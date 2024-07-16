Доба на Донеччині: Під вогнем рашистів три райони області, поранено 8 осіб. ФОТОрепортаж
Протягом доби російські війська 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини, поранено 8 осіб.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Покровський район
У Мар'їнській громаді в Іллінці поранено 1 особу. Також росіяни обстріляли околиці Ганнівки, Гірника і Степанівки Курахівської громади. Пошкоджено 2 багатоповерхівки в Українську Селидівської громади. У Миколаївці Новогродівської громади пошкоджено будинок.
Краматорський район
У Лимані поранено 5 осіб, пошкоджено 3 крамниці, підприємство і будинок. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.
Бахмутський район
У Часовоярській громаді 2 людини дістали поранення, пошкоджено 4 приватні будинки, багатоповерхівка і 2 нежитлові приміщення. У Торецьку пошкоджено 6 інфраструктурних об'єктів.
Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 322 людини, зокрема 35 дітей.
Протягом доби внаслідок обстрілів Донеччини поранення дістали 8 осіб.
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