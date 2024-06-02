Защищая Украину, в Донецкой области погиб почетный гражданин Северодонецка Андрей Ширшиков. ФОТО

Выполняя боевое задание в Донецкой области, погиб украинский воин, почетный гражданин Северодонецка Андрей Ширшиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Луганской ОГА.

Что известно о павшем Герое?

Как отмечается, Андрей Ширшиков родился на Луганщине, в 2014 году эвакуировался в Северодонецк. С 2015 года он занимался развитием сети общественного транспорта в городах "химического треугольника": Лисичанск - Рубежное - Северодонецк. Андрей имел много планов для развития транспортной отрасли региона, которым, к сожалению, не суждено было превратиться в воплощенные проекты.

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Военная служба

Андрей проходил срочную военную службу в подразделении специальной правительственной связи в Днепропетровской области. В 2021 году подписал контракт резервиста с 111-й отдельной бригадой Сил территориальной обороны ВСУ, а с начала полномасштабного вторжения защищал Украину в составе подразделения на разных направлениях.

Он говорил: "Война - это тяжелая работа, позитив лишь в том, что на войне все упрощается". Делал все ради того, чтобы уберечь свою семью и Украину от врага.

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Почетный гражданин Северодонецка

По данным ОВА, 20 мая 2024 года Андрею Ширшикову было присвоено звание Почетного гражданина города Северодонецк к 90-летию со дня основания города.

"Он боялся забвения, но навсегда останется в истории родной Луганщины и в памяти каждого ее жителя. Погиб, выполняя боевое задание в Донецкой области", - говорится в сообщении.