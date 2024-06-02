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Новости Фото Война
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Защищая Украину, в Донецкой области погиб почетный гражданин Северодонецка Андрей Ширшиков. ФОТО

Выполняя боевое задание в Донецкой области, погиб украинский воин, почетный гражданин Северодонецка Андрей Ширшиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Луганской ОГА.

Что известно о павшем Герое?

Как отмечается, Андрей Ширшиков родился на Луганщине, в 2014 году эвакуировался в Северодонецк. С 2015 года он занимался развитием сети общественного транспорта в городах "химического треугольника": Лисичанск - Рубежное - Северодонецк. Андрей имел много планов для развития транспортной отрасли региона, которым, к сожалению, не суждено было превратиться в воплощенные проекты.

Загиблий воїн Андрій Ширшиков

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Военная служба

Андрей проходил срочную военную службу в подразделении специальной правительственной связи в Днепропетровской области. В 2021 году подписал контракт резервиста с 111-й отдельной бригадой Сил территориальной обороны ВСУ, а с начала полномасштабного вторжения защищал Украину в составе подразделения на разных направлениях.

Он говорил: "Война - это тяжелая работа, позитив лишь в том, что на войне все упрощается". Делал все ради того, чтобы уберечь свою семью и Украину от врага.

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Почетный гражданин Северодонецка

По данным ОВА, 20 мая 2024 года Андрею Ширшикову было присвоено звание Почетного гражданина города Северодонецк к 90-летию со дня основания города.

"Он боялся забвения, но навсегда останется в истории родной Луганщины и в памяти каждого ее жителя. Погиб, выполняя боевое задание в Донецкой области", - говорится в сообщении.

Автор: 

Северодонецк (605) потери (4393)


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Топ комментарии
+17
Вічна Пам"ять та Царство Небесне герою...
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02.06.2024 11:10
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Честь! 🫡🇺🇦
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02.06.2024 11:40
+6
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02.06.2024 11:55
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Вічна Пам"ять та Царство Небесне герою...
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02.06.2024 11:10 Ответить
Честь! 🫡🇺🇦
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02.06.2024 11:40 Ответить
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02.06.2024 11:55 Ответить
Герою Слава !!! 🙏 хтось з 73 % розуміє про шо це ?
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02.06.2024 12:04 Ответить
Воюють проти Мордору, гинуть патріоти України зі сходу України.

https://www.facebook.com/TribunsNews?__cft__[0]=AZVZql8g5KMG0LSTxTm8Xdr5MV2bH4KhlehXPvfgqkfZG3IAMYl3lXkU0Lt4JsXeIHKGEGHexI0skx6FV2i3w5-s21VUK7sXND2M15SyUTx7K304WH2PGZAkFr3K4TqiBJtoTLj2Sa0fY5FKNPTMhFmzWDHflnZxFfzP6-2MP5e7NKdjw4z1bCJQHkqDi4a53XQ1s2fs8_gEu856lF0-UQKF&__tn__=-UC%2CP-R Рубежное

https://www.facebook.com/TribunsNews/posts/pfbid06fKpsnXihNMDUMrDuqR8Zb5nkcGKRkbd5c4BbkK7Kcf3Z7rPuzFRKVhZtUxdL44Hl?__cft__[0]=AZVZql8g5KMG0LSTxTm8Xdr5MV2bH4KhlehXPvfgqkfZG3IAMYl3lXkU0Lt4JsXeIHKGEGHexI0skx6FV2i3w5-s21VUK7sXND2M15SyUTx7K304WH2PGZAkFr3K4TqiBJtoTLj2Sa0fY5FKNPTMhFmzWDHflnZxFfzP6-2MP5e7NKdjw4z1bCJQHkqDi4a53XQ1s2fs8_gEu856lF0-UQKF&__tn__=%2CO%2CP-R 21 год ·

На Львівщині прощаються з Євгеном Ждановим, полеглим героєм, уродженцем міста Старобільськ Луганської області.

Він служив у складі 111-ї ОБрТрО ЗСУ, де виконував обов'язки командира стрілецького взводу. Відважний воїн і відданий захисник своєї країни, Євген Жданов загинув 28 травня 2024 року у віці 33 років.

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02.06.2024 13:21 Ответить
https://www.facebook.com/valysychansk?************************************************************************-IFPnY25-4fGDuOmjh5dE7TOymqpT2B_OwXqT7xc0a7bLKNtoDJccoDWIkta2UnNJbA5JBBSPBay8OAIoyc_kwe9Exdf7FRs3nOUX-PkvW8G8fBGmgX9HIkjj4Ql6Kjou1tNh0&__tn__=-UC%2CP-R Лисичанська міська військово-цивільна адміністрація

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Шановні мешканці Лисичанської громади.

Із сумом повідомляємо про загибель нашого Захисника, мешканця міста Лисичанська - Артема Горетого, який помер 27 травня 2024 року внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби

Герою було лише 22 роки.

Поховали Захисника на кладовищі в селі Велика Клецька, поруч з рідним братом 28-річним Євгеном, який загинув 14 березня 2023 року під час ворожої атаки на Донеччині.

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02.06.2024 13:26 Ответить
https://www.facebook.com/valysychansk?__cft__[0]=AZXucQmoKRG_OFjyeOF6zVQKuMuzjOXAX0NWV3RHCl1FQD8DEoO9bhXR0DGYdjCcQLLFEMif6jd9iN0mDq4fxQ1Z5HTo-Xow9TKYtC4MN-uCqbu7Uokc-OBE4CsHDNRTkcTfDiaYlmPHUkjnP4s7B__rvT8U7_WQCPVTxSbyB1AqDUXQ594Ebow1zXCG1-4HP4HhFXFGRthl49OMNLEyjaKaJjuV0gO1uJBJ3L6TsDmXUlAA07FF1cMhn-UqFeWLFmE&__tn__=-UC%2CP-y-R Лисичанська міська військово-цивільна адміністрація

Шановні мешканці Лисичанської громади.

Із сумом повідомляємо про загибель нашого Захисника, мешканця міста Лисичанська - Олександра Черниченка, який героїчно загинув 25 травня 2024 року, виконуючи бойове завдання на Донеччині.

Навчався Олександр в Лисичанському ліцеї №1. 18 серпня йому мало б виповнитися 25 років.

Схиляємо голови у скорботі та висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя

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02.06.2024 13:28 Ответить
сум...

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02.06.2024 15:32 Ответить
 
 