На Київщині триває ліквідація пожежі, яка виникла внаслідок ворожої атаки 12 червня. ФОТО
Понад добу у Київській області працівники ДСНС намагаються ліквідувати пожежу на промисловому підприємстві.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС України.
"Триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві, що виникла внаслідок збройної агресії Росії.
На місці працюють 249 осіб особового складу, 98 одиниць техніки, чотири пожежні потяги", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки через падіння уламків горить промисловий об’єкт та склад на Київщині, поранено людину.
У ніч на 12 червня війська РФ атакували Київ ракетами та дронами. Всі повітряні цілі ворога знищено.
Топ коментарі
+17 VINRARUS
показати весь коментар13.06.2024 07:35
+3 Small Jerboa
показати весь коментар13.06.2024 08:45
+2 Марта Шепель #549182
показати весь коментар13.06.2024 08:00
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
99% людей вопралися б краще.
Рашисти так точно знають куди цілили та влучили.
Хтось навів - і все.
Страшно подумати, що буде із літаками!