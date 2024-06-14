На Київщині вже третю добу рятувальники ДСНС гасять пожежу на підприємстві після удару РФ. ФОТОрепортаж

У Київській області більш як 200 рятувальників ДСНС досі ліквідовують пожежу на промисловому підприємстві, яка виникла після російського обстрілу в ніч проти 12 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "hromadske", про це повідомила речниця Головного управління ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.

"Ще триває ліквідація. Розповсюдження вогню немає. Фактично, особовий склад залишається для охолодження і для, скажімо так, проведення робіт", - розповіла вона.

На місці займання працює 221 рятувальник, задіяно 76 одиниць техніки.

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Нагадаємо, унаслідок атаки російських ракет і безпілотників у ніч проти 12 червня в Київській області постраждала людина. Окрім того, зафіксовані пожежі на обʼєктах у двох районах регіону.











