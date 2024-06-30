Окупанти обстріляли Селидове, пошкоджено шахту. ФОТО

Напередодні увечері російські війська обстріляли м. Селидове на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Селидівської міської ради.

Як зазначається, внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено (деякі зруйновано) виробничі приміщення шахти.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що 27 червня близько 8:40 армія РФ вдарила авіабомбою по Селидовому. Є поранені, серед них діти.