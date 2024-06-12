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Новости Фото Война
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Ракетная атака на Киевщину: из-за падения обломков горит промышленный объект и склад, ранен человек (обновлено). ФОТО

Этой ночью враг атаковал регион ракетами и БПЛА. Тревога продолжалась почти два часа.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в регионе активно работали Силы противовоздушной обороны.

Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не зафиксировано.

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Пострадавшие из-за российской атаки

По данным ОВА, в результате падения обломков один человек получил ранение - резаную рану ноги. Медицинская помощь оказана на месте. От госпитализации пострадавший отказался.

Повреждены объекты в двух районах

В то же время, по состоянию на 7:00 из-за падения обломков зафиксировано повреждение ряда объектов в двух районах области.

"В частности, в одном из районов произошел пожар на промышленном объекте. Сейчас к ликвидации пожара привлечены пожарно-спасательные подразделения Киевской области, города Киева, "Укрзалізниці". Всего привлечено более 105 человек и 30 единиц техники", - говорится в сообщении.

Также Кравченко отметил, что из-за падения обломков повреждены частный дом, АЗС, гараж.

В другом районе - загорелось складское помещение.

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Все службы работают на местах, ликвидируя и фиксируя последствия атаки. Работа продолжается.

Позже в Нацполиции показали последствия вражеской атаки.

Наслідки атаки на Київщину
Наслідки атаки на Київщину
Наслідки атаки на Київщину

Также пресс-центр ГСЧС показал кадры ликвидации пожара в Киевской области.

Как сообщалось, войска РФ атаковали Киев ракетами и дронами. Все воздушные цели врага уничтожены. Также Цензор.НЕТ информировал, что в России взлетели 3 бомбардировщика Ту-95.

Автор: 

Киевская область (4143) ракеты (3573) дроны (3951)


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Топ комментарии
+27
Провина за цю війну лежить на всіх москалях! Їх треба нищити всюди і завжди!
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12.06.2024 07:52
+16
бред собачий - пол миллиона убитых кацапов - это тоже путин? нет это ублюдочная русня виновата - как и их родня которая считает этих тварей героями
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12.06.2024 08:43
+9
Дешевле просто убить самого плешивого.. Желательно перед публикой.
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12.06.2024 07:50
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это война путина (он эту войну придумал и он ее начал) против Украины.
поэтому и ответная война должна быть лично против него.
нужно уничтожить ракетой дворец в геленджике (там наверное и кэша путинского полно хранится), дворец в новоогарево, дворец на алтае, и еще 3 дворца путина. + пару беспилотников запустить по путинским яхтам.

+ каждый день бахкать беспилотником по бункеру путина. чтобы он там обсирался внутри.
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12.06.2024 07:43 Ответить
Дешевле просто убить самого плешивого.. Желательно перед публикой.
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12.06.2024 07:50 Ответить
ну це самий простий метод закінчити війну.
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12.06.2024 08:10 Ответить
Провина за цю війну лежить на всіх москалях! Їх треба нищити всюди і завжди!
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12.06.2024 07:52 Ответить
бред собачий - пол миллиона убитых кацапов - это тоже путин? нет это ублюдочная русня виновата - как и их родня которая считает этих тварей героями
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12.06.2024 08:43 Ответить
Осуществления плана поставить Украину в зависимость к рф стало осуществляться сразу после распада ссср 92-93гг.И в последующих годах это только усиливалось.После харьковских соглашений легко просматривался военный конфликт.Злокачественная опухоль созревала и её прорвало в 2014.Вместо этого дегенерата у росиян всегда есть 90% от жителей рф.
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12.06.2024 13:47 Ответить
Задовбали москалі "уламками"!! Одні пожежі через них!
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12.06.2024 07:45 Ответить
ну звыняй от этой куйни ни куда не деться ,даже если БЧ не подорвут а она расхерачит халабуду с профнастила типа склад будет считаться сбитой так как не долетело куда надо,на третий год войны стыдно не знать войной надо сейчас жить и дышать,есть еще такие недалекие которые выход от прихода отличить не могут.
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12.06.2024 08:13 Ответить
Пардон, але в брехню про "уламки" не вірю.
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12.06.2024 08:36 Ответить
Ти хотів з фото, короткометражками, картами Гугл. Кумедний)))))
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12.06.2024 08:44 Ответить
верь кацапам
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12.06.2024 08:45 Ответить
уламок обычный от крылатки оставляет воронку до 2,5 метров в глубину,и горит хер знает сколько,а так да не верь дальше)кацапы поразилли пункт подземный с 50 адмиралами планеты нибиру.5 ракет для киева и области это даже не серйозно,неуважительно со стороны козломордых **********)
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12.06.2024 08:50 Ответить
Пардон, але ти просто взагалі не в темі і жодного разу навіть не бачив, як відбувається збиття і що після збиття падає потім униз.
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12.06.2024 09:08 Ответить
вес например циркона баллистика около 4 тонн (общий)оно снесло полздания в киеве,без загорания.вес х 101-2400 кг.вот и думай какие уламки или ты думал ракеты по 1.5-2 метра длинной? х 101=7,5 метра,х 22-11,5 метра.
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12.06.2024 09:47 Ответить
почитай ТТХ ракет, може повіриш
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12.06.2024 10:59 Ответить
Найбільше брешуть перед виборами, пусля риболовлі і під час війни!
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12.06.2024 09:33 Ответить
Киевская ПВО крепко держит небо:

молодцы, опять сбили все цели. Отличная работа.

Наверное, сбивали ракетами пэтриот или немецкого комплекса ирис.

Если бы получить от Запада 15-20 комплексов Пэтриот или Ирис, то можно плевать на все эти орковские атаки...
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12.06.2024 11:09 Ответить
Ні, не плювати. Ракети до Петриотів чи Айрісів не розмножуються самі собою. І вони дуже дорогі. Західним партнерам колись може урватись терпець їх давати. Треба відбивати у орків бажання запускати по нам ракети.
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12.06.2024 11:54 Ответить
 
 