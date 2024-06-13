Командно-штабные учения в Киевской области завершены, - Генштаб ВСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Киевщине завершены командно-штабные учения группировки сил и средств обороны столицы.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Все составляющие группировки - наземные, речные, беспилотные, противовоздушные и противодиверсионные - в рамках учений отрабатывали слаженность совместных действий по отражению вероятного наступления врага.
"По замыслу учений наши подразделения провели оборонительную операцию в условиях активного применения противником всего спектра наступательного вооружения и действий диверсионной-разведывательных групп.
Воинские части из состава группировки показали высокую результативность, оперативность и слаженность при проведении оборонительной операции", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что с 5 по 13 июня на территории Киева и Киевской области будут проходить командно-штабные учения, поэтому на дорогах будет военная техника и тяжелое вооружение.
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