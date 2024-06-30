Сутки на Донетчине: под вражеским огнем 3 района, есть жертвы, много раненых. ФОТОрепортаж

Войска РФ продолжают обстреливать территорию Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Кураховке 1 человек погиб и 3 ранены, повреждены 4 дома; в Курахово ранен человек, уничтожен дом. В Селидово повреждены 3 админздания и 6 промышленных помещений.

Краматорский район

В Лиманской громаде 3 человека погибли и разрушен дом в Заречном; 1 человек ранен и 1 дом поврежден в Торском. В Константиновке 1 человек погиб и 3 ранены, разрушены 2 частных дома, повреждены 13 частных домов, 12 многоэтажек, 4 нежилых помещения, 3 админздания, спортзал, магазин, 2 инфраструктурных объекта и 13 автомобилей.

Бахмутский район

В Торецкой громаде 2 человека погибли и 6 ранены, повреждены 24 дома, 2 админздания. В Часовоярской ТГ повреждены 4 частных дома и многоэтажка. В Северской ТГ 2 дома разрушены и 2 повреждены.

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Накануне вечером сообщалось, что два человека погибли и четыре ранены в результате обстрелов оккупантами Донетчины