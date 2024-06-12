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Ліквідація пожежі на Київщині, що виникла через російську ракетну атаку, триває вже понад 15 годин. ФОТОрепортаж
Працівники ДСНС вже понад 15 годин намагаються ліквідувати пожежу на промисловому підприємстві на Київщині, що виникла внаслідок російської ракетної атаки в ніч на 12 червня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба ДСНС.
Зазначається, що на місці працюють 247 чоловік особового складу, 111 одиниць техніки, чотири пожежні потяги.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що через падіння уламків горить промисловий об’єкт та склад на Київщині, поранено людину.
Нагадаємо, у ніч на 12 червня війська РФ атакували Київ ракетами та дронами. Всі повітряні цілі ворога знищено. Також Цензор.НЕТ інформував, що в Росії злетіло 3 бомбардувальники Ту-95.
Топ коментарі
+11 Helen Batiouk
показати весь коментар13.06.2024 00:05
+8 Gen #576077
показати весь коментар12.06.2024 23:58
+7 Виталий #548501
показати весь коментар12.06.2024 23:42
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Де ставати у чергу?
Именно поэтому район падения обломков в Василькове засыпан опасными кассетными суб-боеприпасами. Они выглядят, как металлические шары или усеченные цилиндры около 10 см в диаметре.
Отмечается, что в таких суб-боеприпасах может быть система автоматического подрыва по таймеру. Поэтому приближаться к ним крайне опасно.