На Київщині триває ліквідація пожежі, яка виникла внаслідок ворожої атаки 12 червня. ФОТО

Понад добу у Київській області працівники ДСНС намагаються ліквідувати пожежу на промисловому підприємстві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС України.

"Триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві, що виникла внаслідок збройної агресії Росії.

На місці працюють 249 осіб особового складу, 98 одиниць техніки, чотири пожежні потяги", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки через падіння уламків горить промисловий об’єкт та склад на Київщині, поранено людину.

У ніч на 12 червня війська РФ атакували Київ ракетами та дронами. Всі повітряні цілі ворога знищено.

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