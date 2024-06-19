Понад 3,5 тис. комплектуючих до ППО та артсистем, що були вилучені з підпільних складів на Київщині, передано до ЗСУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки спільно з Національною поліцією передали на потреби Збройних Сил України велику партію запчастин для важкого озброєння.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Ідеться про понад 3,5 тис. комплектуючих для зенітно-ракетних комплексів ППО та артилерійських систем, а також двигунів для бронемашин.
Зазначається, що усе це обладнання було вилучено з двох підпільних ангарів, які правоохоронці виявили на Київщині.
За даними слідства, нелегальні склади належали топменеджменту місцевої компанії, яка займається торгівлею спеціалізованим обладнанням для ракетно-артилерійського озброєння та бронетехніки.
"Українські захисники отримають запчастини до ракетної та артилерійської техніки, ЗРК, системи ППО, двигуни до військових машин, а також пристрої спостереження та приціли. Це вже друга партія майна, яке поліцейські вилучили у ділків, котрі намагалися продати його Міністерству оборони України за завищеною ціною, і не надали жодних документів та відомостей про його походження", - йдеться у повідомленні Нацполіції.
В СБУ зауважили, що фігуранти планували продати комплектуючі як необліковану продукцію без внесення даних до звітної документації.
Тоді завдяки оперативному реагуванню СБУ оборудку було завчасно викрито і заблоковано.
У межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.
Там нагадали, що у серпні 2023 року правоохоронці викрили цих же фігурантів на спробі продажу 80 танкових двигунів до ЗСУ за втричі завищеною вартістю.
Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Просто наше сьогодення...
а це випадково не ті комплектуючі, які так звана "сбу" заарештувала 3-5 років тому по апсолютно надуманих кримінальних справах, що більш ваідомі як "справи свинарчуків" ???
них , який ,, дядя" зверху за цією кражею стоїть 😡
З яких це пір продаж комерційною компанією своїх товарів за бажною їй ціною є злочином ? Хіба в головах совкових шарікових -швондерів . А коли ЧИНОВНИК МАЄ ГЕШЕФТ З ЦЬОГО - ТО ЦЕ ВЖЕ ЗЛОЧИН .
Винятки - це ,коли ціни регулюються державою - як то монополії чи в умовах особливого стану, чи окремими законами
Ще сажайте "бариг -спекулянтів " замість тупих чиновників - то будете кору з дерев їсти і одягатися в дідівські шмаття )))
НЕВРАХОВАНІ (вкрадені) запчастини для важкого ОЗБРОЄННЯ, яке власник намагався ПРОДАТИ ЗА КОРДОН!
я тупо розказав те що тоді почув по зебільному зе-телелохотроні !!! до речі, апсолютно штучну, шиту "білими" фсбшними ниткамии кс за типу "крадіжку", проти колишнього н.д. Тані Чорновіл та її побратимів, відкриту зебілами-фсбшниками татарова, за те що вони вивезли на власному автотранспорті врятувала склад ракет до стугн, корсарів, на півночі Київської області, в кінці лютого 2022 року і якими потім Таня з побратимами палила кацпські танки, бмп, бтр десь під Бучею, Гостомелем, до цих пір не закрита !!!
"у серпні 2023 року правоохоронці викрили цих же фігурантів на спробі продажу 80 танкових двигунів до ЗСУ за втричі завищеною вартістю".
Чудова та ефективна робота "правоохоронців"
Чому не присіли на нари "фігуранти", цілком зрозуміло.
У мене питання - чому не карають таких правопохоронців?
"не надали жодних документів та відомостей про його походження" - цього вам вистачить?
Впевнений, що з двигунами була така сама історія. Вони були свого часу просто вкрадені.
"Забезпечте капіталу 10% прибутку, і капітал згоден на будь-яке застосування, при 20% він стає жвавим, при 50% позитивно готовий зламати собі голову, при 100% він нехтує всіма людськими законами, при 300% немає такого злочину, на який він не ризикнув би піти, хоча б під страхом шибениці" - не згодні з цим? Не зважаючи на те, хто це сказав.
Логістика теж важлива, але вона повинна мати обгрунтовану вартість, а не "висмоктану з пальця".
Совок залишився якраз у вас, раз ви його постійно згадуєте.
Але чому ви захищаєте саме цих бариг (зі статті)? Теж займаєтеся перепродажом краденого?
Взагалі-то у мене було питання, - чому не карають таких правопохоронців. Що на це скажете? Теж згадаєте совок, чи будете запевняти що такі продажні органи нам теж потрібні, бо інакше щось там "зогниє і заржавіє"?
Але ж СБУ треба ГРОМКІ ПАБЄДИ І ПАФОСНІ РЕЧІ - НЄЛЄГАЛЬНИЙ , ПІДПІЛЬНИЙ ,ДЄЛКИ...
Наведіть зелені дондони порядок на митниці і зробіть прозхорі ,однакові правила для всіх , придавіть корупцію - і не буде ніяких "підпільних " складів ....
що означає, "підпільний ангар"? ангар замаскований під комбайн, чи під корівник?
ви замітили, що кожного дня нам впарюють інфу, про надзвичайно якісну роботу сбу.
і танки палять. і на дронах в кацапію літають. ось нарили, підпільний ангар.
що, ще, робить сбу, що не входить в її обов'язки?
Але скоріше за все - на ВІДКАТ - і через деякий час виявиться , що документи всі є на товар - і хєроїческі поймані "бариги" - будуть торгувати далі
Ангари доволі капітальні. Підпільні ??
Діло ясне, що діло темне. Це ж вироби навіть не подвійного призначення, а конкретно військового.
"у серпні 2023 року правоохоронці викрили цих же фігурантів..."
и
"Зловмисникам загрожує..."
Что-то мне подсказывает, что эпопея с этими фигурантами не закончится, они продолжат свою деятельность на свободе и мы услышим о них в 2025 году