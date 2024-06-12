Ракетная атака на Киевщину: из-за падения обломков горит промышленный объект и склад, ранен человек (обновлено). ФОТО
Этой ночью враг атаковал регион ракетами и БПЛА. Тревога продолжалась почти два часа.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в регионе активно работали Силы противовоздушной обороны.
Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не зафиксировано.
Пострадавшие из-за российской атаки
По данным ОВА, в результате падения обломков один человек получил ранение - резаную рану ноги. Медицинская помощь оказана на месте. От госпитализации пострадавший отказался.
Повреждены объекты в двух районах
В то же время, по состоянию на 7:00 из-за падения обломков зафиксировано повреждение ряда объектов в двух районах области.
"В частности, в одном из районов произошел пожар на промышленном объекте. Сейчас к ликвидации пожара привлечены пожарно-спасательные подразделения Киевской области, города Киева, "Укрзалізниці". Всего привлечено более 105 человек и 30 единиц техники", - говорится в сообщении.
Также Кравченко отметил, что из-за падения обломков повреждены частный дом, АЗС, гараж.
В другом районе - загорелось складское помещение.
Все службы работают на местах, ликвидируя и фиксируя последствия атаки. Работа продолжается.
Позже в Нацполиции показали последствия вражеской атаки.
Также пресс-центр ГСЧС показал кадры ликвидации пожара в Киевской области.
Как сообщалось, войска РФ атаковали Киев ракетами и дронами. Все воздушные цели врага уничтожены. Также Цензор.НЕТ информировал, что в России взлетели 3 бомбардировщика Ту-95.
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поэтому и ответная война должна быть лично против него.
нужно уничтожить ракетой дворец в геленджике (там наверное и кэша путинского полно хранится), дворец в новоогарево, дворец на алтае, и еще 3 дворца путина. + пару беспилотников запустить по путинским яхтам.
+ каждый день бахкать беспилотником по бункеру путина. чтобы он там обсирался внутри.
молодцы, опять сбили все цели. Отличная работа.
Наверное, сбивали ракетами пэтриот или немецкого комплекса ирис.
Если бы получить от Запада 15-20 комплексов Пэтриот или Ирис, то можно плевать на все эти орковские атаки...