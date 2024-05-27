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Россияне уничтожили аэропорт в Запорожье

26 мая войска РФ нанесли ракетный удар по Международному аэропорту "Запорожье".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил народный депутат Украины Муса Магомедов.

"Очередной аэропорт-красавец развалили, на этот раз в Запорожье. Горите вы в аду. В отдельном, для тех кто уничтожает наши аэропорты, ворота свободы, точно есть отдельный персональный ад", - написал М.Магомедов.

Яким був аеропорт у Запоріжжі
Наслідки удару по аеропорту у Запоріжжі

Отмечается, что днем 26 мая, около 15.30, в Запорожье была объявлена воздушная тревога.

В то же время глава Запорожской областной администрации Иван Федоров предупредил жителей региона об угрозе ударов авиационными управляемыми ракетами Х-59.

После мощного взрыва многие жители Запорожья сообщали в соцсетях о том, что видели пролетающую ракету или слышали ее звук.

Напомним, 8 мая российские захватчики в очередной раз массированно обстреляли Запорожье. В результате массированного ракетного удара зафиксировано разрушение объектов инфраструктуры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Под обстрелами оккупантов в течение дня находились 10 громад Сумщины, зафиксировано 127 взрывов

Автор: 

аэропорт (1509) Запорожье (2654) обстрел (27165)


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Топ комментарии
+48
Я дуже хочу побачитити як розлітаються на атоми від потужного прильоту їхні Говномєтьєво, ********* і внуково-*******. Щоб мацква-сіті перетворилася на величезну груду зі скла і розплавленого металу.Щоб крокус у них по три рази на день проходив в їх «пятьорочках». І потім спостерігати за йібалами цих потвор.
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27.05.2024 07:18
+46
Твари кацапские. Средневековые варвары. Ошибка природы, которой не должно быть в совоеменном мире.
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27.05.2024 07:02
+34
Подякуйте чотириразовому ухилянту за його шашлики і зупинення всіх ракетних програм після оманських домовленостей.
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27.05.2024 07:44
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по Морозовську ніззя. Тільки дрончиками.
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27.05.2024 06:53 Ответить
Тоді сімферопольський мав би атвєт дєржать. Для початку.
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27.05.2024 07:02 Ответить
там вже всі по третьому, а де інде і по четвертому колу атвєт дєржат. А от Єйськ з Приморсько-Ахтарськом просто поазують факи.
Може треба було поміняти арзамаський "Воронєж-ДМ" на можливість хєрачити по летовищам нормальною зброєю, а не мотопєдами? Чи може треба додати ще орський "Ворнєж-М"?
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27.05.2024 07:32 Ответить
Дивно. Червінськиц же закритий. 🤔 Чи знайдуть іншого Червінського?
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27.05.2024 06:54 Ответить
Твари кацапские. Средневековые варвары. Ошибка природы, которой не должно быть в совоеменном мире.
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27.05.2024 07:02 Ответить
Я дуже хочу побачитити як розлітаються на атоми від потужного прильоту їхні Говномєтьєво, ********* і внуково-*******. Щоб мацква-сіті перетворилася на величезну груду зі скла і розплавленого металу.Щоб крокус у них по три рази на день проходив в їх «пятьорочках». І потім спостерігати за йібалами цих потвор.
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27.05.2024 07:18 Ответить
+100500.
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27.05.2024 09:40 Ответить
і замітьте, що наші не чіпають іх го*но аеропорти. Ні дронами, нічим.
літають собі, і все у них добре.
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28.05.2024 01:10 Ответить
Так отож. Якби, навіть, опосередковано зупинити цивільну авіацію в мацквабаді, це було б для них дуже відчутно
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28.05.2024 23:32 Ответить
я про це 2 роки кажу. І дронів нам вистачить для цього. Але ні. Знову договорняк. Руських не чіпать. То українці хай по 3 дні пхаються автобусами.
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28.05.2024 23:43 Ответить
Подякуйте чотириразовому ухилянту за його шашлики і зупинення всіх ракетних програм після оманських домовленостей.
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27.05.2024 07:44 Ответить
допоки в нас всім заправляє сонцесяйний зрадник - в нас нема шансів, він не допустить перемоги над окупантом
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27.05.2024 12:50 Ответить
Йому треба "дякувати", що воно взагалі допустив таку кровопролитну і тривалу війну в своїй країні з ядерним монстром... І "папєрєднікам" теж треба "дякувати" за це.
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27.05.2024 16:24 Ответить
Попередники зупинили агресора, звільнили дві третини окупованого Донбасу, створили з нуля найкращу в Європі армію, зробили стратегічні державні підприємства прибутковими, забезпечили стабільний ріст економіки, створили антипутлерівську коаліцію і забезпечили вісім років відсутність повномасштабного нападу.
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27.05.2024 22:36 Ответить
Призначення кацапа на цьому світі це: знищити, вкрасти, згвалтували, обдурити..
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27.05.2024 07:56 Ответить
Ще " пагибнуть за родину".
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27.05.2024 10:02 Ответить
Цікаво а скільки аеропортів знищено у кацапні?...ну то таке....не на часі..блд
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27.05.2024 08:15 Ответить
Чим?
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27.05.2024 08:33 Ответить
атаку дронами кожен день робити проблема? щоб просто тупо закрити їм небо!
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28.05.2024 01:11 Ответить
А їх є така кількість? Чи для тебе всі дрони однакові?
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28.05.2024 09:30 Ответить
1 раз завалити літак в пулково чи шереметєво. І всі рейси стануть
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28.05.2024 23:15 Ответить
зелупой...так зрозуміло..
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29.05.2024 23:41 Ответить
Це не відповідь, це так, аби пиНдонути...
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30.05.2024 07:53 Ответить
Суки
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27.05.2024 08:47 Ответить
*** ***** от одной мысли, хуситы с своими кустарными ракетами собранные в гараже ****** израэльтян каждый день, а Украина -кузница оруженная с инженерскими кадрами совдепа до сих пор не в состоянии произвести балистические ракеты с дальностью до 1000км. Кацапстан понимает только силу, за удар ответка должна прилететь в трех кратном размере. За удар по гражданским обьектам ******* кацапские продовольственные, медикаментные склады, водонапорные подстанции, все аэропорты и заводы производящие продукции военного назначения. ******* каждый день за каждый удар, для этого Украина должна производить свое ракетное воружение и начать производить ядерное оружие как втихоря произвели израильтяне, а не ходить с протянутой рукой. Слава Украине и его доблесным сыновьям , единственная страна которая раздавит колорадских вредителей.
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27.05.2024 09:19 Ответить
+100500. Наличие/отсутствие политической воли. Хочет власть, чтобы было чем ******* -- будет чем *******. Если власть не хочет -- враг будет ******* ее - власти - аэропорты, эпицентры, Харьковы, Кривые Роги... а власти всё это ну практически пох.
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27.05.2024 09:46 Ответить
Про що тут у дописувачів йдеться? Подивіться що відбувається, наприклад, у дніпрі: скрізь нові будівництва, реконструкції парків-скверів й таке інше. А ви тут про якесь виробництво ракет та іншої зброї. Ширше треба мислити, нахера ці літаючі залізяки, коли у кишені очільників країни й великих і не дуже міст гроші течуть річками. А ракети будемо у Заходу клянчити, може щось, колись і дадуть.
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27.05.2024 19:40 Ответить
Хіба Ваша думка суперечить моїй?
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28.05.2024 10:08 Ответить
підари ******.. Багато разів улітали з порту Запоріжжя((. В Дніпрі так само виглядає аеропорт.(((
В нас хоч не новий був, а в Запоріжжі не так давно відбудований((. Капець, дивлюсь як це ****** плем"я руйнує мою країну, наші красиві міста, наші будинки та парки, і хочеться всім горло перегристи, кожній кацапській лярві.. Самі в лайні звикли жити та гівно з відер виносити у ями або просто з вікон виливати, і нас в свою говень тягнуть..
Хай повиздихають прокляті кацапи, які за двадцять оддне сторіччя не навчилися жити у мирі суки прокляті!
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27.05.2024 10:23 Ответить
Без адекватної відповіді по прилеглими аеропортами раши росіяки всі наші аеропорти розхерачат. Верховному з Головкомом досить вже бути спостерігачами, збирайте все що може дістати до них і бийте у відповідь
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27.05.2024 12:37 Ответить
Кацапи демонструють всьому СВІТУ, що вони - НЕЛЮДИ! Філософія рузького міра - це все те, що не сприймає та не приймає сам Господь Бог! Кацапські потвори, прийде час для Божого суду! Будете відповідати за все, що накоїли в Ічкерії, Грузії, Молдові,Україні... Потвори, ненавиджу всіх вас !
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27.05.2024 16:45 Ответить
 
 