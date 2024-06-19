Понад 3,5 тис. комплектуючих до ППО та артсистем, що були вилучені з підпільних складів на Київщині, передано до ЗСУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки спільно з Національною поліцією передали на потреби Збройних Сил України велику партію запчастин для важкого озброєння.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Ідеться про понад 3,5 тис. комплектуючих для зенітно-ракетних комплексів ППО та артилерійських систем, а також двигунів для бронемашин.

Зазначається, що усе це обладнання було вилучено з двох підпільних ангарів, які правоохоронці виявили на Київщині.

За даними слідства, нелегальні склади належали топменеджменту місцевої компанії, яка займається торгівлею спеціалізованим обладнанням для ракетно-артилерійського озброєння та бронетехніки.





"Українські захисники отримають запчастини до ракетної та артилерійської техніки, ЗРК, системи ППО, двигуни до військових машин, а також пристрої спостереження та приціли. Це вже друга партія майна, яке поліцейські вилучили у ділків, котрі намагалися продати його Міністерству оборони України за завищеною ціною, і не надали жодних документів та відомостей про його походження", - йдеться у повідомленні Нацполіції.

В СБУ зауважили, що фігуранти планували продати комплектуючі як необліковану продукцію без внесення даних до звітної документації.





Тоді завдяки оперативному реагуванню СБУ оборудку було завчасно викрито і заблоковано.

У межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Там нагадали, що у серпні 2023 року правоохоронці викрили цих же фігурантів на спробі продажу 80 танкових двигунів до ЗСУ за втричі завищеною вартістю.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.











