном юморе. ФОТОРЕПОРТАЖ
23 мая ко Дню Героев в Киеве в кинотеатре "Жовтень" состоялась презентация фильма о военном юморе "Нам свое делать". В фильме шутки касаются тем военного быта, "бумажной" армии, боевых курьезов и животных на войне. Сама кинолента рассказывает, как юмор на войне поддерживает украинских воинов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение организаторов мероприятия.
В фильме приняли участие бойцы из 17-й отдельной танковой бригады, медицинской службы Интернационального легиона, Группы Тора и Группы Молота. Разные участки фронта, разные подразделения, разные специальности и опыт - но общее понимание, что именно юмор помогает переживать самые большие нагрузки и держаться стойко и упорно.
"Мы в команде Украинского ветеранского фонда гордимся тем, что удалось поддержать реализацию такого мощного фильма. Наши защитники и защитницы ежедневно доказывают свою нереальную крутость. И теперь гражданские зрители смогут увидеть, кто, как и в каких условиях держит фронт. Надеюсь, это еще больше повысит уважение и доверие к нашим ветеранам", - говорит Руслана Величко-Трифонюк, исполняющая обязанности Исполнительного директора Украинского ветеранского фонда.
Киноленту презентовали в в Киеве, в кинотеатре Жовтень. На событии были военные, которые снялись в фильме, журналисты и чиновники.
"Я благодарен продюсеру Сергею Малярчуку за идею и создание фильма DocNoteFilms, при участии Вавилон'13. Потому что показать войну, шутя - это искусство. Но и война без шуток - не война. Как и каждая шутка - это своеобразное искусство. И тогда ты живешь, можешь чувствовать, реагировать и хохотать. Даже в неподходящий момент. Поэтому, всем нам приятного просмотра и искренних эмоций", - говорит Александр Порхун, исполняющий обязанности министра по делам ветеранов.
Продюсер фильма, Сергей Малярчук - ветеран. Он один из победителей конкурсной программы "Стоит" от Украинского ветеранского фонда. Благодаря полученному финансированию ему удалось реализовать создание киноленты "Нам свое делать".
"Мы живем в такое время, что тема войны и военных присутствует везде - и в культуре, и в кино в частности. Мы не можем от нее отгораживаться или игнорировать ее. Поэтому важно сейчас поддерживать ветеранов, потому что без военных культуры бы у нас сейчас не было", - отметил Сергей Малярчук, продюсер фильма.
В конце 2023 года команда DocNoteFilms проехала тысячи километров, спрашивая военных: можно ли шутить на войне?
"Мы снимаем войну с 2014-го. Тогда, особенно в условиях маневренной войны с кучей проблем и неизвестности, мы увидели во всех украинцах на фронте одну общую черту - юмор. Это мог быть окоп в Песках перед вывеской "Донецк" или блокпост на границе областей: метко шутили и там, и там. За годы войны шутки не раз помогали даже нам в сложных фронтовых ситуациях. Юмор снимает напряженность, сглаживает конфликты, помогает отрефлексировать тяжелые события. Поэтому фильм "Нам свое делать" - это наша попытка исследовать с помощью киноязыка эту уникальную способность украинцев, которая, возможно, в чем-то является нашим оружием", - говорит Константин Кляцкин, режиссер фильма.
Проект реализован студией DocNoteFilms при участии объединения Вавилон'13, благодаря конкурсу по финансированию ветеранского бизнеса "Варто", который проводит Украинский ветеранский фонд.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль