Более 3,5 тыс. комплектующих к ПВО и артсистемам, изъятых из подпольных складов на Киевщине, передано в ВСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности совместно с Национальной полицией передали на нужды Вооруженных Сил Украины крупную партию запчастей для тяжелого вооружения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Речь идет о более 3,5 тыс. комплектующих для зенитно-ракетных комплексов ПВО и артиллерийских систем, а также двигателей для бронемашин.

Отмечается, что все это оборудование было изъято из двух подпольных ангаров, которые правоохранители обнаружили в Киевской области.

По данным следствия, нелегальные склады принадлежали топ-менеджменту местной компании, которая занимается торговлей специализированным оборудованием для ракетно-артиллерийского вооружения и бронетехники.





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"Украинские защитники получат запчасти к ракетной и артиллерийской технике, ЗРК, системы ПВО, двигатели к военным машинам, а также устройства наблюдения и прицелы. Это уже вторая партия имущества, которое полицейские изъяли у дельцов, которые пытались продать его Министерству обороны Украины по завышенной цене, и не предоставили никаких документов и сведений о его происхождении", - говорится в сообщении Нацполиции.

В СБУ отметили, что фигуранты планировали продать комплектующие как неучтенную продукцию без внесения данных в отчетную документацию.





Тогда благодаря оперативному реагированию СБУ сделка была заблаговременно разоблачена и заблокирована.

В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

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Там напомнили, что в августе 2023 года правоохранители разоблачили этих же фигурантов на попытке продажи 80 танковых двигателей в ВСУ по втрое завышенной стоимости.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.











