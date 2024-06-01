Окупанти скинули дві авіабомби на дитячий садок у Мирнограді на Донеччині. П’ятеро осіб зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Пізно ввечері, 31 травня, російські загарбники скинули дві авіабомби на місто Мирноград Покровського району Донецької області. Окупанти поцілили у місцевий дитячий садок. Поранень зазнали п’ятеро осіб.

Про це повідомила Нацполіція у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

За даними поліції, у п'ятницю, 31 травня, близько 22:10 ворог скинув на дитячий садок Мирнограда авіабомби "УМПБ Д-30 СМ".

П’ятеро цивільних осіб зазнали поранень. Це троє чоловіків віком 22, 38 і 39 років та дві жінки – 40 і 68 років. У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення та різані рани.

Першу медичну допомогу їм надали парамедики поліції.

Національна поліція також показала фото наслідків атаки загарбників по дитячому садку у Мирнограді.

Нагадаємо, що 31 травня росіяни чотири рази обстріляли селище Дробишеве в Донецькій області, є загиблий і поранені.

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