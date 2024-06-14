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На Київщині вже третю добу рятувальники ДСНС гасять пожежу на підприємстві після удару РФ. ФОТОрепортаж

У Київській області більш як 200 рятувальників ДСНС досі ліквідовують пожежу на промисловому підприємстві, яка виникла після російського обстрілу в ніч проти 12 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "hromadske", про це повідомила речниця Головного управління ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.

"Ще триває ліквідація. Розповсюдження вогню немає. Фактично, особовий склад залишається для охолодження і для, скажімо так, проведення робіт", - розповіла вона.

На місці займання працює 221 рятувальник, задіяно 76 одиниць техніки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уже півтори доби понад 200 рятувальників гасять пожежу після удару РФ по Київщині. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, унаслідок атаки російських ракет і безпілотників у ніч проти 12 червня в Київській області постраждала людина. Окрім того, зафіксовані пожежі на обʼєктах у двох районах регіону.

Пожежа на Київщині через удар РФ 12 червня 2024 року

Пожежа на Київщині через удар РФ 12 червня 2024 року
Пожежа на Київщині через удар РФ 12 червня 2024 року
Пожежа на Київщині через удар РФ 12 червня 2024 року
Пожежа на Київщині через удар РФ 12 червня 2024 року

Автор: 

Київська область (4043) пожежа (4341) ДСНС (5122)


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Топ коментарі
+14
12 червня, це коли все збили, просто впали уламки?

І цілились не сюди, а напевно в бубочку, але нам пощастило і ми відбулись якимось незначним підприємством (таким незначним, що вже 3 дні ніяк не загасять).
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14.06.2024 12:32
+9
Говорять, що там палає майже увесь білоруський БІТУМ, що залишився від "Великого Крадівництва".
І тепер у декого зі "Слуг" та УкрАвтоДору знов настане Епоха Бідності.
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14.06.2024 12:50
+6
Не поширюйте російські ІПСО! (c)

Это вообще, может быть был "макет" предприятия!
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14.06.2024 12:37
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12 червня, це коли все збили, просто впали уламки?

І цілились не сюди, а напевно в бубочку, але нам пощастило і ми відбулись якимось незначним підприємством (таким незначним, що вже 3 дні ніяк не загасять).
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14.06.2024 12:32 Відповісти
Бойова частина та ємність з пальним це теж уламки. Офісні тюфячки обурені поганою роботою ППО
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14.06.2024 14:11 Відповісти
все добре, ми перемагаємо, Україна на 1 день ближче до перемоги, ніж учора.

Тупі чмобіки знову промахнулись. 3 дні горить ємність з пальним.
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14.06.2024 14:18 Відповісти
Я не про перемогу. Ні, не перемагаємо
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16.06.2024 01:33 Відповісти
Не поширюйте російські ІПСО! (c)

Это вообще, может быть был "макет" предприятия!
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14.06.2024 12:37 Відповісти
щось дуже займисте..., горять мільйони грн...
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14.06.2024 12:42 Відповісти
Звалище схоже горить, це вони так довго не затухають
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14.06.2024 12:48 Відповісти
Говорять, що там палає майже увесь білоруський БІТУМ, що залишився від "Великого Крадівництва".
І тепер у декого зі "Слуг" та УкрАвтоДору знов настане Епоха Бідності.
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14.06.2024 12:50 Відповісти
Дуже погана новина ...а 🤡лідор у цей час де був ?
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14.06.2024 12:50 Відповісти
Він з Борисполя не злітає,йому пофіг.
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14.06.2024 12:57 Відповісти
як і завжди в прострації, поки дЄрьмак не підгодує та вигуляє.
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14.06.2024 13:16 Відповісти
У лидора щас кругосветный круиз.
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14.06.2024 13:30 Відповісти
А он должен был там стоять, уламки в подол ловить??
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14.06.2024 19:54 Відповісти
У подол...? Да что ви себе позволяете ..? 🤡 ето вам не то что ви думаєте ...
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14.06.2024 20:10 Відповісти
У 2015 нафтобаза БРСМ горіла десь тиждень.
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14.06.2024 13:15 Відповісти
Мабуть якесь падло на нафтобазу навело...
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14.06.2024 13:19 Відповісти
Скільки ж тут тупих "гумористів" пасеться!
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14.06.2024 13:34 Відповісти
Співчуваю ДНСН , ото роботи в спеку , так само як і хлопцям на фронті , в повній амуніції в таку спеку .. ((
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14.06.2024 19:22 Відповісти
вже дощ пішов
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15.06.2024 00:19 Відповісти
 
 