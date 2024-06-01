Оккупанты сбросили две авиабомбы на детский сад в Мирнограде на Донетчине. Пятеро человек получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

Поздно вечером, 31 мая, российские захватчики сбросили две авиабомбы на город Мирноград Покровского района Донецкой области. Оккупанты ударили в местный детский сад. Ранения получили пять человек.

Об этом сообщила Нацполиция в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

По данным полиции, в пятницу, 31 мая, около 22:10 враг сбросил на детский сад Мирнограда авиабомбы "УМПБ Д-30 СМ".

Пятеро гражданских лиц получили ранения. Это трое мужчин в возрасте 22, 38 и 39 лет и две женщины - 40 и 68 лет. У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения и резаные раны.

Первую медицинскую помощь им оказали парамедики полиции.

Национальная полиция также показала фото последствий атаки захватчиков по детскому саду в Мирнограде.

Напомним, что 31 мая россияне четыре раза обстреляли поселок Дробышево в Донецкой области, есть погибший и раненые.

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