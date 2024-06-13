На Киевщине продолжается ликвидация пожара, возникшего в результате вражеской атаки 12 июня. ФОТО

Более суток в Киевской области работники ГСЧС пытаются ликвидировать пожар на промышленном предприятии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.

"Продолжается ликвидация пожара на промышленном предприятии, возникшего в результате вооруженной агрессии России.

На месте работают 249 человек личного состава, 98 единиц техники, четыре пожарных поезда", - говорится в сообщении.

Напомним, в результате ракетной атаки из-за падения обломков горит промышленный объект и склад в Киевской области, ранен человек.

В ночь на 12 июня войска РФ атаковали Киев ракетами и дронами. Все воздушные цели врага уничтожены.

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