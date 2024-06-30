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Оккупанты обстреляли Селидово, повреждена шахта. ФОТО

Накануне вечером российские войска обстреляли г. Селидово в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Селидовского городского совета.

Как отмечается, в результате вражеского обстрела повреждены (некоторые разрушены) производственные помещения шахты.

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Удар по шахті у Селидовому

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что 27 июня около 8:40 армия РФ ударила авиабомбой по Селидовому. Есть раненые, среди них дети.

Автор: 

обстрел (27672) шахта (961) Донецкая область (9920)


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