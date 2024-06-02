Защищая Украину, в Донецкой области погиб почетный гражданин Северодонецка Андрей Ширшиков. ФОТО
Выполняя боевое задание в Донецкой области, погиб украинский воин, почетный гражданин Северодонецка Андрей Ширшиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Луганской ОГА.
Что известно о павшем Герое?
Как отмечается, Андрей Ширшиков родился на Луганщине, в 2014 году эвакуировался в Северодонецк. С 2015 года он занимался развитием сети общественного транспорта в городах "химического треугольника": Лисичанск - Рубежное - Северодонецк. Андрей имел много планов для развития транспортной отрасли региона, которым, к сожалению, не суждено было превратиться в воплощенные проекты.
Военная служба
Андрей проходил срочную военную службу в подразделении специальной правительственной связи в Днепропетровской области. В 2021 году подписал контракт резервиста с 111-й отдельной бригадой Сил территориальной обороны ВСУ, а с начала полномасштабного вторжения защищал Украину в составе подразделения на разных направлениях.
Он говорил: "Война - это тяжелая работа, позитив лишь в том, что на войне все упрощается". Делал все ради того, чтобы уберечь свою семью и Украину от врага.
Почетный гражданин Северодонецка
По данным ОВА, 20 мая 2024 года Андрею Ширшикову было присвоено звание Почетного гражданина города Северодонецк к 90-летию со дня основания города.
"Он боялся забвения, но навсегда останется в истории родной Луганщины и в памяти каждого ее жителя. Погиб, выполняя боевое задание в Донецкой области", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.facebook.com/TribunsNews?__cft__[0]=AZVZql8g5KMG0LSTxTm8Xdr5MV2bH4KhlehXPvfgqkfZG3IAMYl3lXkU0Lt4JsXeIHKGEGHexI0skx6FV2i3w5-s21VUK7sXND2M15SyUTx7K304WH2PGZAkFr3K4TqiBJtoTLj2Sa0fY5FKNPTMhFmzWDHflnZxFfzP6-2MP5e7NKdjw4z1bCJQHkqDi4a53XQ1s2fs8_gEu856lF0-UQKF&__tn__=-UC%2CP-R Рубежное
https://www.facebook.com/TribunsNews/posts/pfbid06fKpsnXihNMDUMrDuqR8Zb5nkcGKRkbd5c4BbkK7Kcf3Z7rPuzFRKVhZtUxdL44Hl?__cft__[0]=AZVZql8g5KMG0LSTxTm8Xdr5MV2bH4KhlehXPvfgqkfZG3IAMYl3lXkU0Lt4JsXeIHKGEGHexI0skx6FV2i3w5-s21VUK7sXND2M15SyUTx7K304WH2PGZAkFr3K4TqiBJtoTLj2Sa0fY5FKNPTMhFmzWDHflnZxFfzP6-2MP5e7NKdjw4z1bCJQHkqDi4a53XQ1s2fs8_gEu856lF0-UQKF&__tn__=%2CO%2CP-R 21 год ·
На Львівщині прощаються з Євгеном Ждановим, полеглим героєм, уродженцем міста Старобільськ Луганської області.
Він служив у складі 111-ї ОБрТрО ЗСУ, де виконував обов'язки командира стрілецького взводу. Відважний воїн і відданий захисник своєї країни, Євген Жданов загинув 28 травня 2024 року у віці 33 років.
https://www.facebook.com/valysychansk/posts/pfbid02ZGTqsVg8y25CnWkK1s3KxScykpLpcEW3NuuSDAYv1ZVLJrgrtRappHMnz14CUxKZl?************************************************************************-IFPnY25-4fGDuOmjh5dE7TOymqpT2B_OwXqT7xc0a7bLKNtoDJccoDWIkta2UnNJbA5JBBSPBay8OAIoyc_kwe9Exdf7FRs3nOUX-PkvW8G8fBGmgX9HIkjj4Ql6Kjou1tNh0&__tn__=%2CO%2CP-R 1 д. ·
Шановні мешканці Лисичанської громади.
Із сумом повідомляємо про загибель нашого Захисника, мешканця міста Лисичанська - Артема Горетого, який помер 27 травня 2024 року внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби
Герою було лише 22 роки.
Поховали Захисника на кладовищі в селі Велика Клецька, поруч з рідним братом 28-річним Євгеном, який загинув 14 березня 2023 року під час ворожої атаки на Донеччині.
Шановні мешканці Лисичанської громади.
Із сумом повідомляємо про загибель нашого Захисника, мешканця міста Лисичанська - Олександра Черниченка, який героїчно загинув 25 травня 2024 року, виконуючи бойове завдання на Донеччині.
Навчався Олександр в Лисичанському ліцеї №1. 18 серпня йому мало б виповнитися 25 років.
Схиляємо голови у скорботі та висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя