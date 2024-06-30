Доба на Донеччині: під ворожим вогнем 3 райони, є жертви, багато поранених. ФОТОрепортаж

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Донеччини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Курахівці 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 4 будинки; у Кураховому поранено людину, знищено будинок. У Селидовому пошкоджено 3 адмінбудівлі і 6 промислових приміщень.

Краматорський район

У Лиманській громаді 3 людини загинули і зруйновано будинок у Зарічному; 1 людина поранена і 1 будинок пошкоджено у Торському. У Костянтинівці 1 людина загинула і 3 поранено, зруйновано 2 приватні будинки, пошкоджено 13 приватних будинків, 12 багатоповерхівок, 4 нежитлові приміщення, 3 адмінбудівлі, спортзал, крамницю, 2 інфраструктурні об'єкти і 13 автомобілів.

Бахмутський район

У Торецькій громаді 2 людини загинули і 6 поранено, пошкоджено 24 будинки, 2 адмінбудівлі. У Часовоярській ТГ пошкоджені 4 приватні будинки і багатоповерхівка. У Сіверській ТГ 2 будинки зруйновані і 2 пошкоджено.

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Напередодні ввечері повідомлялося, що дві людини загинули і чотири поранені внаслідок обстрілів окупантами Донеччини