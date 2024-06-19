УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9387 відвідувачів онлайн
Новини Фото
10 130 55

Понад 3,5 тис. комплектуючих до ППО та артсистем, що були вилучені з підпільних складів на Київщині, передано до ЗСУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки спільно з Національною поліцією передали на потреби Збройних Сил України велику партію запчастин для важкого озброєння.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Ідеться про понад 3,5 тис. комплектуючих для зенітно-ракетних комплексів ППО та артилерійських систем, а також двигунів для бронемашин.

Зазначається, що усе це обладнання було вилучено з двох підпільних ангарів, які правоохоронці виявили на Київщині.

За даними слідства, нелегальні склади належали топменеджменту місцевої компанії, яка займається торгівлею спеціалізованим обладнанням для ракетно-артилерійського озброєння та бронетехніки.

СБУ та Нацполіція передали до ЗСУ партію запчастин для ППО
СБУ та Нацполіція передали до ЗСУ партію запчастин для ППО

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Отримали підозри посадовці та "смотрящий" за шахтою на Львівщині за махінації з видобутком вугілля на мільйони гривень, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Українські захисники отримають запчастини до ракетної та артилерійської техніки, ЗРК, системи ППО, двигуни до військових машин, а також пристрої спостереження та приціли. Це вже друга партія майна, яке поліцейські вилучили у ділків, котрі намагалися продати його Міністерству оборони України за завищеною ціною, і не надали жодних документів та відомостей про його походження", - йдеться у повідомленні Нацполіції. 

В СБУ зауважили, що фігуранти планували продати комплектуючі як необліковану продукцію без внесення даних до звітної документації.

СБУ та Нацполіція передали до ЗСУ партію запчастин для ППО
СБУ та Нацполіція передали до ЗСУ партію запчастин для ППО

Тоді завдяки оперативному реагуванню СБУ оборудку було завчасно викрито і заблоковано.

У межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Читайте також: Близько 40 зразків інженерного озброєння допущено до експлуатації у ЗСУ, понад 20 з них - українські, - Міноборони. ФОТОрепортаж 

Там нагадали, що у серпні 2023 року правоохоронці викрили цих же фігурантів на спробі продажу 80 танкових двигунів до ЗСУ за втричі завищеною вартістю.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.


СБУ та Нацполіція передали до ЗСУ партію запчастин для ППО
СБУ та Нацполіція передали до ЗСУ партію запчастин для ППО
СБУ та Нацполіція передали до ЗСУ партію запчастин для ППО
СБУ та Нацполіція передали до ЗСУ партію запчастин для ППО
СБУ та Нацполіція передали до ЗСУ партію запчастин для ППО

Автор: 

ППО (3470) Нацполіція (15423) СБУ (13251) ЗСУ (7843)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Так хто туда все це назбирава? Ухилянти? Прості громадяне, трактористи, будівельники?
показати весь коментар
19.06.2024 13:43 Відповісти
+10
які підпільні склади, чиї і для чого, ці комплектуючі що збиралися як запчастини для тракторів, автомобілів, іншої техніки пролдавати підпільно ???
а це випадково не ті комплектуючі, які так звана "сбу" заарештувала 3-5 років тому по апсолютно надуманих кримінальних справах, що більш ваідомі як "справи свинарчуків" ???
показати весь коментар
19.06.2024 13:43 Відповісти
+9
Подібні новини вже перестали зачіпати.
Просто наше сьогодення...
показати весь коментар
19.06.2024 13:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Онуки прапорюг!)
показати весь коментар
19.06.2024 13:39 Відповісти
Подібні новини вже перестали зачіпати.
Просто наше сьогодення...
показати весь коментар
19.06.2024 13:41 Відповісти
які підпільні склади, чиї і для чого, ці комплектуючі що збиралися як запчастини для тракторів, автомобілів, іншої техніки пролдавати підпільно ???
а це випадково не ті комплектуючі, які так звана "сбу" заарештувала 3-5 років тому по апсолютно надуманих кримінальних справах, що більш ваідомі як "справи свинарчуків" ???
показати весь коментар
19.06.2024 13:43 Відповісти
Так хто туда все це назбирава? Ухилянти? Прості громадяне, трактористи, будівельники?
показати весь коментар
19.06.2024 13:43 Відповісти
дєрьмак зі своєю браткою понесли мелкіє потєрі. головне до основних їхніх ничок ще не добрались ))
показати весь коментар
19.06.2024 13:45 Відповісти
Найцікавіше те, що всі ті, хто десятками років крав в армії усе підряд - не воювали, не воюють і не будуть. Вони сидять на чималих пенсіях та пільгах, їздять на оздоровлення державним коштом, живуть в отриманих від держави квартирах та насолоджуються життям.
показати весь коментар
19.06.2024 13:47 Відповісти
Це не ділки , а вороги нашої країни і потрібно дізнатися від
них , який ,, дядя" зверху за цією кражею стоїть 😡
показати весь коментар
19.06.2024 13:48 Відповісти
Там нагадали, що у серпні 2023 року правоохоронці викрили цих же фігурантів на спробі продажу 80 танкових двигунів до ЗСУ за втричі завищеною вартістю.

З яких це пір продаж комерційною компанією своїх товарів за бажною їй ціною є злочином ? Хіба в головах совкових шарікових -швондерів . А коли ЧИНОВНИК МАЄ ГЕШЕФТ З ЦЬОГО - ТО ЦЕ ВЖЕ ЗЛОЧИН .
показати весь коментар
19.06.2024 13:49 Відповісти
Злочином має бути закупівля за суттєво завищеною ціною, і навіть коли чиновник не має гешефт з цього. І біда в тому, що більшість міністрів, чиновників далекі від професійних знань в галузях, якими вони керують чи курують. І це теж злочин, але вже тих, хто поставив їх на ці посади.
показати весь коментар
19.06.2024 14:01 Відповісти
Що означає " ЗА СУТТЄВО ЗАВИЩЕНОЮ ЦІНОЮ"? В бізнесі ПРОДАВЕЦЬ визначає сам за якою ціною хоче продати . І це не злочин . Хоч в мільйон разів підняти ціну . Не подобаєтья - купуєш в іншого .

Винятки - це ,коли ціни регулюються державою - як то монополії чи в умовах особливого стану, чи окремими законами
показати весь коментар
19.06.2024 14:13 Відповісти
Ви уважніше читайте, не продаж, а закупівля. Простий приклад, звичайні електронні компоненти. В іноземних (американських, європейських) фірмах-постачальниках приблизно ціни однакові, які сформувалися в результаті справжніх ринкових відносин. В нас же на фірмах-постачальниках ціни на одні і ті ж компоненти можуть відрізнятися в 2, 3, 4 і більше разів, деякі близькі до світових, деякі СУТТЄВО вищі. Але вибачте, в державних закупівлях повинні брати участь ті, хто в цьому розбирається, і ЗНАХОДИТИ продавця, в якого купувати вигідніше.
показати весь коментар
19.06.2024 14:37 Відповісти
Так хто винен ПРОДАВЕЦЬ ? ЧИ ПОКУПЕЦЬ ?
показати весь коментар
19.06.2024 14:44 Відповісти
Ці 80 двигунів років з 5 шатаються по Україні.
показати весь коментар
19.06.2024 14:12 Відповісти
Виправдовуєте тих хто наживається під час війни на крові захисників? Це не бізнесмени а кончені підерасти, яким потрібно давати мінімум 15 років з конфіскацією майна
показати весь коментар
19.06.2024 14:26 Відповісти
В нас вже хотіли обмежити бариг спекулянтів - продавців бензину ,які "наживаються на крові " на початку війни . - Через що - бензин взагалі зник з заправок .
Ще сажайте "бариг -спекулянтів " замість тупих чиновників - то будете кору з дерев їсти і одягатися в дідівські шмаття )))
показати весь коментар
19.06.2024 14:38 Відповісти
Договорюйте-договорюйте:
НЕВРАХОВАНІ (вкрадені) запчастини для важкого ОЗБРОЄННЯ, яке власник намагався ПРОДАТИ ЗА КОРДОН!
показати весь коментар
19.06.2024 13:50 Відповісти
Клістрони вилучені теж десь валяються на цьому складі?
показати весь коментар
19.06.2024 13:52 Відповісти
за легендою, зебільного зе-теле-лохотрону, ці клістрони передані у війська ППО десь в травні-червні 2022 року, тобто після того як кацапів вигнали з під Києва, Житомира, Чернігова і Суми !!! оцініть рівень "оперативності" зебільної зе-влади !!!
показати весь коментар
19.06.2024 14:01 Відповісти
не не брешу, собака мій бреше !!!
я тупо розказав те що тоді почув по зебільному зе-телелохотроні !!! до речі, апсолютно штучну, шиту "білими" фсбшними ниткамии кс за типу "крадіжку", проти колишнього н.д. Тані Чорновіл та її побратимів, відкриту зебілами-фсбшниками татарова, за те що вони вивезли на власному автотранспорті врятувала склад ракет до стугн, корсарів, на півночі Київської області, в кінці лютого 2022 року і якими потім Таня з побратимами палила кацпські танки, бмп, бтр десь під Бучею, Гостомелем, до цих пір не закрита !!!
показати весь коментар
19.06.2024 16:35 Відповісти
І саме показове:
"у серпні 2023 року правоохоронці викрили цих же фігурантів на спробі продажу 80 танкових двигунів до ЗСУ за втричі завищеною вартістю".
Чудова та ефективна робота "правоохоронців"
Чому не присіли на нари "фігуранти", цілком зрозуміло.
У мене питання - чому не карають таких правопохоронців?
показати весь коментар
19.06.2024 13:52 Відповісти
За що карати - за те що хотіли продати дорожче ? То за таким принципом можна садити всіх бізнесменів . В совок захотілось ? Давить бариг -спєкулянтов ?
показати весь коментар
19.06.2024 13:58 Відповісти
"усе це обладнання було вилучено з двох підпільних ангарів"
"не надали жодних документів та відомостей про його походження" - цього вам вистачить?
Впевнений, що з двигунами була така сама історія. Вони були свого часу просто вкрадені.
показати весь коментар
19.06.2024 14:02 Відповісти
*****, так а если все перли контрабасом с рашки-белорашки или еще откуда? знаю многие волонтеры на свой страх и риск прицелы под совковую технику и прочее таскают с Чехии, Болгарии и прочих стран, потому что на складах ВСУ НИ КУЯ НЕТ!!!!
показати весь коментар
19.06.2024 14:09 Відповісти
По вашому фронт падаждьот поки ці бариги ціну собі не складуть?
показати весь коментар
19.06.2024 14:29 Відповісти
тю, так изымайте уже все и у всех коли для фронта, чего уж p.s. если нет факта воровства со-складов ВСУ - государство должно это ВЫКУПИТЬ
показати весь коментар
19.06.2024 16:27 Відповісти
а за продаж краденого хіба не можна покарати ??? можна подумати ці двигуни вони десь купили легально з накладними, гарантіями від виробника і тд.тп. !!!
показати весь коментар
19.06.2024 14:03 Відповісти
Доречі, коли бариг-спекулянтів почали називати "бізнесменами", вони від цього не перестали бути баригами-спекулянтами.
"Забезпечте капіталу 10% прибутку, і капітал згоден на будь-яке застосування, при 20% він стає жвавим, при 50% позитивно готовий зламати собі голову, при 100% він нехтує всіма людськими законами, при 300% немає такого злочину, на який він не ризикнув би піти, хоча б під страхом шибениці" - не згодні з цим? Не зважаючи на те, хто це сказав.
показати весь коментар
19.06.2024 14:08 Відповісти
А у вас совок не вийшов з голови . Все що ви маєте навколо - це справа рук "спекулянтів -бариг" . Якби не вони - жили зараз ,як у північній кореї з порожніми полицями ...
показати весь коментар
19.06.2024 14:15 Відповісти
Все, що ми маємо навколо - справа рук тих хто це створив! А спекулянти-бариги на цьому "нагріли руки"
Логістика теж важлива, але вона повинна мати обгрунтовану вартість, а не "висмоктану з пальця".
Совок залишився якраз у вас, раз ви його постійно згадуєте.
показати весь коментар
19.06.2024 14:35 Відповісти
Можете створити , що хочете - але якщо "барига -спекулянт " не продасть - воно там зогниє і заржавіє - бо нікому не потрібне
показати весь коментар
19.06.2024 14:46 Відповісти
Ви не бажаєте зрозуміти різницю між бізнесменом і баригою-спекулянтом. Нехай так.
Але чому ви захищаєте саме цих бариг (зі статті)? Теж займаєтеся перепродажом краденого?
Взагалі-то у мене було питання, - чому не карають таких правопохоронців. Що на це скажете? Теж згадаєте совок, чи будете запевняти що такі продажні органи нам теж потрібні, бо інакше щось там "зогниє і заржавіє"?
показати весь коментар
19.06.2024 15:08 Відповісти
В нього радше не совок, а миловановські курси трускавецької школи економіки. Ці псевдоліберали не розуміють, що приватна власність в спрвжніх демократичних системах чомусь сприяє розвитку економіки, нових технологій, тоді як в олігархічній системі, якою де-факто є наша, - прихватизована баригами власність перетворила економіку в відсталу, суто сировинну, де не вигідні нові розробки і вкладення капіталу туди, де не отримаєш моментальний навар.
показати весь коментар
19.06.2024 14:53 Відповісти
ОДним словом - мова йде про звичайну контрабанду ,яку хотіли продати .

Але ж СБУ треба ГРОМКІ ПАБЄДИ І ПАФОСНІ РЕЧІ - НЄЛЄГАЛЬНИЙ , ПІДПІЛЬНИЙ ,ДЄЛКИ...

Наведіть зелені дондони порядок на митниці і зробіть прозхорі ,однакові правила для всіх , придавіть корупцію - і не буде ніяких "підпільних " складів ....
показати весь коментар
19.06.2024 13:53 Відповісти
якась люта зашкварна хербола!
що означає, "підпільний ангар"? ангар замаскований під комбайн, чи під корівник?

ви замітили, що кожного дня нам впарюють інфу, про надзвичайно якісну роботу сбу.
і танки палять. і на дронах в кацапію літають. ось нарили, підпільний ангар.
що, ще, робить сбу, що не входить в її обов'язки?
показати весь коментар
19.06.2024 13:53 Відповісти
прийшли - відкрили склад не дуже героїчно звучить - а от ріскуя жізнями викрили підпільний ангар ,повязали ділків - майже як триллер . Можна вже на зірочку претендувати чи хоча б на премію ...

Але скоріше за все - на ВІДКАТ - і через деякий час виявиться , що документи всі є на товар - і хєроїческі поймані "бариги" - будуть торгувати далі
показати весь коментар
19.06.2024 14:03 Відповісти
Навіщо купляти, коли продаця можна простокинути за грати?
показати весь коментар
19.06.2024 14:02 Відповісти
От вам і клістрони
показати весь коментар
19.06.2024 14:05 Відповісти
"склади належали топменеджменту місцевої компанії, яка займається торгівлею спеціалізованим обладнанням для ракетно-артилерійського озброєння та бронетехніки" - почему тогда нелегальные? нелегальные , это колы я таксист или физрук а у меня такие склады, а тут профильное занятие. А где упоминание, что накатили на склады, в следствии рассмотрения уголовного дела по-следам хищения со-складов ВСУ этого оборудования, недостача и прочее? Мляха, так нема такого дела. p.s. отжали
показати весь коментар
19.06.2024 14:05 Відповісти
комплектуючих до ППО та артсистем, що були вилучені з підпільних складів на Київщині

Ангари доволі капітальні. Підпільні ??

Діло ясне, що діло темне. Це ж вироби навіть не подвійного призначення, а конкретно військового.
показати весь коментар
19.06.2024 14:10 Відповісти
З клістронами, за повідомленням Є.Шевченка, було так само. Зняли з ракет, а потім СБУ ПОВТОРНО перепродало їх ЗСУ І поставили на тіж машини, легалізували таким чином. А це ремфонд сп......й давно, покажеш документи походження -зразу ж пришиють крадіжку а самі продадуть в МО.
показати весь коментар
19.06.2024 14:17 Відповісти
нашли товар, который с 2019 с ППО снимало зеленское кодло. Хороший знак
показати весь коментар
19.06.2024 14:29 Відповісти
єрмаку на хвіст наступили чи випадково знайшли по наводці?
показати весь коментар
19.06.2024 14:38 Відповісти
Все це відбуваєтся не без згоди ОП ,головна зрада там.
показати весь коментар
19.06.2024 14:45 Відповісти
Цікаво а як то так сталось,невже завгосп зе не знав і не був в курсі?Думаю саме за його вказівкою туди все і відвезли,а скільки таких ничок по всій країні єрмак поробив?
показати весь коментар
19.06.2024 14:47 Відповісти
Сидиш за бугром,то сиди і не пи..ди!!
показати весь коментар
19.06.2024 21:32 Відповісти
Свинарчуки плодяться....
показати весь коментар
19.06.2024 15:21 Відповісти
Хлопці не ту кришу вибрали .все таки сбу пацакі з якраз квартирками на Подолі та Печерських пагорбах.там сволоти 50%,Наука другим . кто контробас обілечує
показати весь коментар
20.06.2024 10:08 Відповісти
От цікаво це все з рядянських складів , чи це все більш менш ******* з нашиз обороних підприемств?????
показати весь коментар
20.06.2024 11:35 Відповісти
Важные тезисы:
"у серпні 2023 року правоохоронці викрили цих же фігурантів..."
и
"Зловмисникам загрожує..."

Что-то мне подсказывает, что эпопея с этими фигурантами не закончится, они продолжат свою деятельность на свободе и мы услышим о них в 2025 году
показати весь коментар
20.06.2024 23:36 Відповісти
 
 