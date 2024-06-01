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Новости Фото Война
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Оккупанты сбросили две авиабомбы на детский сад в Мирнограде на Донетчине. Пятеро человек получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

Поздно вечером, 31 мая, российские захватчики сбросили две авиабомбы на город Мирноград Покровского района Донецкой области. Оккупанты ударили в местный детский сад. Ранения получили пять человек.

Об этом сообщила Нацполиция в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

По данным полиции, в пятницу, 31 мая, около 22:10 враг сбросил на детский сад Мирнограда авиабомбы "УМПБ Д-30 СМ".

Пятеро гражданских лиц получили ранения. Это трое мужчин в возрасте 22, 38 и 39 лет и две женщины - 40 и 68 лет. У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения и резаные раны.

Окупанти вдарили по Мирнограду на Донеччині, є поранені

Первую медицинскую помощь им оказали парамедики полиции.

Национальная полиция также показала фото последствий атаки захватчиков по детскому саду в Мирнограде.

Окупанти вдарили по Мирнограду на Донеччині, є поранені

Окупанти вдарили по Мирнограду на Донеччині, є поранені

Окупанти вдарили по Мирнограду на Донеччині, є поранені

Напомним, что 31 мая россияне четыре раза обстреляли поселок Дробышево в Донецкой области, есть погибший и раненые.

Смотрите также: Сутки на Донетчине: враг обстрелял 5 населенных пунктов, три человека получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

обстрел (27312) Донецкая область (9729)


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Топ комментарии
+4
Дочекаєтесь , кляті кацапи , що авіаційні бомби падатимуть і на ваші голови ,
бо бумеранг , то єсерйозна штука 👹
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01.06.2024 18:01
+4
Громадянин зеленский хоче свої прорахунки у зовнішній політиці, у намаганнях керувати армією як трупою акторів пояснити нестачею зброї. А НАСТУП 2022 року був зі зброєю партнерів ? Справа не в зброї, і це всі українці повинні усвідомити ЗАРАЗ і НАЗАВЖДИ. зелеНСКИЙ - ось головна причина початку війни, і зриву визволення України у кінці 2022 р та на початку 2023 р. Якщо винний, то треба не тільки просити вибачення, а й покидати посаду. НІЧОГО НЕ ЗМІНИТЬСЯ ! У зеленСКОГО. У лузера. Надії жодної ! І це треба йому вбивати у його тупу пику. ЗАБИРАЙСЯ ГЕТЬ, повний банкрут ! Повний лузер у всьому.
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01.06.2024 18:49
+3
А най би вони виздихали!
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01.06.2024 18:09
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Дочекаєтесь , кляті кацапи , що авіаційні бомби падатимуть і на ваші голови ,
бо бумеранг , то єсерйозна штука 👹
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01.06.2024 18:01 Ответить
В тих кабах-фабах нічого складного. Якщо навіть кацапота навчилась їх робити. І сушки які їх швиряють в нас є. От чому їх не швиряє Україна, а чекає французькі 20 шт в місяць, оце питання...
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01.06.2024 18:06 Ответить
В них є бо вони скомуніздили креслення у Заходу - а нам тре з нуля робити .
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01.06.2024 18:15 Ответить
нам і комуніздити нічого не потрібно, є в наявності сотні цілих кацапських УПМК, та ціла низка американських та французьких "аналогів"
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01.06.2024 19:13 Ответить
Це типу як я в школі по контурі чогось вирізали копію того чогось ? Ну тоді так все просто - у вас просто ( виглядати то воно буде так само - а працювати ось це питання питань ).
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01.06.2024 20:02 Ответить
ну ну, тупішої відмазки ще не читав, немає там нічого складного.
розробити свій умпк просто, але у нас немає носіїв безлімітних як у кацапів щоб не боятись їх втратити.
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01.06.2024 20:11 Ответить
Ну так ну так - кацапи глушать сигнал GPS , як по вашому це можна обійти - у вас же все просто ось візьміть і придумайте ( хоча може бути варіант шо ви навіть близько не розумієте як ті бімби працюють - ви напевно знаєте лише те шо їх роблять кацапи і іх скидають з літаків ).
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01.06.2024 20:19 Ответить
не корчіть з себе сильно розумного, у вас це погано виходить.
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01.06.2024 20:52 Ответить
Шо більше ніц надрукувати не виходить - швидше всього ми маємо однаковий рівень інтелекту але , але можливо я трішечки більше ніж ви шось читав і відповідно знаю - такшо шо я не розумніший а начитаніший ( ну і вмію трішечки аналізувати те шо читаю - в міру моїх посередніх розумових здібностей які мені дають змогу розуміти шо 2 + 2 = 4 а не 5 ).
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01.06.2024 21:23 Ответить
не корчи з себе розумника, бо дурнем виглядаєш.
спочатку почав з того що упмк така складна фундервафля що тільки кацапи змогли її креслення вкрасти, а потім закінчив тим що кацапи глушать сигнал і типу нахер воно здалось,, типовий бот падаляка.
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01.06.2024 22:03 Ответить
Своїм коментом ви мені показали шо я таки був правий - ви про плануючі бімби знаєте лише те шо їх роблять кацапи і шо їх запускають з літаків . Шодо бота я ним не можу бути бо як казав Бендер ( не той Бендер шо стільці шукав - зовсім не той ) я є "Мясним мішком " - в якого ніяких чіпів ніту ( про чіпи і ботів це такий товстий натяк на - а на шо не заморочуйте собі мізки ) а якшо чіпів ніту то я ніяк ботом не можу бути . Я вірю в те шо в вас інтелектуально прокачані мізки - тіко ви їх не тренуєте або не вмієте використовувати як тре ( або вам просто ліньки - хоча в бібліотеку йти не тре у вас є тирнет де можна знайти ти чого навіть не думав знайти не кажучи шо по тематиці яку ми обговорюєм там інфа є ).
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01.06.2024 22:19 Ответить
Чтобы ее кинуть, нужно сначала подлететь к точке сброса
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01.06.2024 20:00 Ответить
А най би вони виздихали!
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01.06.2024 18:09 Ответить
Ватикане, це ж не ескалація, чи не так?
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01.06.2024 18:18 Ответить
До чого тут ватикан? пуйло у банку ватикану бабло тримає.
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01.06.2024 18:42 Ответить
Громадянин зеленский хоче свої прорахунки у зовнішній політиці, у намаганнях керувати армією як трупою акторів пояснити нестачею зброї. А НАСТУП 2022 року був зі зброєю партнерів ? Справа не в зброї, і це всі українці повинні усвідомити ЗАРАЗ і НАЗАВЖДИ. зелеНСКИЙ - ось головна причина початку війни, і зриву визволення України у кінці 2022 р та на початку 2023 р. Якщо винний, то треба не тільки просити вибачення, а й покидати посаду. НІЧОГО НЕ ЗМІНИТЬСЯ ! У зеленСКОГО. У лузера. Надії жодної ! І це треба йому вбивати у його тупу пику. ЗАБИРАЙСЯ ГЕТЬ, повний банкрут ! Повний лузер у всьому.
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01.06.2024 18:49 Ответить
..вот эти фотки и такие же покажите кураторам НАТО, мать перемать-подведите и мордой в фотку,тогоже Олафа Штольца и других...что за мир с болотами мацковии...
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02.06.2024 09:21 Ответить
 
 