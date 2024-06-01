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Новини Фото Війна
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Окупанти скинули дві авіабомби на дитячий садок у Мирнограді на Донеччині. П’ятеро осіб зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Пізно ввечері, 31 травня, російські загарбники скинули дві авіабомби на місто Мирноград Покровського району Донецької області. Окупанти поцілили у місцевий дитячий садок. Поранень зазнали п’ятеро осіб.

Про це повідомила Нацполіція у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

За даними поліції, у п'ятницю, 31 травня, близько 22:10 ворог скинув на дитячий садок Мирнограда авіабомби "УМПБ Д-30 СМ".

П’ятеро цивільних осіб зазнали поранень. Це троє чоловіків віком 22, 38 і 39 років та дві жінки – 40 і 68 років. У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення та різані рани.

Окупанти вдарили по Мирнограду на Донеччині, є поранені

Першу медичну допомогу їм надали парамедики поліції.

Національна поліція також показала фото наслідків атаки загарбників по дитячому садку у Мирнограді.

Окупанти вдарили по Мирнограду на Донеччині, є поранені

Окупанти вдарили по Мирнограду на Донеччині, є поранені

Окупанти вдарили по Мирнограду на Донеччині, є поранені

Нагадаємо, що 31 травня росіяни чотири рази обстріляли селище Дробишеве в Донецькій області, є загиблий і поранені.

Дивіться також: Доба на Донеччині: ворог обстріляв 5 населених пунктів, три людини дістали поранення. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28486) Донецька область (8467)


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Топ коментарі
+4
Дочекаєтесь , кляті кацапи , що авіаційні бомби падатимуть і на ваші голови ,
бо бумеранг , то єсерйозна штука 👹
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01.06.2024 18:01
+4
Громадянин зеленский хоче свої прорахунки у зовнішній політиці, у намаганнях керувати армією як трупою акторів пояснити нестачею зброї. А НАСТУП 2022 року був зі зброєю партнерів ? Справа не в зброї, і це всі українці повинні усвідомити ЗАРАЗ і НАЗАВЖДИ. зелеНСКИЙ - ось головна причина початку війни, і зриву визволення України у кінці 2022 р та на початку 2023 р. Якщо винний, то треба не тільки просити вибачення, а й покидати посаду. НІЧОГО НЕ ЗМІНИТЬСЯ ! У зеленСКОГО. У лузера. Надії жодної ! І це треба йому вбивати у його тупу пику. ЗАБИРАЙСЯ ГЕТЬ, повний банкрут ! Повний лузер у всьому.
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01.06.2024 18:49
+3
А най би вони виздихали!
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01.06.2024 18:09
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Дочекаєтесь , кляті кацапи , що авіаційні бомби падатимуть і на ваші голови ,
бо бумеранг , то єсерйозна штука 👹
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01.06.2024 18:01 Відповісти
В тих кабах-фабах нічого складного. Якщо навіть кацапота навчилась їх робити. І сушки які їх швиряють в нас є. От чому їх не швиряє Україна, а чекає французькі 20 шт в місяць, оце питання...
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01.06.2024 18:06 Відповісти
В них є бо вони скомуніздили креслення у Заходу - а нам тре з нуля робити .
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01.06.2024 18:15 Відповісти
нам і комуніздити нічого не потрібно, є в наявності сотні цілих кацапських УПМК, та ціла низка американських та французьких "аналогів"
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01.06.2024 19:13 Відповісти
Це типу як я в школі по контурі чогось вирізали копію того чогось ? Ну тоді так все просто - у вас просто ( виглядати то воно буде так само - а працювати ось це питання питань ).
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01.06.2024 20:02 Відповісти
ну ну, тупішої відмазки ще не читав, немає там нічого складного.
розробити свій умпк просто, але у нас немає носіїв безлімітних як у кацапів щоб не боятись їх втратити.
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01.06.2024 20:11 Відповісти
Ну так ну так - кацапи глушать сигнал GPS , як по вашому це можна обійти - у вас же все просто ось візьміть і придумайте ( хоча може бути варіант шо ви навіть близько не розумієте як ті бімби працюють - ви напевно знаєте лише те шо їх роблять кацапи і іх скидають з літаків ).
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01.06.2024 20:19 Відповісти
не корчіть з себе сильно розумного, у вас це погано виходить.
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01.06.2024 20:52 Відповісти
Шо більше ніц надрукувати не виходить - швидше всього ми маємо однаковий рівень інтелекту але , але можливо я трішечки більше ніж ви шось читав і відповідно знаю - такшо шо я не розумніший а начитаніший ( ну і вмію трішечки аналізувати те шо читаю - в міру моїх посередніх розумових здібностей які мені дають змогу розуміти шо 2 + 2 = 4 а не 5 ).
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01.06.2024 21:23 Відповісти
не корчи з себе розумника, бо дурнем виглядаєш.
спочатку почав з того що упмк така складна фундервафля що тільки кацапи змогли її креслення вкрасти, а потім закінчив тим що кацапи глушать сигнал і типу нахер воно здалось,, типовий бот падаляка.
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01.06.2024 22:03 Відповісти
Своїм коментом ви мені показали шо я таки був правий - ви про плануючі бімби знаєте лише те шо їх роблять кацапи і шо їх запускають з літаків . Шодо бота я ним не можу бути бо як казав Бендер ( не той Бендер шо стільці шукав - зовсім не той ) я є "Мясним мішком " - в якого ніяких чіпів ніту ( про чіпи і ботів це такий товстий натяк на - а на шо не заморочуйте собі мізки ) а якшо чіпів ніту то я ніяк ботом не можу бути . Я вірю в те шо в вас інтелектуально прокачані мізки - тіко ви їх не тренуєте або не вмієте використовувати як тре ( або вам просто ліньки - хоча в бібліотеку йти не тре у вас є тирнет де можна знайти ти чого навіть не думав знайти не кажучи шо по тематиці яку ми обговорюєм там інфа є ).
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01.06.2024 22:19 Відповісти
Чтобы ее кинуть, нужно сначала подлететь к точке сброса
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01.06.2024 20:00 Відповісти
А най би вони виздихали!
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01.06.2024 18:09 Відповісти
Ватикане, це ж не ескалація, чи не так?
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01.06.2024 18:18 Відповісти
До чого тут ватикан? пуйло у банку ватикану бабло тримає.
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01.06.2024 18:42 Відповісти
Громадянин зеленский хоче свої прорахунки у зовнішній політиці, у намаганнях керувати армією як трупою акторів пояснити нестачею зброї. А НАСТУП 2022 року був зі зброєю партнерів ? Справа не в зброї, і це всі українці повинні усвідомити ЗАРАЗ і НАЗАВЖДИ. зелеНСКИЙ - ось головна причина початку війни, і зриву визволення України у кінці 2022 р та на початку 2023 р. Якщо винний, то треба не тільки просити вибачення, а й покидати посаду. НІЧОГО НЕ ЗМІНИТЬСЯ ! У зеленСКОГО. У лузера. Надії жодної ! І це треба йому вбивати у його тупу пику. ЗАБИРАЙСЯ ГЕТЬ, повний банкрут ! Повний лузер у всьому.
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01.06.2024 18:49 Відповісти
..вот эти фотки и такие же покажите кураторам НАТО, мать перемать-подведите и мордой в фотку,тогоже Олафа Штольца и других...что за мир с болотами мацковии...
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02.06.2024 09:21 Відповісти
 
 