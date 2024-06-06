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Подрыв Каховской ГЭС: сообщено о подозрении генерал-полковнику ВС РФ, - Офис Генпрокурора. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

Прокуроры Офиса Генерального прокурора и следователи СБУ сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны соучастнику разрушения дамбы Каховской ГЭС - генерал-полковнику вооруженных сил Российской Федерации, экс-командующему российской группировкой "Днепр" (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 УК Украины), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемый координировал подчиненные ему подразделения, в частности, инженерно-саперную службы и 205-ю отдельную мотострелковую бригаду с целью подготовки к разрушению дамбы. А в ночь на 6-е июня 2023 года обеспечил осуществление подрыва. При этом, он не мог не осознавать, что плотина является гражданским объектом, а ее разрушение приведет к тяжелым последствиям для гражданского населения.

За руйнування дамби Каховської ГЕС оголосили підозру генерал-полковнику ЗС РФ

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В результате этих преступных действий погибли по меньшей мере 35 гражданских лиц. 24 считаются пропавшими без вести. Было затоплено 66 населенных пунктов Херсонской и Николаевской областей, а также большие площади сельскохозяйственного, природно-заповедного и лесного фонда. Размыты плодородные почвы, под угрозой уничтожения оказались животные и растения, в том числе имеющие природоохранный статус.

Руйнування дамби Каховської ГЕС

Затопление промышленных и других опасных объектов повлекло масштабный ущерб окружающей среде. По оценкам экологов, некоторые экосистемы Украина может потерять навсегда. Непосредственно пострадали 5 областей, а косвенные убытки и потери понесли люди на всей территории Украины.

Руйнування дамби Каховської ГЕС

Для установления экологических последствий проводятся комплексные судебные, комиссионные экологические экспертизы. После получения выводов этих экспертиз прокуроры и следователи смогут принять решение об уголовном преследовании и за преступление экоцида.

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Наслідки руйнування дамби Каховської ГЕС
Наслідки руйнування дамби Каховської ГЕС
Наслідки руйнування дамби Каховської ГЕС

Продолжается работа по установлению других причастных к этому военному преступлению, в том числе представителей политического и военного командования государства-агрессора.

Досудебное расследование осуществляется ГСУ Службы безопасности Украины.

Впоследствии в СБУ сообщили, что подозрение получил российский генерал-полковник, командующий группировкой войск "Днепр" вооруженных сил России Олег Макаревич.

Російський генерал, який наказав підірвати Каховську ГЕС Олег Макаревич
Российский генерал, приказавший подорвать Каховскую ГЭС Олег Макаревич


Російський генерал, який наказав підірвати Каховську ГЕС Олег Макаревич

Автор: 

армия РФ (19331) подозрение (491) Офис Генпрокурора (2473) Каховская ГЭС (270)


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У кацапів один ***** приймає рішення, решта раби.
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06.06.2024 18:44 Ответить
А зачем рыло этого урода замазали? Фамилия его Макаревич.
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06.06.2024 18:51 Ответить
Красавчики,большое тыловое дело сделали хлопчики на броне от армии,теперь воюющим в окопах будет легче.
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06.06.2024 18:52 Ответить
Мене б більше влаштувало "Прокурори Офісу Генерального прокурора та слідчі СБУ повідомили про підозру у державній зраді особам які наказали розмінувати Чонгар, зупинили виробництво зброї, призначили зрадників та агентів кремля очільниками СБУ, розформували танковий батальйон на північному напрямку, не організував евакуацію мирних мешканців Бучі, Херсону попри попередження союзників тощо".
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06.06.2024 20:20 Ответить
 
 