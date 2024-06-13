РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9720 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
14 318 14

Ликвидация пожара на Киевщине, возникшего из-за российской ракетной атаки, длится уже более 15 часов. ФОТОрепортаж

Работники ГСЧС уже более 15 часов пытаются ликвидировать пожар на промышленном предприятии в Киевской области, возникший в результате российской ракетной атаки в ночь на 12 июня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что на месте работают 247 человек личного состава, 111 единиц техники, четыре пожарных поезда.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что из-за падения обломков горит промышленный объект и склад на Киевщине, ранен человек.

Напомним, в ночь на 12 июня войска РФ атаковали Киев ракетами и дронами. Все воздушные цели врага уничтожены. Также Цензор.НЕТ информировал, что в России взлетели 3 бомбардировщика Ту-95.

Смотрите также: Спасатели ликвидируют пожар, вызванный падением обломков во время атаки на Киевщину. ФОТОрепортаж

Ліквідація пожежі на промисловому об'єкті в Київській області

Ліквідація пожежі на промисловому об'єкті в Київській області

Автор: 

Киевская область (4149) пожар (5956) ГСЧС (4979)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11
Слєзь с дівана і сбей лучше
показать весь комментарий
13.06.2024 00:05
+8
і брешуть про повне сбиття
показать весь комментарий
12.06.2024 23:58
+7
Ого... Это куда же там так "сбили" хорошо?
показать весь комментарий
12.06.2024 23:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ого... Это куда же там так "сбили" хорошо?
показать весь комментарий
12.06.2024 23:42 Ответить
Слєзь с дівана і сбей лучше
показать весь комментарий
13.06.2024 00:05 Ответить
А ти що, посади та звання роздаєш?
Де ставати у чергу?
показать весь комментарий
13.06.2024 01:13 Ответить
Известно где это. И это не жилые дома.
показать весь комментарий
12.06.2024 23:45 Ответить
Цікаво це не нове щось загорілося, це не в Обухові горить?
показать весь комментарий
12.06.2024 23:50 Ответить
Це називається фоторепортаж?
показать весь комментарий
12.06.2024 23:53 Ответить
і брешуть про повне сбиття
показать весь комментарий
12.06.2024 23:58 Ответить
В цапів навчилися
показать весь комментарий
13.06.2024 04:40 Ответить
Що таке "повне" ? І де про нього брехали ?
показать весь комментарий
13.06.2024 08:18 Ответить
Ракети Х-101, которые сегодня запускали по Украине, имели такую модификацию, что даже если её сбивают, кассетные боеприпасы выпадают и поражают цель на большой площади, - Defence Express

Именно поэтому район падения обломков в Василькове засыпан опасными кассетными суб-боеприпасами. Они выглядят, как металлические шары или усеченные цилиндры около 10 см в диаметре.

Отмечается, что в таких суб-боеприпасах может быть система автоматического подрыва по таймеру. Поэтому приближаться к ним крайне опасно.
показать весь комментарий
13.06.2024 00:02 Ответить
Це якщо збивати її прямо над ціллю, Але це ж не балістична ракета, що усе падає вертикально вниз. Якщо її збити раніше, то цілі вона не досягне.
показать весь комментарий
13.06.2024 00:27 Ответить
І саме головне шо лідор, срочно заїхав до Арабів ...прямо як у казці про колобка ...ну колись і добіжить
показать весь комментарий
13.06.2024 00:36 Ответить
Та тут і так ясно куда…що може горіти 15 годин
показать весь комментарий
13.06.2024 05:46 Ответить
Запи₴ділися зі своїми "уламками".
показать весь комментарий
13.06.2024 05:55 Ответить
 
 