РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10273 посетителя онлайн
Новости Фото Война
6 794 17

13-летняя Яна Степаненко, потерявшая ноги в результате удара РФ по вокзалу Краматорска, провела тренировку в Вене. ФОТОРЕПОРТАЖ

13-летняя Яна Степаненко, которая получила тяжелые ранения во время обстрела вокзала в Краматорске в апреле 2022 года, провела тренировку в венском парке Пратер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

24 июня 2024 года Яна совершила символическую пробежку на протезах в Вене и обратила внимание общественности на военные преступления РФ.

Соорганизаторами забега стали беговой клуб UStream Runners Vienna, БФ UNBROKEN и общественная организация Athletes for Ukraine.

"Именно здесь в 2019 году легендарный марафонец Элиуд Кипчоге установил мировой рекорд под девизом No Human Is Limited, пробежав марафонскую дистанцию за 1 час 59 минут. Яна и тысячи других украинцев, которые получили тяжелые ранения в результате российской агрессии, сегодня демонстрируют силу и достижения за пределами привычного восприятия", - рассказала основательница бегового клуба UStream Runners Vienna Александра Саенко.

Также смотрите: Украинская фехтовальщица Кривицкая разгневала россиянку Гучмазову, отказавшись от приветствия с ней: "Стерва! Почему она так!? Бл#дь! Им можно все! Они че ох#ели!?". ВИДЕО

К группе болельщиков и участников тренировки присоединился и посол Украины в Австрии Василий Химинец.

"Эти дети несокрушимые. Яна сейчас представляет этих детей, но также целую Украину", - подчеркнул дипломат.

О забеге Яны написали самые массовые австрийские СМИ.

"Лично мне важным представляется неутомимо говорить о военных преступлениях РФ, и, к сожалению, именно рассказ личной трагедии влияет на массовое сознание глубоко. Нейтральной Австрии я также напомнила об угрозе фатальных последствий для тех, кто не выучил уроки истории",- добавила Саенко.

Яна рассказала присутствующим о своей мечте - продолжить тренировки и подготовиться уже к 10-километровой пробежке после 5 километров, которые она одолела на Бостонском марафоне.

Также читайте: В Киеве прошли "Ігри Нескорених" среди ветеранов и военных

13-річна Яна Степаненко здійснила пробіжку на протезах у Відні
13-річна Яна Степаненко здійснила пробіжку на протезах у Відні
13-річна Яна Степаненко здійснила пробіжку на протезах у Відні
13-річна Яна Степаненко здійснила пробіжку на протезах у Відні

Фото: UStream Runners

Автор: 

Австрия (820) дети (6553) спорт (2435)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+20
За одну таку Яну тільки треба спалити все те непорозуміння із 140 мільйонами #баних інфузорій
показать весь комментарий
26.06.2024 14:39
+12
Вже видно, що прекрасна Людина і дуже гарна панянка.
показать весь комментарий
26.06.2024 14:32
+10
Я б не проти щоб уся рашка на протезах пересувалась, бажано на кладовище ...
показать весь комментарий
26.06.2024 14:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вже видно, що прекрасна Людина і дуже гарна панянка.
показать весь комментарий
26.06.2024 14:32 Ответить
За одну таку Яну тільки треба спалити все те непорозуміння із 140 мільйонами #баних інфузорій
показать весь комментарий
26.06.2024 14:39 Ответить
Ці #бані інфузорії не поховали свій ВПК за тридцять років, і тепер мають можливість палити нас.
І пофіг хто там інфузорії. Головне - у кого більше снарядів, ракет і КАБів.
показать весь комментарий
26.06.2024 14:55 Ответить
Кацапи зі своїм впк, нафтою, газом , кабами, літаками, мільйонами ваньок та іншим два з половиною роки мріють захопити Донбас , але не виходить.
показать весь комментарий
26.06.2024 15:33 Ответить
Вони , як і багатий на всі ці залізяки савєцкій саюс , засунуть собі все це в сраку
показать весь комментарий
26.06.2024 15:54 Ответить
Я б не проти щоб уся рашка на протезах пересувалась, бажано на кладовище ...
показать весь комментарий
26.06.2024 14:41 Ответить
Витримки та Сил тобі, ДОНЕЧКА з України!
З тобою, усі Українці Світу!! Ти наше Сонечко з України!!
Слава Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні!
показать весь комментарий
26.06.2024 14:44 Ответить
Так сумно стало, що ледь не розплакався.
показать весь комментарий
26.06.2024 14:50 Ответить
Твари, убившие под тысячу украинских детей и сделавшие инвалидами и сиротами десятки тысяч, еще что-то вякают по поводу сдвух смертей гражданских в результате кривой работы их ПВО в Крыму.
показать весь комментарий
26.06.2024 15:01 Ответить
Вся касапська мерзота повинна щезнути з карти світу!Росіянці за 10 років війни вже вбили 551 дитину, 1368 поранили.Нема росіянам прощення ,окрім добровольців РДК,які воюють за Україну!
показать весь комментарий
26.06.2024 15:37 Ответить
551 - это только официальные данные, в реальности больше, я про 1000 написал даже по минимальной планке (
показать весь комментарий
26.06.2024 15:53 Ответить
Поломали тварюки жизнь дитине.Будь они неладны
показать весь комментарий
26.06.2024 15:28 Ответить
Молодца Яночко-панночко! Усього найкращого тобі у житті! Без суму та болю!
Ти дуже гарна! Щире, відкрите обличчя! Чарівні, щирі очі! Нехай Янгол тебе береже та охороняє!
показать весь комментарий
26.06.2024 15:49 Ответить
Красуня.
Вже і ходить, і бігає, скоро водитиме машину.
Бо ж таки подарують.🌹
показать весь комментарий
26.06.2024 19:54 Ответить
Дай Боже здоровья и сил и Оптимизма нашим деткам!
Вот за кого бороться нада!
И мстить!! Мстить!!! Найти каждого кто хоть раз ступил на нашу землю с оружием в руках!!!
показать весь комментарий
26.06.2024 20:07 Ответить
 
 