На Київщині вже третю добу рятувальники ДСНС гасять пожежу на підприємстві після удару РФ. ФОТОрепортаж
У Київській області більш як 200 рятувальників ДСНС досі ліквідовують пожежу на промисловому підприємстві, яка виникла після російського обстрілу в ніч проти 12 червня.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "hromadske", про це повідомила речниця Головного управління ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.
"Ще триває ліквідація. Розповсюдження вогню немає. Фактично, особовий склад залишається для охолодження і для, скажімо так, проведення робіт", - розповіла вона.
На місці займання працює 221 рятувальник, задіяно 76 одиниць техніки.
Нагадаємо, унаслідок атаки російських ракет і безпілотників у ніч проти 12 червня в Київській області постраждала людина. Окрім того, зафіксовані пожежі на обʼєктах у двох районах регіону.
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І цілились не сюди, а напевно в бубочку, але нам пощастило і ми відбулись якимось незначним підприємством (таким незначним, що вже 3 дні ніяк не загасять).
Тупі чмобіки знову промахнулись. 3 дні горить ємність з пальним.
Это вообще, может быть был "макет" предприятия!
І тепер у декого зі "Слуг" та УкрАвтоДору знов настане Епоха Бідності.