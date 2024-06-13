Ликвидация пожара на Киевщине, возникшего из-за российской ракетной атаки, длится уже более 15 часов. ФОТОрепортаж

Работники ГСЧС уже более 15 часов пытаются ликвидировать пожар на промышленном предприятии в Киевской области, возникший в результате российской ракетной атаки в ночь на 12 июня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что на месте работают 247 человек личного состава, 111 единиц техники, четыре пожарных поезда.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что из-за падения обломков горит промышленный объект и склад на Киевщине, ранен человек.

Напомним, в ночь на 12 июня войска РФ атаковали Киев ракетами и дронами. Все воздушные цели врага уничтожены. Также Цензор.НЕТ информировал, что в России взлетели 3 бомбардировщика Ту-95.

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