"Нам свое делать": в Киеве презентовали фильм о военном юморе. ФОТОРЕПОРТАЖ

23 мая ко Дню Героев в Киеве в кинотеатре "Жовтень" состоялась презентация фильма о военном юморе "Нам свое делать". В фильме шутки касаются тем военного быта, "бумажной" армии, боевых курьезов и животных на войне. Сама кинолента рассказывает, как юмор на войне поддерживает украинских воинов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение организаторов мероприятия.

В фильме приняли участие бойцы из 17-й отдельной танковой бригады, медицинской службы Интернационального легиона, Группы Тора и Группы Молота. Разные участки фронта, разные подразделения, разные специальности и опыт - но общее понимание, что именно юмор помогает переживать самые большие нагрузки и держаться стойко и упорно.

Презентация фильма о военном юморе "Нам свое делать"

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"Мы в команде Украинского ветеранского фонда гордимся тем, что удалось поддержать реализацию такого мощного фильма. Наши защитники и защитницы ежедневно доказывают свою нереальную крутость. И теперь гражданские зрители смогут увидеть, кто, как и в каких условиях держит фронт. Надеюсь, это еще больше повысит уважение и доверие к нашим ветеранам", - говорит Руслана Величко-Трифонюк, исполняющая обязанности Исполнительного директора Украинского ветеранского фонда.

Киноленту презентовали в в Киеве, в кинотеатре Жовтень. На событии были военные, которые снялись в фильме, журналисты и чиновники.

"Я благодарен продюсеру Сергею Малярчуку за идею и создание фильма DocNoteFilms, при участии Вавилон'13. Потому что показать войну, шутя - это искусство. Но и война без шуток - не война. Как и каждая шутка - это своеобразное искусство. И тогда ты живешь, можешь чувствовать, реагировать и хохотать. Даже в неподходящий момент. Поэтому, всем нам приятного просмотра и искренних эмоций", - говорит Александр Порхун, исполняющий обязанности министра по делам ветеранов.

Постер киноленты "Нам свое делать"

Продюсер фильма, Сергей Малярчук - ветеран. Он один из победителей конкурсной программы "Стоит" от Украинского ветеранского фонда. Благодаря полученному финансированию ему удалось реализовать создание киноленты "Нам свое делать".

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"Мы живем в такое время, что тема войны и военных присутствует везде - и в культуре, и в кино в частности. Мы не можем от нее отгораживаться или игнорировать ее. Поэтому важно сейчас поддерживать ветеранов, потому что без военных культуры бы у нас сейчас не было", - отметил Сергей Малярчук, продюсер фильма.

В конце 2023 года команда DocNoteFilms проехала тысячи километров, спрашивая военных: можно ли шутить на войне?

"Мы снимаем войну с 2014-го. Тогда, особенно в условиях маневренной войны с кучей проблем и неизвестности, мы увидели во всех украинцах на фронте одну общую черту - юмор. Это мог быть окоп в Песках перед вывеской "Донецк" или блокпост на границе областей: метко шутили и там, и там. За годы войны шутки не раз помогали даже нам в сложных фронтовых ситуациях. Юмор снимает напряженность, сглаживает конфликты, помогает отрефлексировать тяжелые события. Поэтому фильм "Нам свое делать" - это наша попытка исследовать с помощью киноязыка эту уникальную способность украинцев, которая, возможно, в чем-то является нашим оружием", - говорит Константин Кляцкин, режиссер фильма.

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Проект реализован студией DocNoteFilms при участии объединения Вавилон'13, благодаря конкурсу по финансированию ветеранского бизнеса "Варто", который проводит Украинский ветеранский фонд.