На Киевщине продолжается ликвидация пожара, возникшего в результате вражеской атаки 12 июня. ФОТО
Более суток в Киевской области работники ГСЧС пытаются ликвидировать пожар на промышленном предприятии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.
"Продолжается ликвидация пожара на промышленном предприятии, возникшего в результате вооруженной агрессии России.
На месте работают 249 человек личного состава, 98 единиц техники, четыре пожарных поезда", - говорится в сообщении.
Напомним, в результате ракетной атаки из-за падения обломков горит промышленный объект и склад в Киевской области, ранен человек.
В ночь на 12 июня войска РФ атаковали Киев ракетами и дронами. Все воздушные цели врага уничтожены.
Топ комментарии
+17 VINRARUS
показать весь комментарий13.06.2024 07:35
+3 Small Jerboa
показать весь комментарий13.06.2024 08:45
+2 Марта Шепель #549182
показать весь комментарий13.06.2024 08:00
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
99% людей вопралися б краще.
Рашисти так точно знають куди цілили та влучили.
Хтось навів - і все.
Страшно подумати, що буде із літаками!