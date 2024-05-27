Росіяни знищили аеропорт у Запоріжжі. ВІДЕО+ФОТО

26 травня війська РФ завдали ракетного удару по Міжнародному аеропорту "Запоріжжя".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив народний депутат України Муса Магомедов.

"Черговий аеропорт-красень розвалили, цього разу в Запоріжжі. Горіть ви в пеклі. В окремому, Для тих хто знищує наші аеропорти, ворота свободи, точно є окреме персональне пекло", - написав М.Магомедов.









Зазначається, що у вдень 26 травня, близько 15.30, у Запоріжжі було оголошено повітряну тривогу.

Водночас голова Запорізької обласної адміністрації Іван Федоров попередив жителів регіону про загрозу ударів авіаційними керованими ракетами Х-59 .

Після потужного вибуху багато жителів Запоріжжя повідомляли в соцмережах про те, що бачили ракету, яка пролітала, або чули її звук.

Нагадаємо, 8 травня російські загарбники вчергове масовано обстріляли Запоріжжя. Внаслідок масованого ракетного удару зафіксовано руйнування об’єктів інфраструктури.

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