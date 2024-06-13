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На Київщині триває ліквідація пожежі, яка виникла внаслідок ворожої атаки 12 червня. ФОТО

Понад добу у Київській області працівники ДСНС намагаються ліквідувати пожежу на промисловому підприємстві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС України.

"Триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві, що виникла внаслідок збройної агресії Росії.

На місці працюють 249 осіб особового складу, 98 одиниць техніки, чотири пожежні потяги", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки через падіння уламків горить промисловий об’єкт та склад на Київщині, поранено людину. 

У ніч на 12 червня війська РФ атакували Київ ракетами та дронами. Всі повітряні цілі ворога знищено.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ліквідація пожежі на Київщині, що виникла через російську ракетну атаку, триває вже понад 15 годин. ФОТОрепортаж

Понад добу: рятувальники ліквідовують пожежу на Київщині
Триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві Київщини
ДСНС: у Київській області триває ліквідація пожежі

Автор: 

Київська область (4041) пожежа (4337) ДСНС (5117)


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Топ коментарі
+17
Страшно уявити що було б, якби то були не уламки, правда брехунці?
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13.06.2024 07:35
+3
Та ЩО же там ВІД НАС так ретельно ховає влада?
Рашисти так точно знають куди цілили та влучили.
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13.06.2024 08:45
+2
Шкода, що не ти керуєш країною. Ти б доповідало тільки правду. І навіть наперед...
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13.06.2024 08:00
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Страшно уявити що було б, якби то були не уламки, правда брехунці?
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13.06.2024 07:35 Відповісти
Шкода, що не ти керуєш країною. Ти б доповідало тільки правду. І навіть наперед...
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13.06.2024 08:00 Відповісти
Якщо б він керував, то все було б набагато краще. Не було б війни, хаосу, долару по 41.
99% людей вопралися б краще.
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13.06.2024 08:27 Відповісти
99% за те, що люба кухарка змогла керувати країною!
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13.06.2024 11:15 Відповісти
Що було б? Пожежа б давно сама згасла.
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13.06.2024 08:11 Відповісти
Цілком очевидно що ціллю ракетного удару не був об'єкт на якому догорає всім відома речовина.
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13.06.2024 08:18 Відповісти
Всім НЕвідома речовина
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13.06.2024 08:29 Відповісти
Та ЩО же там ВІД НАС так ретельно ховає влада?
Рашисти так точно знають куди цілили та влучили.
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13.06.2024 08:45 Відповісти
А куда прилетело то, что так долго горит? В нефтебазу что-ле?
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13.06.2024 08:47 Відповісти
ну а куда еще, склад нефтебазы, это и так понятно вчера было.
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13.06.2024 08:59 Відповісти
мені ще вчора не сподобалась теза про пожежу внаслідок падіння уламків
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13.06.2024 09:09 Відповісти
Злі язики кажуть, що це завезли паливо для Ф16.
Хтось навів - і все.
Страшно подумати, що буде із літаками!
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13.06.2024 21:41 Відповісти
 
 