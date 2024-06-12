Ракетная атака на Киевщину: из-за падения обломков горит промышленный объект и склад, ранен человек (обновлено). ФОТО

Этой ночью враг атаковал регион ракетами и БПЛА. Тревога продолжалась почти два часа.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Киевской ОВА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в регионе активно работали Силы противовоздушной обороны.

Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не зафиксировано.

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Пострадавшие из-за российской атаки

По данным ОВА, в результате падения обломков один человек получил ранение - резаную рану ноги. Медицинская помощь оказана на месте. От госпитализации пострадавший отказался.

Повреждены объекты в двух районах

В то же время, по состоянию на 7:00 из-за падения обломков зафиксировано повреждение ряда объектов в двух районах области.

"В частности, в одном из районов произошел пожар на промышленном объекте. Сейчас к ликвидации пожара привлечены пожарно-спасательные подразделения Киевской области, города Киева, "Укрзалізниці". Всего привлечено более 105 человек и 30 единиц техники", - говорится в сообщении.

Также Кравченко отметил, что из-за падения обломков повреждены частный дом, АЗС, гараж.

В другом районе - загорелось складское помещение.

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Все службы работают на местах, ликвидируя и фиксируя последствия атаки. Работа продолжается.

Позже в Нацполиции показали последствия вражеской атаки.







Также пресс-центр ГСЧС показал кадры ликвидации пожара в Киевской области.

Как сообщалось, войска РФ атаковали Киев ракетами и дронами. Все воздушные цели врага уничтожены. Также Цензор.НЕТ информировал, что в России взлетели 3 бомбардировщика Ту-95.