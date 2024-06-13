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На Киевщине продолжается ликвидация пожара, возникшего в результате вражеской атаки 12 июня. ФОТО

Более суток в Киевской области работники ГСЧС пытаются ликвидировать пожар на промышленном предприятии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.

"Продолжается ликвидация пожара на промышленном предприятии, возникшего в результате вооруженной агрессии России.

На месте работают 249 человек личного состава, 98 единиц техники, четыре пожарных поезда", - говорится в сообщении.

Напомним, в результате ракетной атаки из-за падения обломков горит промышленный объект и склад в Киевской области, ранен человек.

В ночь на 12 июня войска РФ атаковали Киев ракетами и дронами. Все воздушные цели врага уничтожены.

Смотрите также: Ликвидация пожара на Киевщине, возникшего из-за российской ракетной атаки, длится уже более 15 часов. ФОТОрепортаж

Понад добу: рятувальники ліквідовують пожежу на Київщині
Триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві Київщини
ДСНС: у Київській області триває ліквідація пожежі

Автор: 

Киевская область (4149) пожар (5956) ГСЧС (4979)


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Топ комментарии
+17
Страшно уявити що було б, якби то були не уламки, правда брехунці?
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13.06.2024 07:35
+3
Та ЩО же там ВІД НАС так ретельно ховає влада?
Рашисти так точно знають куди цілили та влучили.
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13.06.2024 08:45
+2
Шкода, що не ти керуєш країною. Ти б доповідало тільки правду. І навіть наперед...
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13.06.2024 08:00
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Страшно уявити що було б, якби то були не уламки, правда брехунці?
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13.06.2024 07:35 Ответить
Шкода, що не ти керуєш країною. Ти б доповідало тільки правду. І навіть наперед...
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13.06.2024 08:00 Ответить
Якщо б він керував, то все було б набагато краще. Не було б війни, хаосу, долару по 41.
99% людей вопралися б краще.
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13.06.2024 08:27 Ответить
99% за те, що люба кухарка змогла керувати країною!
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13.06.2024 11:15 Ответить
Що було б? Пожежа б давно сама згасла.
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13.06.2024 08:11 Ответить
Цілком очевидно що ціллю ракетного удару не був об'єкт на якому догорає всім відома речовина.
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13.06.2024 08:18 Ответить
Всім НЕвідома речовина
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13.06.2024 08:29 Ответить
Та ЩО же там ВІД НАС так ретельно ховає влада?
Рашисти так точно знають куди цілили та влучили.
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13.06.2024 08:45 Ответить
А куда прилетело то, что так долго горит? В нефтебазу что-ле?
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13.06.2024 08:47 Ответить
ну а куда еще, склад нефтебазы, это и так понятно вчера было.
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13.06.2024 08:59 Ответить
мені ще вчора не сподобалась теза про пожежу внаслідок падіння уламків
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13.06.2024 09:09 Ответить
Злі язики кажуть, що це завезли паливо для Ф16.
Хтось навів - і все.
Страшно подумати, що буде із літаками!
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13.06.2024 21:41 Ответить
 
 