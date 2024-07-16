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Новини Фото Війна
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Доба на Донеччині: Під вогнем рашистів три райони області, поранено 8 осіб. ФОТОрепортаж

Протягом доби російські війська 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини, поранено 8 осіб.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Мар'їнській громаді в Іллінці поранено 1 особу. Також росіяни обстріляли околиці Ганнівки, Гірника і Степанівки Курахівської громади. Пошкоджено 2 багатоповерхівки в Українську Селидівської громади. У Миколаївці Новогродівської громади пошкоджено будинок.

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Краматорський район

У Лимані поранено 5 осіб, пошкоджено 3 крамниці, підприємство і будинок. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.

Бахмутський район

У Часовоярській громаді 2 людини дістали поранення, пошкоджено 4 приватні будинки, багатоповерхівка і 2 нежитлові приміщення. У Торецьку пошкоджено 6 інфраструктурних об'єктів.

Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 322 людини, зокрема 35 дітей.

Протягом доби внаслідок обстрілів Донеччини поранення дістали 8 осіб.

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Наслідки обстрілів Донеччини військами РФ
Наслідки обстрілів Донеччини військами РФ
Наслідки обстрілів Донеччини військами РФ

Автор: 

обстріл (29517) Донецька область (8925)


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