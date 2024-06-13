Командно-штабні навчання на Київщині завершено, - Генштаб ЗСУ. ФОТОрепортаж

На Київщині завершено командно-штабні навчання угруповання сил і засобів оборони столиці.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Всі складові угруповання - наземні, річкові, безпілотні, протиповітряні та протидиверсійні - в рамках навчань відпрацьовували злагодженість спільних дій щодо відбиття ймовірного наступу ворога.

"За задумом навчань наші підрозділи провели оборонну операцію в умовах активного застосування противником всього спектру наступального озброєння та дій диверсійної-розвідувальних груп.



Військові частини зі складу угруповання показали високу результативність, оперативність та злагодженість під час проведення оборонної операції", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що з 5 по 13 червня на території Києва та Київської області відбуватимуться командно-штабні навчання, тому на дорогах буде військова техніка і важке озброєння.

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