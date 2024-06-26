13-летняя Яна Степаненко, потерявшая ноги в результате удара РФ по вокзалу Краматорска, провела тренировку в Вене. ФОТОРЕПОРТАЖ
13-летняя Яна Степаненко, которая получила тяжелые ранения во время обстрела вокзала в Краматорске в апреле 2022 года, провела тренировку в венском парке Пратер.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
24 июня 2024 года Яна совершила символическую пробежку на протезах в Вене и обратила внимание общественности на военные преступления РФ.
Соорганизаторами забега стали беговой клуб UStream Runners Vienna, БФ UNBROKEN и общественная организация Athletes for Ukraine.
"Именно здесь в 2019 году легендарный марафонец Элиуд Кипчоге установил мировой рекорд под девизом No Human Is Limited, пробежав марафонскую дистанцию за 1 час 59 минут. Яна и тысячи других украинцев, которые получили тяжелые ранения в результате российской агрессии, сегодня демонстрируют силу и достижения за пределами привычного восприятия", - рассказала основательница бегового клуба UStream Runners Vienna Александра Саенко.
К группе болельщиков и участников тренировки присоединился и посол Украины в Австрии Василий Химинец.
"Эти дети несокрушимые. Яна сейчас представляет этих детей, но также целую Украину", - подчеркнул дипломат.
О забеге Яны написали самые массовые австрийские СМИ.
"Лично мне важным представляется неутомимо говорить о военных преступлениях РФ, и, к сожалению, именно рассказ личной трагедии влияет на массовое сознание глубоко. Нейтральной Австрии я также напомнила об угрозе фатальных последствий для тех, кто не выучил уроки истории",- добавила Саенко.
Яна рассказала присутствующим о своей мечте - продолжить тренировки и подготовиться уже к 10-километровой пробежке после 5 километров, которые она одолела на Бостонском марафоне.
Фото: UStream Runners
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І пофіг хто там інфузорії. Головне - у кого більше снарядів, ракет і КАБів.
З тобою, усі Українці Світу!! Ти наше Сонечко з України!!
Слава Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні!
Ти дуже гарна! Щире, відкрите обличчя! Чарівні, щирі очі! Нехай Янгол тебе береже та охороняє!
Вже і ходить, і бігає, скоро водитиме машину.
Бо ж таки подарують.🌹
Вот за кого бороться нада!
И мстить!! Мстить!!! Найти каждого кто хоть раз ступил на нашу землю с оружием в руках!!!