Подрыв Каховской ГЭС: сообщено о подозрении генерал-полковнику ВС РФ, - Офис Генпрокурора. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

Прокуроры Офиса Генерального прокурора и следователи СБУ сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны соучастнику разрушения дамбы Каховской ГЭС - генерал-полковнику вооруженных сил Российской Федерации, экс-командующему российской группировкой "Днепр" (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 УК Украины), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемый координировал подчиненные ему подразделения, в частности, инженерно-саперную службы и 205-ю отдельную мотострелковую бригаду с целью подготовки к разрушению дамбы. А в ночь на 6-е июня 2023 года обеспечил осуществление подрыва. При этом, он не мог не осознавать, что плотина является гражданским объектом, а ее разрушение приведет к тяжелым последствиям для гражданского населения.

Читайте также: Каховскую ГЭС можно будет отстроить через 6-7 лет после деоккупации, - Укргідроенерго

В результате этих преступных действий погибли по меньшей мере 35 гражданских лиц. 24 считаются пропавшими без вести. Было затоплено 66 населенных пунктов Херсонской и Николаевской областей, а также большие площади сельскохозяйственного, природно-заповедного и лесного фонда. Размыты плодородные почвы, под угрозой уничтожения оказались животные и растения, в том числе имеющие природоохранный статус.

Затопление промышленных и других опасных объектов повлекло масштабный ущерб окружающей среде. По оценкам экологов, некоторые экосистемы Украина может потерять навсегда. Непосредственно пострадали 5 областей, а косвенные убытки и потери понесли люди на всей территории Украины.

Для установления экологических последствий проводятся комплексные судебные, комиссионные экологические экспертизы. После получения выводов этих экспертиз прокуроры и следователи смогут принять решение об уголовном преследовании и за преступление экоцида.

Смотрите также: Каховская ГЭС в первые минуты после подрыва. ВИДЕО с телефона оккупанта







Продолжается работа по установлению других причастных к этому военному преступлению, в том числе представителей политического и военного командования государства-агрессора.

Досудебное расследование осуществляется ГСУ Службы безопасности Украины.

Впоследствии в СБУ сообщили, что подозрение получил российский генерал-полковник, командующий группировкой войск "Днепр" вооруженных сил России Олег Макаревич.

Российский генерал, приказавший подорвать Каховскую ГЭС Олег Макаревич



