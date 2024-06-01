В течение дня оккупанты атаковали Никопольщину из артиллерии и дронов. Повреждены промышленное предприятие и линия электропередач. ФОТО
Российские захватчики не прекращают атаковать Никопольский район Днепропетровщины. В течение дня, 1 июня, враг бил из артиллерии и атаковал дронами-камикадзе.
Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Лысака, в течение дня армия РФ била по Мировской, Червоногригорьевской и Марганецкой громадах, а также по самому Никополю.
"За день на Никопольщине - 5 артобстрелов и 3 удара дронами-камикадзе. Враг бил по самому Никополю, Мировской, Червоногригорьевской и Марганецкой громадах", - говорится в сообщении чиновника.
Из-за вражеских обстрелов повреждения получило промышленное предприятие, а также линия электропередач. Обошлось без погибших и раненых.
Кроме этого, Лысак добавил, что в результате утренних обстрелов в Никополе пострадали дом и авто. Также вражеские обстрелы задели частное предприятие.
Ранее сообщалось, что в течение дня 31 мая российские захватчики пять раз ударили дронами-камикадзе по Никопольскому району Днепропетровской области.
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