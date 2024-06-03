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Новини Фото Війна
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У боях під Часовим Яром загинув молодший лейтенант ЗСУ та журналіст "Українських новин" Олександр Петраковський. ФОТО

Під час бойових зіткнень під Часовим Яром на Донеччині не повернувся з бойового завдання співробітник видання "Українські новини" - командир механізованої роти, молодший лейтенант ЗСУ Олександр Петраковський. Офіційно журналіст вважається зниклим безвісти за особливих обставин.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу редакції "Українських новин".

Як зазначається, в останній бій він пішов на чолі групи.

"Позицію зайняли швидко. На жаль, ненадовго... В бліндаж прилетіла міна. Більше з нього ніхто не вийшов. Шукали поранених коптером. Наші двічі ходили забирати тіла, але безуспішно. Позиція нині під ворогом", - розповіли бойові побратими загиблого.

Офіційно Олександр вважається зниклим безвісти за особливих обставин під час виконання військових обов’язків.

На фронті загинув журналіст Олександр Петраковський

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"Сповістити рідних … про те, що командир механізованої роти військової частини А42.. , молодший лейтенант Петраковський Олександр Вікторович, 1977 р.н., вірний військовій присязі, виявивши стійкість і мужність під час бойового зіткнення із ворогом поблизу м.Часів Яр Бахмутського району Донецької області 30.05.2024 року, безвісти зник за особливих обставин під час виконання військових обов’язків", - йдеться в сповіщенні командування військової частини рідним воїна.

Що відомого про загиблого Героя?

Олександр Петраковський працював в "Українських Новинах" з 2014 року. У реакції розповіли, що їхній колега мав законну причину не йти воювати, але з перших днів вторгнення пішов в ТРО боронити рідний Ірпінь.

Після звільнення міста був нагороджений відзнакою "За заслуги перед містом Ірпінь", пізніше - орденом "За мужність" III ступеня. За два роки війни військовий пройшов шлях від старшого сержанта до молодшого лейтенанта ЗСУ. Понад рік керував механізованою ротою.

У Олександра залишилася дружина Людмила, двоє дітей і хворий батько.

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Автор: 

журналістика (1767) втрати (4413) зниклий безвісти (207)


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Герою Слава !!!🙏 😤
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03.06.2024 11:45 Відповісти
Сльози.. Невимовний біль.. Як важко втрачати таких шляхетних Українців((. Спочивай у мирі, Воїн.. Ми пам"ятаємо Вас всіх, рідні.
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03.06.2024 11:45 Відповісти
Може все ж таки у полоні((, бо статус "зник безвісти" це ще не остаточне підтвердження.. Сподіваюсь і Бога молю, щоб у полоні".
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03.06.2024 11:47 Відповісти
Отакі сумні новини потрібно давати в одній колонці з новинами про пійманих ухилянтів. Коли професійні адвокати ухилянтів дописувачі нашого сайту почнуть голосити про -Анє всякі бюрократи й журналюги сидять у тилу, а Миколу ловлять і на слєдуючий дєнь на передову пхають. Хай самє ваюють.
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03.06.2024 12:51 Відповісти
С.У.М.
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03.06.2024 14:36 Відповісти
 
 