Зранку ворог б’є по Нікопольщині: під ударом райцентр і Марганецька громада, є пошкодження. ФОТО

Напередодні ввечері ворог у черговий раз вдарив по Нікополю дроном-камікадзе. По Червоногригорівській громаді окупанти гатили артилерією.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, пошкоджено будівлю, що не експлуатувалася.

"У Марганецькій громаді, за уточненою інформацією, внаслідок обстрілу зайнялися літня кухня і суха трава. Пожежу рятувальники приборкали", - йдеться у повідомленні.

Також Лисак інформує, що вже із самого ранку окупанти продовжили обстріли. Гучно через влучання артснарядів та БпЛА. Під ударом райцентр і Марганецька громада.

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Виникла пожежа в приватному помешканні. Пошкоджено 6 будинків, гараж та лінію електропередач.











Він також нагадує, що ввечері агресор спрямував на Дніпропетровську область ракету. Наслідки могли бути трагічними, але вберегли оборонці неба, знищивши ворожу ціль.

"Втім, на жаль, через атаку є й пошкодження житлових будинків. В одному з райнів області побиті вікна, двері і дахи 7 приватних осель. Постраждала 75-річна жінка, яку госпіталізували в стані середньої тяжкості. Зле через сильний стрес стало і 77-річному чоловіку. Йому надали необхідну меддопомогу", - йдеться у повідомленні.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 2 липня російська армія обстріляла Нікополь на Дніпропетровщині. Унаслідок атаки загинуло дві жінки, ще дев'ять людей дістали поранення. Також багато руйнувань.