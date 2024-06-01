Впродовж дня окупанти атакували Нікопольщину із артилерії та дронів. Пошкоджені промислове підприємство і лінія електропередач. ФОТО

Російські загарбники не припиняють атакувати Нікопольський район Дніпропетровщини. Упродовж дня, 1 червня, ворог бив з артилерії та атакував дронами-камікадзе.

Про це повідомив у Telegram очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Лисака, впродовж дня армія РФ била по Мирівській, Червоногригорівській та Марганецькій громадах, а також по самому Нікополю.

"За день на Нікопольщині – 5 артобстрілів і 3 удари дронами-камікадзе. Ворог гатив по самому Нікополю, Мирівській, Червоногригорівській та Марганецькій громадах", - йдеться у повідомленні посадовця.

Через ворожі обстріли пошкоджень зазнало промислове підприємство, а також лінія електропередач. Обійшлося без загиблих та поранених.

Крім цього, Лисак додав, що внаслідок ранкових обстрілів у Нікополі понівечені оселя та авто. Також ворожі обстріли зачепили приватне підприємство.

Раніше повідомлялося, що упродовж дня 31 травня російські загарбники п’ять разів вдарили дронами-камікадзе по Нікопольському району, що на Дніпропетровщині.

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