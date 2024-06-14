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На Киевщине уже третьи сутки спасатели ГСЧС тушат пожар на предприятии после удара РФ. ФОТОрепортаж

В Киевской области более 200 спасателей ГСЧС до сих пор ликвидируют пожар на промышленном предприятии, который возник после российского обстрела в ночь на 12 июня.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "hromadske", об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.

"Еще продолжается ликвидация. Распространения огня нет. Фактически, личный состав остается для охлаждения и для, скажем так, проведения работ", - рассказала она.

На месте возгорания работает 221 спасатель, задействовано 76 единиц техники.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уже полтора суток более 200 спасателей тушат пожар после удара РФ по Киевской области. ФОТОрепортаж

Напомним, в результате атаки российских ракет и беспилотников в ночь на 12 июня в Киевской области пострадал человек. Кроме того, зафиксированы пожары на объектах в двух районах региона.

Пожежа на Київщині через удар РФ 12 червня 2024 року

Пожежа на Київщині через удар РФ 12 червня 2024 року
Пожежа на Київщині через удар РФ 12 червня 2024 року
Пожежа на Київщині через удар РФ 12 червня 2024 року
Пожежа на Київщині через удар РФ 12 червня 2024 року

Автор: 

Киевская область (4149) пожар (5956) ГСЧС (4979)


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Топ комментарии
+14
12 червня, це коли все збили, просто впали уламки?

І цілились не сюди, а напевно в бубочку, але нам пощастило і ми відбулись якимось незначним підприємством (таким незначним, що вже 3 дні ніяк не загасять).
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14.06.2024 12:32
+9
Говорять, що там палає майже увесь білоруський БІТУМ, що залишився від "Великого Крадівництва".
І тепер у декого зі "Слуг" та УкрАвтоДору знов настане Епоха Бідності.
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14.06.2024 12:50
+6
Не поширюйте російські ІПСО! (c)

Это вообще, может быть был "макет" предприятия!
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14.06.2024 12:37
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
12 червня, це коли все збили, просто впали уламки?

І цілились не сюди, а напевно в бубочку, але нам пощастило і ми відбулись якимось незначним підприємством (таким незначним, що вже 3 дні ніяк не загасять).
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14.06.2024 12:32 Ответить
Бойова частина та ємність з пальним це теж уламки. Офісні тюфячки обурені поганою роботою ППО
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14.06.2024 14:11 Ответить
все добре, ми перемагаємо, Україна на 1 день ближче до перемоги, ніж учора.

Тупі чмобіки знову промахнулись. 3 дні горить ємність з пальним.
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14.06.2024 14:18 Ответить
Я не про перемогу. Ні, не перемагаємо
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16.06.2024 01:33 Ответить
Не поширюйте російські ІПСО! (c)

Это вообще, может быть был "макет" предприятия!
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14.06.2024 12:37 Ответить
щось дуже займисте..., горять мільйони грн...
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14.06.2024 12:42 Ответить
Звалище схоже горить, це вони так довго не затухають
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14.06.2024 12:48 Ответить
Говорять, що там палає майже увесь білоруський БІТУМ, що залишився від "Великого Крадівництва".
І тепер у декого зі "Слуг" та УкрАвтоДору знов настане Епоха Бідності.
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14.06.2024 12:50 Ответить
Дуже погана новина ...а 🤡лідор у цей час де був ?
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14.06.2024 12:50 Ответить
Він з Борисполя не злітає,йому пофіг.
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14.06.2024 12:57 Ответить
як і завжди в прострації, поки дЄрьмак не підгодує та вигуляє.
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14.06.2024 13:16 Ответить
У лидора щас кругосветный круиз.
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14.06.2024 13:30 Ответить
А он должен был там стоять, уламки в подол ловить??
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14.06.2024 19:54 Ответить
У подол...? Да что ви себе позволяете ..? 🤡 ето вам не то что ви думаєте ...
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14.06.2024 20:10 Ответить
У 2015 нафтобаза БРСМ горіла десь тиждень.
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14.06.2024 13:15 Ответить
Мабуть якесь падло на нафтобазу навело...
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14.06.2024 13:19 Ответить
Скільки ж тут тупих "гумористів" пасеться!
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14.06.2024 13:34 Ответить
Співчуваю ДНСН , ото роботи в спеку , так само як і хлопцям на фронті , в повній амуніції в таку спеку .. ((
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14.06.2024 19:22 Ответить
вже дощ пішов
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15.06.2024 00:19 Ответить
 
 