Захищаючи Україну, на Донеччині загинув почесний громадянин Сєверодонецька Андрій Ширшиков. ФОТО
Виконуючи бойове завдання на Донеччині, загинув український воїн, почесний громадянин Сєверодонецька Андрій Ширшиков.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Луганської ОВА.
Що відомо про полеглого Героя?
Як зазначається, Андрій Ширшиков народився на Луганщині, в 2014 році евакуювався до Сєверодонецька. Із 2015 року він займався розвитком мережі громадського транспорту у містах "хімічного трикутника": Лисичанськ – Рубіжне – Сєверодонецьк. Андрій мав багато планів для розвитку транспортної галузі регіону, яким, на превеликий жаль, не судилося перетворитися на втілені проєкти.
Військова служба
Андрій проходив строкову військову службу у підрозділі спеціального урядового зв’язку на Дніпропетровщині. У 2021 році підписав контракт резервіста зі 111-ю окремою бригадою Сил територіальної оборони ЗСУ, а від початку повномасштабного вторгнення боронив Україну у складі підрозділу на різних напрямках.
Він говорив: "Війна - це важка робота, позитив лише в тому, що на війні все спрощується". Робив все заради того, щоб вберегти свою родину та Україну від ворога.
Почесний громадянин Сєверодонецька
За даними ОВА, 20 травня 2024 року Андрію Ширшикову було присвоєно звання Почесного громадянина міста Сєверодонецьк до 90-річчя від дня заснування міста.
"Він боявся забуття, але назавжди залишиться в історії рідної Луганщини та в пам’яті кожного її мешканця. Загинув, виконуючи бойове завдання на Донеччині", - йдеться у повідомленні.
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