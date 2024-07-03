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С утра враг бьет по Никопольщине: под ударом - райцентр и Марганецкая громада, есть повреждения. ФОТО

Накануне вечером враг в очередной раз ударил по Никополю дроном-камикадзе. По Червоногригорьевской громаде оккупанты били артиллерией.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, повреждено здание, которое не эксплуатировалось.

"В Марганецкой громаде, по уточненной информации, в результате обстрела загорелись летняя кухня и сухая трава. Пожар спасатели потушили", - говорится в сообщении.

Также Лысак информирует, что уже с самого утра оккупанты продолжили обстрелы. Громко из-за попадания артснарядов и БПЛА. Под ударом - райцентр и Марганецкая громада.

Также смотрите: Россияне в течение дня били по Никопольщине из артиллерии и БпЛА: 2 погибших, повреждены дома, учебные заведения, амбулатория, админздание. ФОТОРЕПОРТАЖ

Возник пожар в частном доме. Повреждены 6 домов, гараж и линия электропередач.

наслідки обстрілу Нікополя
наслідки обстрілу Нікополя
наслідки обстрілу Нікополя

Он также напоминает, что вечером агрессор направил на Днепропетровскую область ракету. Последствия могли быть трагическими, но уберегли защитники неба, уничтожив вражескую цель.

"Но, к сожалению, из-за атаки есть и повреждения жилых домов. В одном из районов области побиты окна, двери и крыши 7 частных домов. Пострадала 75-летняя женщина, которую госпитализировали в состоянии средней тяжести. Плохо из-за сильного стресса стало и 77-летнему мужчине. Ему оказали необходимую медпомощь", - говорится в сообщении.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 2 июля российская армия обстреляла Никополь на Днепропетровщине. В результате атаки погибли две женщины, еще девять человек получили ранения. Также много разрушений.

Автор: 

обстрел (27742) Никополь (1064)


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