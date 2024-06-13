Ликвидация пожара на Киевщине, возникшего из-за российской ракетной атаки, длится уже более 15 часов. ФОТОрепортаж
Работники ГСЧС уже более 15 часов пытаются ликвидировать пожар на промышленном предприятии в Киевской области, возникший в результате российской ракетной атаки в ночь на 12 июня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба ГСЧС.
Отмечается, что на месте работают 247 человек личного состава, 111 единиц техники, четыре пожарных поезда.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что из-за падения обломков горит промышленный объект и склад на Киевщине, ранен человек.
Напомним, в ночь на 12 июня войска РФ атаковали Киев ракетами и дронами. Все воздушные цели врага уничтожены. Также Цензор.НЕТ информировал, что в России взлетели 3 бомбардировщика Ту-95.
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+11 Helen Batiouk
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+8 Gen #576077
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+7 Виталий #548501
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Де ставати у чергу?
Именно поэтому район падения обломков в Василькове засыпан опасными кассетными суб-боеприпасами. Они выглядят, как металлические шары или усеченные цилиндры около 10 см в диаметре.
Отмечается, что в таких суб-боеприпасах может быть система автоматического подрыва по таймеру. Поэтому приближаться к ним крайне опасно.