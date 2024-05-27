Россияне уничтожили аэропорт в Запорожье
26 мая войска РФ нанесли ракетный удар по Международному аэропорту "Запорожье".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил народный депутат Украины Муса Магомедов.
"Очередной аэропорт-красавец развалили, на этот раз в Запорожье. Горите вы в аду. В отдельном, для тех кто уничтожает наши аэропорты, ворота свободы, точно есть отдельный персональный ад", - написал М.Магомедов.
Отмечается, что днем 26 мая, около 15.30, в Запорожье была объявлена воздушная тревога.
В то же время глава Запорожской областной администрации Иван Федоров предупредил жителей региона об угрозе ударов авиационными управляемыми ракетами Х-59.
После мощного взрыва многие жители Запорожья сообщали в соцсетях о том, что видели пролетающую ракету или слышали ее звук.
Напомним, 8 мая российские захватчики в очередной раз массированно обстреляли Запорожье. В результате массированного ракетного удара зафиксировано разрушение объектов инфраструктуры.
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Може треба було поміняти арзамаський "Воронєж-ДМ" на можливість хєрачити по летовищам нормальною зброєю, а не мотопєдами? Чи може треба додати ще орський "Ворнєж-М"?
літають собі, і все у них добре.
В нас хоч не новий був, а в Запоріжжі не так давно відбудований((. Капець, дивлюсь як це ****** плем"я руйнує мою країну, наші красиві міста, наші будинки та парки, і хочеться всім горло перегристи, кожній кацапській лярві.. Самі в лайні звикли жити та гівно з відер виносити у ями або просто з вікон виливати, і нас в свою говень тягнуть..
Хай повиздихають прокляті кацапи, які за двадцять оддне сторіччя не навчилися жити у мирі суки прокляті!