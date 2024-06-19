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Более 3,5 тыс. комплектующих к ПВО и артсистемам, изъятых из подпольных складов на Киевщине, передано в ВСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности совместно с Национальной полицией передали на нужды Вооруженных Сил Украины крупную партию запчастей для тяжелого вооружения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Речь идет о более 3,5 тыс. комплектующих для зенитно-ракетных комплексов ПВО и артиллерийских систем, а также двигателей для бронемашин.

Отмечается, что все это оборудование было изъято из двух подпольных ангаров, которые правоохранители обнаружили в Киевской области.

По данным следствия, нелегальные склады принадлежали топ-менеджменту местной компании, которая занимается торговлей специализированным оборудованием для ракетно-артиллерийского вооружения и бронетехники.

СБУ та Нацполіція передали до ЗСУ партію запчастин для ППО
СБУ та Нацполіція передали до ЗСУ партію запчастин для ППО

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"Украинские защитники получат запчасти к ракетной и артиллерийской технике, ЗРК, системы ПВО, двигатели к военным машинам, а также устройства наблюдения и прицелы. Это уже вторая партия имущества, которое полицейские изъяли у дельцов, которые пытались продать его Министерству обороны Украины по завышенной цене, и не предоставили никаких документов и сведений о его происхождении", - говорится в сообщении Нацполиции.

В СБУ отметили, что фигуранты планировали продать комплектующие как неучтенную продукцию без внесения данных в отчетную документацию.

СБУ та Нацполіція передали до ЗСУ партію запчастин для ППО
СБУ та Нацполіція передали до ЗСУ партію запчастин для ППО

Тогда благодаря оперативному реагированию СБУ сделка была заблаговременно разоблачена и заблокирована.

В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Также смотрите: Около 40 образцов инженерного вооружения допущены к эксплуатации в ВСУ, более 20 из них – украинские, - Минобороны. ФОТОРЕПОРТАЖ

Там напомнили, что в августе 2023 года правоохранители разоблачили этих же фигурантов на попытке продажи 80 танковых двигателей в ВСУ по втрое завышенной стоимости.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.


СБУ та Нацполіція передали до ЗСУ партію запчастин для ППО
СБУ та Нацполіція передали до ЗСУ партію запчастин для ППО
СБУ та Нацполіція передали до ЗСУ партію запчастин для ППО
СБУ та Нацполіція передали до ЗСУ партію запчастин для ППО
СБУ та Нацполіція передали до ЗСУ партію запчастин для ППО

Автор: 

ПВО (2784) Нацполиция (16504) СБУ (19939) ВСУ (6634)


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Топ комментарии
+13
Так хто туда все це назбирава? Ухилянти? Прості громадяне, трактористи, будівельники?
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19.06.2024 13:43
+10
які підпільні склади, чиї і для чого, ці комплектуючі що збиралися як запчастини для тракторів, автомобілів, іншої техніки пролдавати підпільно ???
а це випадково не ті комплектуючі, які так звана "сбу" заарештувала 3-5 років тому по апсолютно надуманих кримінальних справах, що більш ваідомі як "справи свинарчуків" ???
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19.06.2024 13:43
+9
Подібні новини вже перестали зачіпати.
Просто наше сьогодення...
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19.06.2024 13:41
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Онуки прапорюг!)
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19.06.2024 13:39 Ответить
Подібні новини вже перестали зачіпати.
Просто наше сьогодення...
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19.06.2024 13:41 Ответить
які підпільні склади, чиї і для чого, ці комплектуючі що збиралися як запчастини для тракторів, автомобілів, іншої техніки пролдавати підпільно ???
а це випадково не ті комплектуючі, які так звана "сбу" заарештувала 3-5 років тому по апсолютно надуманих кримінальних справах, що більш ваідомі як "справи свинарчуків" ???
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19.06.2024 13:43 Ответить
Так хто туда все це назбирава? Ухилянти? Прості громадяне, трактористи, будівельники?
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19.06.2024 13:43 Ответить
дєрьмак зі своєю браткою понесли мелкіє потєрі. головне до основних їхніх ничок ще не добрались ))
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19.06.2024 13:45 Ответить
Найцікавіше те, що всі ті, хто десятками років крав в армії усе підряд - не воювали, не воюють і не будуть. Вони сидять на чималих пенсіях та пільгах, їздять на оздоровлення державним коштом, живуть в отриманих від держави квартирах та насолоджуються життям.
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19.06.2024 13:47 Ответить
Це не ділки , а вороги нашої країни і потрібно дізнатися від
них , який ,, дядя" зверху за цією кражею стоїть 😡
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19.06.2024 13:48 Ответить
Там нагадали, що у серпні 2023 року правоохоронці викрили цих же фігурантів на спробі продажу 80 танкових двигунів до ЗСУ за втричі завищеною вартістю.

З яких це пір продаж комерційною компанією своїх товарів за бажною їй ціною є злочином ? Хіба в головах совкових шарікових -швондерів . А коли ЧИНОВНИК МАЄ ГЕШЕФТ З ЦЬОГО - ТО ЦЕ ВЖЕ ЗЛОЧИН .
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19.06.2024 13:49 Ответить
Злочином має бути закупівля за суттєво завищеною ціною, і навіть коли чиновник не має гешефт з цього. І біда в тому, що більшість міністрів, чиновників далекі від професійних знань в галузях, якими вони керують чи курують. І це теж злочин, але вже тих, хто поставив їх на ці посади.
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19.06.2024 14:01 Ответить
Що означає " ЗА СУТТЄВО ЗАВИЩЕНОЮ ЦІНОЮ"? В бізнесі ПРОДАВЕЦЬ визначає сам за якою ціною хоче продати . І це не злочин . Хоч в мільйон разів підняти ціну . Не подобаєтья - купуєш в іншого .

Винятки - це ,коли ціни регулюються державою - як то монополії чи в умовах особливого стану, чи окремими законами
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19.06.2024 14:13 Ответить
Ви уважніше читайте, не продаж, а закупівля. Простий приклад, звичайні електронні компоненти. В іноземних (американських, європейських) фірмах-постачальниках приблизно ціни однакові, які сформувалися в результаті справжніх ринкових відносин. В нас же на фірмах-постачальниках ціни на одні і ті ж компоненти можуть відрізнятися в 2, 3, 4 і більше разів, деякі близькі до світових, деякі СУТТЄВО вищі. Але вибачте, в державних закупівлях повинні брати участь ті, хто в цьому розбирається, і ЗНАХОДИТИ продавця, в якого купувати вигідніше.
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19.06.2024 14:37 Ответить
Так хто винен ПРОДАВЕЦЬ ? ЧИ ПОКУПЕЦЬ ?
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19.06.2024 14:44 Ответить
Ці 80 двигунів років з 5 шатаються по Україні.
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19.06.2024 14:12 Ответить
Виправдовуєте тих хто наживається під час війни на крові захисників? Це не бізнесмени а кончені підерасти, яким потрібно давати мінімум 15 років з конфіскацією майна
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19.06.2024 14:26 Ответить
В нас вже хотіли обмежити бариг спекулянтів - продавців бензину ,які "наживаються на крові " на початку війни . - Через що - бензин взагалі зник з заправок .
Ще сажайте "бариг -спекулянтів " замість тупих чиновників - то будете кору з дерев їсти і одягатися в дідівські шмаття )))
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19.06.2024 14:38 Ответить
Договорюйте-договорюйте:
НЕВРАХОВАНІ (вкрадені) запчастини для важкого ОЗБРОЄННЯ, яке власник намагався ПРОДАТИ ЗА КОРДОН!
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19.06.2024 13:50 Ответить
Клістрони вилучені теж десь валяються на цьому складі?
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19.06.2024 13:52 Ответить
за легендою, зебільного зе-теле-лохотрону, ці клістрони передані у війська ППО десь в травні-червні 2022 року, тобто після того як кацапів вигнали з під Києва, Житомира, Чернігова і Суми !!! оцініть рівень "оперативності" зебільної зе-влади !!!
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19.06.2024 14:01 Ответить
не не брешу, собака мій бреше !!!
я тупо розказав те що тоді почув по зебільному зе-телелохотроні !!! до речі, апсолютно штучну, шиту "білими" фсбшними ниткамии кс за типу "крадіжку", проти колишнього н.д. Тані Чорновіл та її побратимів, відкриту зебілами-фсбшниками татарова, за те що вони вивезли на власному автотранспорті врятувала склад ракет до стугн, корсарів, на півночі Київської області, в кінці лютого 2022 року і якими потім Таня з побратимами палила кацпські танки, бмп, бтр десь під Бучею, Гостомелем, до цих пір не закрита !!!
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19.06.2024 16:35 Ответить
І саме показове:
"у серпні 2023 року правоохоронці викрили цих же фігурантів на спробі продажу 80 танкових двигунів до ЗСУ за втричі завищеною вартістю".
Чудова та ефективна робота "правоохоронців"
Чому не присіли на нари "фігуранти", цілком зрозуміло.
У мене питання - чому не карають таких правопохоронців?
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19.06.2024 13:52 Ответить
За що карати - за те що хотіли продати дорожче ? То за таким принципом можна садити всіх бізнесменів . В совок захотілось ? Давить бариг -спєкулянтов ?
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19.06.2024 13:58 Ответить
"усе це обладнання було вилучено з двох підпільних ангарів"
"не надали жодних документів та відомостей про його походження" - цього вам вистачить?
Впевнений, що з двигунами була така сама історія. Вони були свого часу просто вкрадені.
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19.06.2024 14:02 Ответить
*****, так а если все перли контрабасом с рашки-белорашки или еще откуда? знаю многие волонтеры на свой страх и риск прицелы под совковую технику и прочее таскают с Чехии, Болгарии и прочих стран, потому что на складах ВСУ НИ КУЯ НЕТ!!!!
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19.06.2024 14:09 Ответить
По вашому фронт падаждьот поки ці бариги ціну собі не складуть?
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19.06.2024 14:29 Ответить
тю, так изымайте уже все и у всех коли для фронта, чего уж p.s. если нет факта воровства со-складов ВСУ - государство должно это ВЫКУПИТЬ
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19.06.2024 16:27 Ответить
а за продаж краденого хіба не можна покарати ??? можна подумати ці двигуни вони десь купили легально з накладними, гарантіями від виробника і тд.тп. !!!
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19.06.2024 14:03 Ответить
Доречі, коли бариг-спекулянтів почали називати "бізнесменами", вони від цього не перестали бути баригами-спекулянтами.
"Забезпечте капіталу 10% прибутку, і капітал згоден на будь-яке застосування, при 20% він стає жвавим, при 50% позитивно готовий зламати собі голову, при 100% він нехтує всіма людськими законами, при 300% немає такого злочину, на який він не ризикнув би піти, хоча б під страхом шибениці" - не згодні з цим? Не зважаючи на те, хто це сказав.
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19.06.2024 14:08 Ответить
А у вас совок не вийшов з голови . Все що ви маєте навколо - це справа рук "спекулянтів -бариг" . Якби не вони - жили зараз ,як у північній кореї з порожніми полицями ...
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19.06.2024 14:15 Ответить
Все, що ми маємо навколо - справа рук тих хто це створив! А спекулянти-бариги на цьому "нагріли руки"
Логістика теж важлива, але вона повинна мати обгрунтовану вартість, а не "висмоктану з пальця".
Совок залишився якраз у вас, раз ви його постійно згадуєте.
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19.06.2024 14:35 Ответить
Можете створити , що хочете - але якщо "барига -спекулянт " не продасть - воно там зогниє і заржавіє - бо нікому не потрібне
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19.06.2024 14:46 Ответить
Ви не бажаєте зрозуміти різницю між бізнесменом і баригою-спекулянтом. Нехай так.
Але чому ви захищаєте саме цих бариг (зі статті)? Теж займаєтеся перепродажом краденого?
Взагалі-то у мене було питання, - чому не карають таких правопохоронців. Що на це скажете? Теж згадаєте совок, чи будете запевняти що такі продажні органи нам теж потрібні, бо інакше щось там "зогниє і заржавіє"?
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19.06.2024 15:08 Ответить
В нього радше не совок, а миловановські курси трускавецької школи економіки. Ці псевдоліберали не розуміють, що приватна власність в спрвжніх демократичних системах чомусь сприяє розвитку економіки, нових технологій, тоді як в олігархічній системі, якою де-факто є наша, - прихватизована баригами власність перетворила економіку в відсталу, суто сировинну, де не вигідні нові розробки і вкладення капіталу туди, де не отримаєш моментальний навар.
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19.06.2024 14:53 Ответить
ОДним словом - мова йде про звичайну контрабанду ,яку хотіли продати .

Але ж СБУ треба ГРОМКІ ПАБЄДИ І ПАФОСНІ РЕЧІ - НЄЛЄГАЛЬНИЙ , ПІДПІЛЬНИЙ ,ДЄЛКИ...

Наведіть зелені дондони порядок на митниці і зробіть прозхорі ,однакові правила для всіх , придавіть корупцію - і не буде ніяких "підпільних " складів ....
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19.06.2024 13:53 Ответить
якась люта зашкварна хербола!
що означає, "підпільний ангар"? ангар замаскований під комбайн, чи під корівник?

ви замітили, що кожного дня нам впарюють інфу, про надзвичайно якісну роботу сбу.
і танки палять. і на дронах в кацапію літають. ось нарили, підпільний ангар.
що, ще, робить сбу, що не входить в її обов'язки?
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19.06.2024 13:53 Ответить
прийшли - відкрили склад не дуже героїчно звучить - а от ріскуя жізнями викрили підпільний ангар ,повязали ділків - майже як триллер . Можна вже на зірочку претендувати чи хоча б на премію ...

Але скоріше за все - на ВІДКАТ - і через деякий час виявиться , що документи всі є на товар - і хєроїческі поймані "бариги" - будуть торгувати далі
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19.06.2024 14:03 Ответить
Навіщо купляти, коли продаця можна простокинути за грати?
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19.06.2024 14:02 Ответить
От вам і клістрони
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19.06.2024 14:05 Ответить
"склади належали топменеджменту місцевої компанії, яка займається торгівлею спеціалізованим обладнанням для ракетно-артилерійського озброєння та бронетехніки" - почему тогда нелегальные? нелегальные , это колы я таксист или физрук а у меня такие склады, а тут профильное занятие. А где упоминание, что накатили на склады, в следствии рассмотрения уголовного дела по-следам хищения со-складов ВСУ этого оборудования, недостача и прочее? Мляха, так нема такого дела. p.s. отжали
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19.06.2024 14:05 Ответить
комплектуючих до ППО та артсистем, що були вилучені з підпільних складів на Київщині

Ангари доволі капітальні. Підпільні ??

Діло ясне, що діло темне. Це ж вироби навіть не подвійного призначення, а конкретно військового.
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19.06.2024 14:10 Ответить
З клістронами, за повідомленням Є.Шевченка, було так само. Зняли з ракет, а потім СБУ ПОВТОРНО перепродало їх ЗСУ І поставили на тіж машини, легалізували таким чином. А це ремфонд сп......й давно, покажеш документи походження -зразу ж пришиють крадіжку а самі продадуть в МО.
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19.06.2024 14:17 Ответить
нашли товар, который с 2019 с ППО снимало зеленское кодло. Хороший знак
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19.06.2024 14:29 Ответить
єрмаку на хвіст наступили чи випадково знайшли по наводці?
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19.06.2024 14:38 Ответить
Все це відбуваєтся не без згоди ОП ,головна зрада там.
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19.06.2024 14:45 Ответить
Цікаво а як то так сталось,невже завгосп зе не знав і не був в курсі?Думаю саме за його вказівкою туди все і відвезли,а скільки таких ничок по всій країні єрмак поробив?
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19.06.2024 14:47 Ответить
Сидиш за бугром,то сиди і не пи..ди!!
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19.06.2024 21:32 Ответить
Свинарчуки плодяться....
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19.06.2024 15:21 Ответить
Хлопці не ту кришу вибрали .все таки сбу пацакі з якраз квартирками на Подолі та Печерських пагорбах.там сволоти 50%,Наука другим . кто контробас обілечує
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20.06.2024 10:08 Ответить
От цікаво це все з рядянських складів , чи це все більш менш ******* з нашиз обороних підприемств?????
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20.06.2024 11:35 Ответить
Важные тезисы:
"у серпні 2023 року правоохоронці викрили цих же фігурантів..."
и
"Зловмисникам загрожує..."

Что-то мне подсказывает, что эпопея с этими фигурантами не закончится, они продолжат свою деятельность на свободе и мы услышим о них в 2025 году
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20.06.2024 23:36 Ответить
 
 