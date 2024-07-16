Сутки на Донетчине: Под огнем рашистов три района области, ранены 8 человек. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение суток российские войска 10 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, ранены 8 человек.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Покровский район.
В Марьинской громаде в Ильинке ранен 1 человек. Также россияне обстреляли окрестности Анновки, Горняка и Степановки Кураховской громады. Повреждены 2 многоэтажки в Украинской Селидовской громаде. В Николаевке Новогродовской громады поврежден дом.
Краматорский район.
В Лимане ранены 5 человек, повреждены 3 магазина, предприятие и дом. Под огнем окраины Константиновской громады.
Бахмутский район.
В Часовоярской громаде 2 человека получили ранения, повреждены 4 частных дома, многоэтажка и 2 нежилых помещения. В Торецке повреждены 6 инфраструктурных объектов.
Всего за сутки россияне 10 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 322 человека, в том числе 35 детей.
В течение суток в результате обстрелов Донетчины ранения получили 8 человек.
