Россияне уничтожили аэропорт в Запорожье

26 мая войска РФ нанесли ракетный удар по Международному аэропорту "Запорожье".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил народный депутат Украины Муса Магомедов.

"Очередной аэропорт-красавец развалили, на этот раз в Запорожье. Горите вы в аду. В отдельном, для тех кто уничтожает наши аэропорты, ворота свободы, точно есть отдельный персональный ад", - написал М.Магомедов.









Отмечается, что днем 26 мая, около 15.30, в Запорожье была объявлена воздушная тревога.

В то же время глава Запорожской областной администрации Иван Федоров предупредил жителей региона об угрозе ударов авиационными управляемыми ракетами Х-59.

После мощного взрыва многие жители Запорожья сообщали в соцсетях о том, что видели пролетающую ракету или слышали ее звук.

Напомним, 8 мая российские захватчики в очередной раз массированно обстреляли Запорожье. В результате массированного ракетного удара зафиксировано разрушение объектов инфраструктуры.

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