У боях під Часовим Яром загинув молодший лейтенант ЗСУ та журналіст "Українських новин" Олександр Петраковський. ФОТО

Під час бойових зіткнень під Часовим Яром на Донеччині не повернувся з бойового завдання співробітник видання "Українські новини" - командир механізованої роти, молодший лейтенант ЗСУ Олександр Петраковський. Офіційно журналіст вважається зниклим безвісти за особливих обставин.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу редакції "Українських новин".

Як зазначається, в останній бій він пішов на чолі групи.

"Позицію зайняли швидко. На жаль, ненадовго... В бліндаж прилетіла міна. Більше з нього ніхто не вийшов. Шукали поранених коптером. Наші двічі ходили забирати тіла, але безуспішно. Позиція нині під ворогом", - розповіли бойові побратими загиблого.

Офіційно Олександр вважається зниклим безвісти за особливих обставин під час виконання військових обов’язків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Захищаючи Україну, загинув історик Вячеслав Залевський. ФОТОрепортаж

"Сповістити рідних … про те, що командир механізованої роти військової частини А42.. , молодший лейтенант Петраковський Олександр Вікторович, 1977 р.н., вірний військовій присязі, виявивши стійкість і мужність під час бойового зіткнення із ворогом поблизу м.Часів Яр Бахмутського району Донецької області 30.05.2024 року, безвісти зник за особливих обставин під час виконання військових обов’язків", - йдеться в сповіщенні командування військової частини рідним воїна.

Що відомого про загиблого Героя?

Олександр Петраковський працював в "Українських Новинах" з 2014 року. У реакції розповіли, що їхній колега мав законну причину не йти воювати, але з перших днів вторгнення пішов в ТРО боронити рідний Ірпінь.

Після звільнення міста був нагороджений відзнакою "За заслуги перед містом Ірпінь", пізніше - орденом "За мужність" III ступеня. За два роки війни військовий пройшов шлях від старшого сержанта до молодшого лейтенанта ЗСУ. Понад рік керував механізованою ротою.

У Олександра залишилася дружина Людмила, двоє дітей і хворий батько.

Читайте також: У Слов’янську загинула військова кореспондентка Анастасія Волкова