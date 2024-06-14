На Киевщине уже третьи сутки спасатели ГСЧС тушат пожар на предприятии после удара РФ. ФОТОрепортаж

В Киевской области более 200 спасателей ГСЧС до сих пор ликвидируют пожар на промышленном предприятии, который возник после российского обстрела в ночь на 12 июня.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "hromadske", об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.

"Еще продолжается ликвидация. Распространения огня нет. Фактически, личный состав остается для охлаждения и для, скажем так, проведения работ", - рассказала она.

На месте возгорания работает 221 спасатель, задействовано 76 единиц техники.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уже полтора суток более 200 спасателей тушат пожар после удара РФ по Киевской области. ФОТОрепортаж

Напомним, в результате атаки российских ракет и беспилотников в ночь на 12 июня в Киевской области пострадал человек. Кроме того, зафиксированы пожары на объектах в двух районах региона.











