Підрив Каховської ГЕС: повідомлено про підозру генерал-полковнику ЗС РФ, - Офіс Генпрокурора. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Прокурори Офісу Генерального прокурора та слідчі СБУ повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни співучаснику руйнування греблі Каховської ГЕС – генерал-полковнику збройних сил російської федерації, екскомандувачу російським угрупованням "Днєпр" (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України), передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний координував підпорядковані йому підрозділи, зокрема, інженерно-саперну служби та 205-у окрему мотострілецьку бригаду з метою підготовки до руйнування греблі. А в ніч на 6-те червня 2023 року забезпечив здійснення підриву. При цьому, він не міг не усвідомлювати, що гребля є цивільним об’єктом, а її руйнування призведе до тяжких наслідків для цивільного населення.

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Внаслідок цих злочинних дій загинуло щонайменше 35 цивільних осіб. 24 вважаються зниклими безвісти. Було затоплено 66 населених пунктів Херсонської та Миколаївської областей, а також великі площі сільськогосподарського, природно-заповідного та лісового фонду. Розмито родючі ґрунти, під загрозою знищення опинилися тварини й рослини, зокрема ті, які мають природоохоронний статус.

Затоплення промислових та інших небезпечних об’єктів спричинило масштабну шкоду довкіллю. За оцінками екологів, деякі екосистеми Україна може втратити назавжди. Безпосередньо постраждали 5 областей, а непрямі збитки та втрати понесли люди на всій території України.

Для встановлення екологічних наслідків проводяться комплексні судові, комісійні екологічні експертизи. Після одержання висновків цих експертиз прокурори та слідчі зможуть прийняти рішення про кримінальне переслідування і за злочин екоциду.

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Триває робота зі встановлення інших причетних до цього воєнного злочину, у тому числі представників політичного та військового командування держави-агресора.

Досудове розслідування здійснюється ГСУ Служби безпеки України.

Згодом у СБУ повідомили, що підозру отримав російський генерал-полковник, командувач угруповання військ "Днєпр" збройних сил рф Олег Макаревич.

Російський генерал, який наказав підірвати Каховську ГЕС Олег Макаревич



