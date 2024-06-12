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Ліквідація пожежі на Київщині, що виникла через російську ракетну атаку, триває вже понад 15 годин. ФОТОрепортаж

Працівники ДСНС вже понад 15 годин намагаються ліквідувати пожежу на промисловому підприємстві на Київщині, що виникла внаслідок російської ракетної атаки в ніч на 12 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба ДСНС.

Зазначається, що на місці працюють 247 чоловік особового складу, 111 одиниць техніки, чотири пожежні потяги.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що через падіння уламків горить промисловий об’єкт та склад на Київщині, поранено людину.

Нагадаємо, у ніч на 12 червня війська РФ атакували Київ ракетами та дронами. Всі повітряні цілі ворога знищено. Також Цензор.НЕТ інформував, що в Росії злетіло 3 бомбардувальники Ту-95.

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Ліквідація пожежі на промисловому об'єкті в Київській області

Ліквідація пожежі на промисловому об'єкті в Київській області

Автор: 

Київська область (4041) пожежа (4337) ДСНС (5117)


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Топ коментарі
+11
Слєзь с дівана і сбей лучше
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13.06.2024 00:05
+8
і брешуть про повне сбиття
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12.06.2024 23:58
+7
Ого... Это куда же там так "сбили" хорошо?
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12.06.2024 23:42
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Ого... Это куда же там так "сбили" хорошо?
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12.06.2024 23:42 Відповісти
Слєзь с дівана і сбей лучше
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13.06.2024 00:05 Відповісти
А ти що, посади та звання роздаєш?
Де ставати у чергу?
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13.06.2024 01:13 Відповісти
Известно где это. И это не жилые дома.
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12.06.2024 23:45 Відповісти
Цікаво це не нове щось загорілося, це не в Обухові горить?
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12.06.2024 23:50 Відповісти
Це називається фоторепортаж?
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12.06.2024 23:53 Відповісти
і брешуть про повне сбиття
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12.06.2024 23:58 Відповісти
В цапів навчилися
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13.06.2024 04:40 Відповісти
Що таке "повне" ? І де про нього брехали ?
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13.06.2024 08:18 Відповісти
Ракети Х-101, которые сегодня запускали по Украине, имели такую модификацию, что даже если её сбивают, кассетные боеприпасы выпадают и поражают цель на большой площади, - Defence Express

Именно поэтому район падения обломков в Василькове засыпан опасными кассетными суб-боеприпасами. Они выглядят, как металлические шары или усеченные цилиндры около 10 см в диаметре.

Отмечается, что в таких суб-боеприпасах может быть система автоматического подрыва по таймеру. Поэтому приближаться к ним крайне опасно.
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13.06.2024 00:02 Відповісти
Це якщо збивати її прямо над ціллю, Але це ж не балістична ракета, що усе падає вертикально вниз. Якщо її збити раніше, то цілі вона не досягне.
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13.06.2024 00:27 Відповісти
І саме головне шо лідор, срочно заїхав до Арабів ...прямо як у казці про колобка ...ну колись і добіжить
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13.06.2024 00:36 Відповісти
Та тут і так ясно куда…що може горіти 15 годин
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13.06.2024 05:46 Відповісти
Запи₴ділися зі своїми "уламками".
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13.06.2024 05:55 Відповісти
 
 