Более 3,5 тыс. комплектующих к ПВО и артсистемам, изъятых из подпольных складов на Киевщине, передано в ВСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Служба безопасности совместно с Национальной полицией передали на нужды Вооруженных Сил Украины крупную партию запчастей для тяжелого вооружения.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Речь идет о более 3,5 тыс. комплектующих для зенитно-ракетных комплексов ПВО и артиллерийских систем, а также двигателей для бронемашин.
Отмечается, что все это оборудование было изъято из двух подпольных ангаров, которые правоохранители обнаружили в Киевской области.
По данным следствия, нелегальные склады принадлежали топ-менеджменту местной компании, которая занимается торговлей специализированным оборудованием для ракетно-артиллерийского вооружения и бронетехники.
"Украинские защитники получат запчасти к ракетной и артиллерийской технике, ЗРК, системы ПВО, двигатели к военным машинам, а также устройства наблюдения и прицелы. Это уже вторая партия имущества, которое полицейские изъяли у дельцов, которые пытались продать его Министерству обороны Украины по завышенной цене, и не предоставили никаких документов и сведений о его происхождении", - говорится в сообщении Нацполиции.
В СБУ отметили, что фигуранты планировали продать комплектующие как неучтенную продукцию без внесения данных в отчетную документацию.
Тогда благодаря оперативному реагированию СБУ сделка была заблаговременно разоблачена и заблокирована.
В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
Там напомнили, что в августе 2023 года правоохранители разоблачили этих же фигурантов на попытке продажи 80 танковых двигателей в ВСУ по втрое завышенной стоимости.
Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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Просто наше сьогодення...
а це випадково не ті комплектуючі, які так звана "сбу" заарештувала 3-5 років тому по апсолютно надуманих кримінальних справах, що більш ваідомі як "справи свинарчуків" ???
них , який ,, дядя" зверху за цією кражею стоїть 😡
З яких це пір продаж комерційною компанією своїх товарів за бажною їй ціною є злочином ? Хіба в головах совкових шарікових -швондерів . А коли ЧИНОВНИК МАЄ ГЕШЕФТ З ЦЬОГО - ТО ЦЕ ВЖЕ ЗЛОЧИН .
Винятки - це ,коли ціни регулюються державою - як то монополії чи в умовах особливого стану, чи окремими законами
Ще сажайте "бариг -спекулянтів " замість тупих чиновників - то будете кору з дерев їсти і одягатися в дідівські шмаття )))
НЕВРАХОВАНІ (вкрадені) запчастини для важкого ОЗБРОЄННЯ, яке власник намагався ПРОДАТИ ЗА КОРДОН!
я тупо розказав те що тоді почув по зебільному зе-телелохотроні !!! до речі, апсолютно штучну, шиту "білими" фсбшними ниткамии кс за типу "крадіжку", проти колишнього н.д. Тані Чорновіл та її побратимів, відкриту зебілами-фсбшниками татарова, за те що вони вивезли на власному автотранспорті врятувала склад ракет до стугн, корсарів, на півночі Київської області, в кінці лютого 2022 року і якими потім Таня з побратимами палила кацпські танки, бмп, бтр десь під Бучею, Гостомелем, до цих пір не закрита !!!
"у серпні 2023 року правоохоронці викрили цих же фігурантів на спробі продажу 80 танкових двигунів до ЗСУ за втричі завищеною вартістю".
Чудова та ефективна робота "правоохоронців"
Чому не присіли на нари "фігуранти", цілком зрозуміло.
У мене питання - чому не карають таких правопохоронців?
"не надали жодних документів та відомостей про його походження" - цього вам вистачить?
Впевнений, що з двигунами була така сама історія. Вони були свого часу просто вкрадені.
"Забезпечте капіталу 10% прибутку, і капітал згоден на будь-яке застосування, при 20% він стає жвавим, при 50% позитивно готовий зламати собі голову, при 100% він нехтує всіма людськими законами, при 300% немає такого злочину, на який він не ризикнув би піти, хоча б під страхом шибениці" - не згодні з цим? Не зважаючи на те, хто це сказав.
Логістика теж важлива, але вона повинна мати обгрунтовану вартість, а не "висмоктану з пальця".
Совок залишився якраз у вас, раз ви його постійно згадуєте.
Але чому ви захищаєте саме цих бариг (зі статті)? Теж займаєтеся перепродажом краденого?
Взагалі-то у мене було питання, - чому не карають таких правопохоронців. Що на це скажете? Теж згадаєте совок, чи будете запевняти що такі продажні органи нам теж потрібні, бо інакше щось там "зогниє і заржавіє"?
Але ж СБУ треба ГРОМКІ ПАБЄДИ І ПАФОСНІ РЕЧІ - НЄЛЄГАЛЬНИЙ , ПІДПІЛЬНИЙ ,ДЄЛКИ...
Наведіть зелені дондони порядок на митниці і зробіть прозхорі ,однакові правила для всіх , придавіть корупцію - і не буде ніяких "підпільних " складів ....
що означає, "підпільний ангар"? ангар замаскований під комбайн, чи під корівник?
ви замітили, що кожного дня нам впарюють інфу, про надзвичайно якісну роботу сбу.
і танки палять. і на дронах в кацапію літають. ось нарили, підпільний ангар.
що, ще, робить сбу, що не входить в її обов'язки?
Але скоріше за все - на ВІДКАТ - і через деякий час виявиться , що документи всі є на товар - і хєроїческі поймані "бариги" - будуть торгувати далі
Ангари доволі капітальні. Підпільні ??
Діло ясне, що діло темне. Це ж вироби навіть не подвійного призначення, а конкретно військового.
"у серпні 2023 року правоохоронці викрили цих же фігурантів..."
и
"Зловмисникам загрожує..."
Что-то мне подсказывает, что эпопея с этими фигурантами не закончится, они продолжат свою деятельность на свободе и мы услышим о них в 2025 году