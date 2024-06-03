В боях под Часовым Яром погиб младший лейтенант ВСУ и журналист "Українських новин" Александр Петраковский. ФОТО

Во время боевых столкновений под Часовым Яром в Донецкой области не вернулся с боевого задания сотрудник издания "Українські новини" - командир механизированной роты, младший лейтенант ВСУ Александр Петраковский. Официально журналист считается пропавшим без вести при особых обстоятельствах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу редакции "Українських новин".

Как отмечается, в последний бой он пошел во главе группы.

"Позицию заняли быстро. К сожалению, ненадолго... В блиндаж прилетела мина. Больше из него никто не вышел. Искали раненых коптером. Наши дважды ходили забирать тела, но - безуспешно. Позиция сейчас - под врагом", - рассказали боевые побратимы погибшего.

Официально Александр считается пропавшим без вести при особых обстоятельствах во время выполнения военных обязанностей.

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"Известить родных ... о том, что командир механизированной роты воинской части А42 ... , младший лейтенант Петраковский Александр Викторович, 1977 года рождения, верный военной присяге, проявив стойкость и мужество во время боевого столкновения с врагом вблизи г. Часов Яр Бахмутского района Донецкой области 30.05.2024 года, без вести пропал при особых обстоятельствах при исполнении военных обязанностей", - говорится в извещении командования воинской части родным воина.

Что известного о погибшем Герое?

Александр Петраковский работал в "Українських новинах" с 2014 года. В редакции рассказали, что их коллега имел законную причину не идти воевать, но с первых дней вторжения пошел в ТРО защищать родной Ирпень.

После освобождения города был награжден знаком отличия "За заслуги перед містом Ірпінь", позже - орденом "За мужність" III степени. За два года войны военный прошел путь от старшего сержанта до младшего лейтенанта ВСУ. Более года руководил механизированной ротой.

У Александра осталась жена Людмила, двое детей и больной отец.

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