Сутки на Донетчине: Под огнем рашистов три района области, ранены 8 человек. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение суток российские войска 10 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, ранены 8 человек.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район.

В Марьинской громаде в Ильинке ранен 1 человек. Также россияне обстреляли окрестности Анновки, Горняка и Степановки Кураховской громады. Повреждены 2 многоэтажки в Украинской Селидовской громаде. В Николаевке Новогродовской громады поврежден дом.

Также читайте: Враг запускает КАБы на Харьковщину и Донетчину, - Воздушные силы

Краматорский район.

В Лимане ранены 5 человек, повреждены 3 магазина, предприятие и дом. Под огнем окраины Константиновской громады.

Бахмутский район.

В Часовоярской громаде 2 человека получили ранения, повреждены 4 частных дома, многоэтажка и 2 нежилых помещения. В Торецке повреждены 6 инфраструктурных объектов.

Всего за сутки россияне 10 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 322 человека, в том числе 35 детей.

В течение суток в результате обстрелов Донетчины ранения получили 8 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Мирнограду на Донетчине 14 июля: из-под завалов извлекли тела двух человек





