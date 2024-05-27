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Росіяни знищили аеропорт у Запоріжжі. ВІДЕО+ФОТО

26 травня війська РФ завдали ракетного удару по Міжнародному аеропорту "Запоріжжя".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив народний депутат України Муса Магомедов.

"Черговий аеропорт-красень розвалили, цього разу в Запоріжжі. Горіть ви в пеклі. В окремому, Для тих хто знищує наші аеропорти, ворота свободи, точно є окреме персональне пекло", - написав М.Магомедов.

Яким був аеропорт у Запоріжжі
Наслідки удару по аеропорту у Запоріжжі

Зазначається, що у вдень 26 травня, близько 15.30, у Запоріжжі було оголошено повітряну тривогу.

Водночас голова Запорізької обласної адміністрації Іван Федоров попередив жителів регіону про загрозу ударів авіаційними керованими ракетами Х-59 .

Після потужного вибуху багато жителів Запоріжжя повідомляли в соцмережах про те, що бачили ракету, яка пролітала, або чули її звук.

Нагадаємо, 8 травня російські загарбники вчергове масовано обстріляли Запоріжжя. Внаслідок масованого ракетного удару зафіксовано руйнування об’єктів інфраструктури.

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Автор: 

аеропорт (1851) Запоріжжя (2268) обстріл (28472)


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Топ коментарі
+48
Я дуже хочу побачитити як розлітаються на атоми від потужного прильоту їхні Говномєтьєво, ********* і внуково-*******. Щоб мацква-сіті перетворилася на величезну груду зі скла і розплавленого металу.Щоб крокус у них по три рази на день проходив в їх «пятьорочках». І потім спостерігати за йібалами цих потвор.
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27.05.2024 07:18
+46
Твари кацапские. Средневековые варвары. Ошибка природы, которой не должно быть в совоеменном мире.
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27.05.2024 07:02
+34
Подякуйте чотириразовому ухилянту за його шашлики і зупинення всіх ракетних програм після оманських домовленостей.
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27.05.2024 07:44
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по Морозовську ніззя. Тільки дрончиками.
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27.05.2024 06:53 Відповісти
Тоді сімферопольський мав би атвєт дєржать. Для початку.
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27.05.2024 07:02 Відповісти
там вже всі по третьому, а де інде і по четвертому колу атвєт дєржат. А от Єйськ з Приморсько-Ахтарськом просто поазують факи.
Може треба було поміняти арзамаський "Воронєж-ДМ" на можливість хєрачити по летовищам нормальною зброєю, а не мотопєдами? Чи може треба додати ще орський "Ворнєж-М"?
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27.05.2024 07:32 Відповісти
Дивно. Червінськиц же закритий. 🤔 Чи знайдуть іншого Червінського?
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27.05.2024 06:54 Відповісти
Твари кацапские. Средневековые варвары. Ошибка природы, которой не должно быть в совоеменном мире.
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27.05.2024 07:02 Відповісти
Я дуже хочу побачитити як розлітаються на атоми від потужного прильоту їхні Говномєтьєво, ********* і внуково-*******. Щоб мацква-сіті перетворилася на величезну груду зі скла і розплавленого металу.Щоб крокус у них по три рази на день проходив в їх «пятьорочках». І потім спостерігати за йібалами цих потвор.
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27.05.2024 07:18 Відповісти
+100500.
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27.05.2024 09:40 Відповісти
і замітьте, що наші не чіпають іх го*но аеропорти. Ні дронами, нічим.
літають собі, і все у них добре.
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28.05.2024 01:10 Відповісти
Так отож. Якби, навіть, опосередковано зупинити цивільну авіацію в мацквабаді, це було б для них дуже відчутно
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28.05.2024 23:32 Відповісти
я про це 2 роки кажу. І дронів нам вистачить для цього. Але ні. Знову договорняк. Руських не чіпать. То українці хай по 3 дні пхаються автобусами.
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28.05.2024 23:43 Відповісти
Подякуйте чотириразовому ухилянту за його шашлики і зупинення всіх ракетних програм після оманських домовленостей.
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27.05.2024 07:44 Відповісти
допоки в нас всім заправляє сонцесяйний зрадник - в нас нема шансів, він не допустить перемоги над окупантом
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27.05.2024 12:50 Відповісти
Йому треба "дякувати", що воно взагалі допустив таку кровопролитну і тривалу війну в своїй країні з ядерним монстром... І "папєрєднікам" теж треба "дякувати" за це.
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27.05.2024 16:24 Відповісти
Попередники зупинили агресора, звільнили дві третини окупованого Донбасу, створили з нуля найкращу в Європі армію, зробили стратегічні державні підприємства прибутковими, забезпечили стабільний ріст економіки, створили антипутлерівську коаліцію і забезпечили вісім років відсутність повномасштабного нападу.
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27.05.2024 22:36 Відповісти
Призначення кацапа на цьому світі це: знищити, вкрасти, згвалтували, обдурити..
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27.05.2024 07:56 Відповісти
Ще " пагибнуть за родину".
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27.05.2024 10:02 Відповісти
Цікаво а скільки аеропортів знищено у кацапні?...ну то таке....не на часі..блд
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27.05.2024 08:15 Відповісти
Чим?
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27.05.2024 08:33 Відповісти
атаку дронами кожен день робити проблема? щоб просто тупо закрити їм небо!
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28.05.2024 01:11 Відповісти
А їх є така кількість? Чи для тебе всі дрони однакові?
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28.05.2024 09:30 Відповісти
1 раз завалити літак в пулково чи шереметєво. І всі рейси стануть
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28.05.2024 23:15 Відповісти
зелупой...так зрозуміло..
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29.05.2024 23:41 Відповісти
Це не відповідь, це так, аби пиНдонути...
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30.05.2024 07:53 Відповісти
Суки
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27.05.2024 08:47 Відповісти
*** ***** от одной мысли, хуситы с своими кустарными ракетами собранные в гараже ****** израэльтян каждый день, а Украина -кузница оруженная с инженерскими кадрами совдепа до сих пор не в состоянии произвести балистические ракеты с дальностью до 1000км. Кацапстан понимает только силу, за удар ответка должна прилететь в трех кратном размере. За удар по гражданским обьектам ******* кацапские продовольственные, медикаментные склады, водонапорные подстанции, все аэропорты и заводы производящие продукции военного назначения. ******* каждый день за каждый удар, для этого Украина должна производить свое ракетное воружение и начать производить ядерное оружие как втихоря произвели израильтяне, а не ходить с протянутой рукой. Слава Украине и его доблесным сыновьям , единственная страна которая раздавит колорадских вредителей.
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27.05.2024 09:19 Відповісти
+100500. Наличие/отсутствие политической воли. Хочет власть, чтобы было чем ******* -- будет чем *******. Если власть не хочет -- враг будет ******* ее - власти - аэропорты, эпицентры, Харьковы, Кривые Роги... а власти всё это ну практически пох.
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27.05.2024 09:46 Відповісти
Про що тут у дописувачів йдеться? Подивіться що відбувається, наприклад, у дніпрі: скрізь нові будівництва, реконструкції парків-скверів й таке інше. А ви тут про якесь виробництво ракет та іншої зброї. Ширше треба мислити, нахера ці літаючі залізяки, коли у кишені очільників країни й великих і не дуже міст гроші течуть річками. А ракети будемо у Заходу клянчити, може щось, колись і дадуть.
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27.05.2024 19:40 Відповісти
Хіба Ваша думка суперечить моїй?
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28.05.2024 10:08 Відповісти
підари ******.. Багато разів улітали з порту Запоріжжя((. В Дніпрі так само виглядає аеропорт.(((
В нас хоч не новий був, а в Запоріжжі не так давно відбудований((. Капець, дивлюсь як це ****** плем"я руйнує мою країну, наші красиві міста, наші будинки та парки, і хочеться всім горло перегристи, кожній кацапській лярві.. Самі в лайні звикли жити та гівно з відер виносити у ями або просто з вікон виливати, і нас в свою говень тягнуть..
Хай повиздихають прокляті кацапи, які за двадцять оддне сторіччя не навчилися жити у мирі суки прокляті!
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27.05.2024 10:23 Відповісти
Без адекватної відповіді по прилеглими аеропортами раши росіяки всі наші аеропорти розхерачат. Верховному з Головкомом досить вже бути спостерігачами, збирайте все що може дістати до них і бийте у відповідь
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27.05.2024 12:37 Відповісти
Кацапи демонструють всьому СВІТУ, що вони - НЕЛЮДИ! Філософія рузького міра - це все те, що не сприймає та не приймає сам Господь Бог! Кацапські потвори, прийде час для Божого суду! Будете відповідати за все, що накоїли в Ічкерії, Грузії, Молдові,Україні... Потвори, ненавиджу всіх вас !
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27.05.2024 16:45 Відповісти
 
 