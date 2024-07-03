С утра враг бьет по Никопольщине: под ударом - райцентр и Марганецкая громада, есть повреждения. ФОТО

Накануне вечером враг в очередной раз ударил по Никополю дроном-камикадзе. По Червоногригорьевской громаде оккупанты били артиллерией.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, повреждено здание, которое не эксплуатировалось.

"В Марганецкой громаде, по уточненной информации, в результате обстрела загорелись летняя кухня и сухая трава. Пожар спасатели потушили", - говорится в сообщении.

Также Лысак информирует, что уже с самого утра оккупанты продолжили обстрелы. Громко из-за попадания артснарядов и БПЛА. Под ударом - райцентр и Марганецкая громада.

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Возник пожар в частном доме. Повреждены 6 домов, гараж и линия электропередач.











Он также напоминает, что вечером агрессор направил на Днепропетровскую область ракету. Последствия могли быть трагическими, но уберегли защитники неба, уничтожив вражескую цель.

"Но, к сожалению, из-за атаки есть и повреждения жилых домов. В одном из районов области побиты окна, двери и крыши 7 частных домов. Пострадала 75-летняя женщина, которую госпитализировали в состоянии средней тяжести. Плохо из-за сильного стресса стало и 77-летнему мужчине. Ему оказали необходимую медпомощь", - говорится в сообщении.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 2 июля российская армия обстреляла Никополь на Днепропетровщине. В результате атаки погибли две женщины, еще девять человек получили ранения. Также много разрушений.