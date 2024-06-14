На Киевщине уже третьи сутки спасатели ГСЧС тушат пожар на предприятии после удара РФ. ФОТОрепортаж
В Киевской области более 200 спасателей ГСЧС до сих пор ликвидируют пожар на промышленном предприятии, который возник после российского обстрела в ночь на 12 июня.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "hromadske", об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.
"Еще продолжается ликвидация. Распространения огня нет. Фактически, личный состав остается для охлаждения и для, скажем так, проведения работ", - рассказала она.
На месте возгорания работает 221 спасатель, задействовано 76 единиц техники.
Напомним, в результате атаки российских ракет и беспилотников в ночь на 12 июня в Киевской области пострадал человек. Кроме того, зафиксированы пожары на объектах в двух районах региона.
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І цілились не сюди, а напевно в бубочку, але нам пощастило і ми відбулись якимось незначним підприємством (таким незначним, що вже 3 дні ніяк не загасять).
Тупі чмобіки знову промахнулись. 3 дні горить ємність з пальним.
Это вообще, может быть был "макет" предприятия!
І тепер у декого зі "Слуг" та УкрАвтоДору знов настане Епоха Бідності.