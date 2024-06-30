Оккупанты обстреляли Селидово, повреждена шахта. ФОТО
Накануне вечером российские войска обстреляли г. Селидово в Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Селидовского городского совета.
Как отмечается, в результате вражеского обстрела повреждены (некоторые разрушены) производственные помещения шахты.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что 27 июня около 8:40 армия РФ ударила авиабомбой по Селидовому. Есть раненые, среди них дети.
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