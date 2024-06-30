Оккупанты обстреляли Селидово, повреждена шахта. ФОТО

Накануне вечером российские войска обстреляли г. Селидово в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Селидовского городского совета.

Как отмечается, в результате вражеского обстрела повреждены (некоторые разрушены) производственные помещения шахты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В шахте на Львовщине обвалился грунт, погибли двое шахтеров, - ОВА

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что 27 июня около 8:40 армия РФ ударила авиабомбой по Селидовому. Есть раненые, среди них дети.