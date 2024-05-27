Росіяни знищили аеропорт у Запоріжжі. ВІДЕО+ФОТО
26 травня війська РФ завдали ракетного удару по Міжнародному аеропорту "Запоріжжя".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив народний депутат України Муса Магомедов.
"Черговий аеропорт-красень розвалили, цього разу в Запоріжжі. Горіть ви в пеклі. В окремому, Для тих хто знищує наші аеропорти, ворота свободи, точно є окреме персональне пекло", - написав М.Магомедов.
Зазначається, що у вдень 26 травня, близько 15.30, у Запоріжжі було оголошено повітряну тривогу.
Водночас голова Запорізької обласної адміністрації Іван Федоров попередив жителів регіону про загрозу ударів авіаційними керованими ракетами Х-59 .
Після потужного вибуху багато жителів Запоріжжя повідомляли в соцмережах про те, що бачили ракету, яка пролітала, або чули її звук.
Нагадаємо, 8 травня російські загарбники вчергове масовано обстріляли Запоріжжя. Внаслідок масованого ракетного удару зафіксовано руйнування об’єктів інфраструктури.
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Може треба було поміняти арзамаський "Воронєж-ДМ" на можливість хєрачити по летовищам нормальною зброєю, а не мотопєдами? Чи може треба додати ще орський "Ворнєж-М"?
літають собі, і все у них добре.
В нас хоч не новий був, а в Запоріжжі не так давно відбудований((. Капець, дивлюсь як це ****** плем"я руйнує мою країну, наші красиві міста, наші будинки та парки, і хочеться всім горло перегристи, кожній кацапській лярві.. Самі в лайні звикли жити та гівно з відер виносити у ями або просто з вікон виливати, і нас в свою говень тягнуть..
Хай повиздихають прокляті кацапи, які за двадцять оддне сторіччя не навчилися жити у мирі суки прокляті!